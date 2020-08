Valko-Venäjä

Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan tukijoukot järjestivät sunnuntaina pääkaupungissa Minskissä kokoontumisen, johon tuli useita tuhansia ihmisiä, uutistoimistot kertovat.

Vaalien väärentämisestä syytetty Lukašenka sanoi tukijoukoilleen, ettei uusia vaaleja järjestetä. Hän väitti, että sotilasliitto Naton joukot ovat järjestäytymässä Valko-Venäjän läntisellä rajalla.

Samalla valmistauduttiin uusiin suurmielenosoituksiin Lukašenkaa vastaan eri puolilla maata.

Kuvia ja videoita suurista väkijoukoista ilmaantui joka puolelta maata.

Venäjä puolestaan ilmoitti sunnuntaina, että se olisi valmis auttamaan Valko-Venäjää sotilaallisesti maiden solmiman sotilaallisen sopimuksen mukaisesti, Kremlistä kerrottiin uutistoimisto Reutersin mukaan.

Lukašenka kertoi jo lauantaina saaneensa avunlupauksen Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta. Kremlin tiedotteen mukaan Valko-Venäjää painostetaan nyt ulkoapäin, mutta mitään tahoa ei syytökselle nimetty.

Tukimielenosoitus järjestettiin joitakin tunteja ennen kuin Lukašenkan vastustajat alkoivat kokoontua mielenosoituksiin. Maassa on nähty lukuisia laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun Lukašenkan väitettiin voittaneen viikon takaiset presidentinvaalit murskaäänin.

Aljaksandr Lukašenkaa tukevaan kokoontumiseen osallistui sunnuntaina useita tuhansia ihmisiä.

Lukašenkan väitettiin saaneen noin 80 prosenttia äänistä, kun opposition mielestä sen ehdokas Svjatlana Tsihanouskaja voitti vaalit. Mielenosoitukset johtivat turvallisuusjoukkojen väkivaltaan, jossa ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa ja tuhansia on pidätetty.

Lukašenkan tukijoukkojen mielenosoituksessa huudettiin ”me olemme yhdistyneitä, meitä ei voi erottaa”, uutistoimisto Reuters kertoi Minskistä.

”Minä tuen Lukašenkaa. En ymmärrä, miksi kaikki ovat nousseet häntä vastaan. Me saamme eläkkeemme ja palkkamme ajallaan hänen ansiostaan”, totesi 68-vuotias Alla Georgievna.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Lukašenkan saavuttua puhumaan tukimielenosoittajille hän sanoi, että heidän tulee puolustaa Valko-Venäjää ja sen itsenäisyyttä.

”Minä en kutsunut teitä tänne puolustamaan minua, vaan ensimmäistä kertaa neljännesvuosisataan puolustamaan maatanne ja itsenäisyyttänne”, Lukašenka oli sanonut.

Lukašenka nousi valtaan 1994 vapaissa vaaleissa. Sen jälkeen hän on voittanut viidet presidentinvaalit, joka kerta jollain tavalla vilpillisesti. Viime sunnuntain vaalitulosta pidettiin räikeällä tavalla väärennettynä ja esimerkiksi Euroopan unioni valmistautuu asettamaan uusia pakotteita maata vastaan.

Tukijat pitelivät kokoontumisessa plakaattia, jossa luki ”Lukašenka on meidän presidettimme!”.

Mielenosoitukset Lukašenkaa vastaan ovat kasvaneet viikon loppua kohti, kun sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää tietoja pidätettyjen mielenosoittajien hakkaamisesta ja kiduttamisesta. Videoilla on näkynyt, kuinka turvallisjoukkojen jäsenet hakkaavat silmittömästi ja umpimähkäisesti rauhanomaisia mielenosoittajia.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelemat valkovenäläiset esimerkiksi kertoivat poliisien järkyttävästä ja sadistisesta käytöksestä pidätyskeskuksissa. 20-vuotias Alina Beresneva kertoi BBC:lle, että häntä uhattiin raiskauksella, jos hän ei suostu allekirjoittamaan poliisin asiakirjaa lukematta sitä.

25-vuotias Sergei puolestaan sanoi BBC:lle, että hänet pakotettiin ryömimään maassa samalla kun häntä hakattiin. Hän sanoi, että yhtä nuortamiestä oli uhattu pampulla raiskaamisella, ellei hän suostu avaamaan kännykkäänsä.

Väkivalta on saanut jotkut Valko-Venäjän turvallisuuskoneiston jäsenet jättämään tehtävänsä ja viemään univormunsa roska-astioihin. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu videoita, joissa poliisit näyttävät tuuttaavan äänitorvia mielenosoittajien tueksi.

Valko-Venäjän suurlähettiläs Slovakiassa Igor Leštšenja ilmoitti videotervehdyksessään Nasha Niva -julkaisulla, että hän on asettunut mielenosoittajien puolelle.

”Minä olen solidaarinen niille, jotka ovat osallistuneet rauhanomaisiin marsseihin Valko-Venäjän kaupunkien kaduilla”, hän totesi Politico-lehden mukaan.

Valko-Venäjän sensuurin vuoksi on vaikea saada käsitystä, miten yleisesti Lukašenkaa uhmataan virka- ja väkivaltakoneiston sisällä. Tyytymättömyydestä on kuitenkin omalta osaltaan kertonut laaja lakkoliikehdintä, johon on osallistunut useita valtiollisia tuotantolaitoksia.

Raskaita ajoneuvoja valmistavan MZKT-yhtiön pääjohtaja Aleksei Rimašeski kertoi lakkoileville alaisilleen lauantaina, että hänen mielestään Lukašenka ei voittanut vaaleja. Lausunto sai erityishuomiota siksi, että Lukašenkan oli määrä vierailla kyseisellä tehtaalla maanantaina.