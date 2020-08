Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii varmistamaan, ettei kaikilla kansalaisilla ole mahdollisuutta äänestää marraskuun vaaleissa postitse. Näin, vaikka moni kansalainen pelkää pitkiä äänestysjonoja ja koronavirustartuntaa ja haluaisi siksi äänestää postitse.

Kyseinen tieto tuli Trumpin suusta viime torstaina. Trump kertoi, ettei hän halua antaa postilaitokselle demokraattien vaatimaa 25 miljardin dollarin koronarahoitusta ja erillistä 3,6 miljardin vaalitukea, jotta demokraatit eivät saisi läpi hanketta ”universaalista postiäänestämisestä”.

”Sitä he eivät vain saa”, Trump totesi Fox Business -kanavan haastattelussa.

Viime keväästä asti Trump on väittänyt Twitterissä ja tiedotustilaisuuksissaan, että laaja postiäänestäminen johtaisi ”aikamme suurimpaan skandaaliin” ja Yhdysvaltain ”historian suurimpaan vaalivilppiin.” Valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa hän on kaukana demokraattivastustaja Joe Bidenin perässä.

Trump on hämmentänyt keskustelua sanomalla, että ”poissaolevana” äänestäminen on todella hieno perinne, kun taas ”postiäänestäminen” on huijaukselle altista toimintaa. Kyseessä on yleensä ottaen sama asia osavaltiokohtaisista eroista huolimatta, koska poissaolevana annetut äänet ovat postiääniä: niitä, joita myös Trump ja hänen lähipiirinsä ovat hyödyntäneet monissa vaaleissa. Tämän viikon tiistaina Trump ja rouva Melania Trump tilasivat itselleen postiäänilipukkeet Floridasta.

Trumpin vastustajien mukaan käynnissä on ”sabotaasi”, johon Trump on valjastanut mukaan häntä kampanjoissa avokätisesti tukeneen miljonääribisnesmies Louis DeJoyn. Trump teki DeJoysta toukokuussa liittovaltion postilaitoksen pääjohtajan, joka on pannut töpinäksi ja alkanut karsia postilaitoksen kuluja samalla kun laitos kärsii koronan aikaisista tulonmenetyksistä. DeJoyn toimista ja sijoituskytköksistä on käynnistetty postilaitoksen sisäinen tutkinta.

Esimerkiksi Philadelphiassa postin työntekijöiden ylityöt on kielletty, postinjakelulaitteita on poistettu käytöstä, postitoimistot avaavat ovensa myöhemmin ja sulkevat ne lounastaukojen ajaksi. Kaikki tämä synnyttää viivästyksiä ja jonoja, ja epävarmuutta tulevia vaaleja kohtaan.

The Philadelphia Inquirer -lehden mukaan kesäkuun esivaaleissa nähtiin jo ongelmia postiäänten käsittelyssä ja marraskuun vaaleissa posti joutuu käsittelemään niitä paljon suurempia määriä. Kesäkuun esivaaliäänistä ”tuhansia” jäi laskematta, lehti kertoi.

Philadelphian tilanne kiinnostaa, koska – sen lisäksi että siellä laadittiin Yhdysvaltain perustuslaki vuonna 1787 – se sijaitsee Pennsylvaniassa, joka on Trumpille elintärkeä vaa’ankieliosavaltio. Ilman sen voittamista Trumpilla on suuria vaikeuksia päästä jatkokaudelle. Kyselytutkimuksissa käy ilmi, että demokraatit haluaisivat äänestää postin kautta paljon yleisemmin kuin republikaanit.

Muistammehan vuoden 2000 presidentinvaalit, jossa vaalitulos jäi viikkokausiksi riippumaan Floridassa annetuista 537 äänestä. Silloin ääntenlaskenta lopetettiin korkeimman oikeuden 5–4-päätöksellä, joka noudatteli tuomareiden ideologisia taustoja.

”Voittaja vie kaiken” -vaalijärjestelmässä yhden osavaltion kiikkerä tulos voi synnyttää mille tahansa osapuolelle syyn haastaa vaalitulos. Jos tämä skenaario toteutuu useassa osavaltiossa samanaikaisesti, historian suurin vaalikatastrofi on toden teolla käsillä ja Yhdysvaltain demokratia ajautuu kuilun partaalle. Vaikka kaikki menisi hyvin, vaalitulosta voidaan joutua odottamaan jopa viikkoja.

Onko postilaitos itse huolissaan asiasta?

Pääjohtaja Louis DeJoy on sanonut, että kaikki postiäänet pystytään hoitamaan ajallaan ja kunniakkaasti. Samaan aikaan toisaalla postilaitoksen virkamieskunta on varoittanut 46:tta osavaltiota ja Washington DC:tä kirjeellä, ettei kaikkia postiääniä välttämättä ehditä toimittaa ajoissa laskentaan.

Postin lajittelua kalifornialaisessa postikeskuksessa huhtikuussa.

On absurdi ajatus, että Yhdysvallat ei pystyisi edes teoriassa järjestämään postiäänestystä vaikka koko kansalle 51 vuotta sen jälkeen kun Neil Armstrong astui Kuun kamaralle. Ja tässä joitakin perusteluja:

Yhdysvaltain postilaitos käsitteli viime vuonna 142,5 miljardia kirjettä ja postipakettia, eli noin 12 miljardia joka kuukausi. Äänioikeus on noin 180 miljoonalla kansalaisella.

Postiäänestäminen on kasvattanut suosiota tasaiseen tahtiin ja vuonna 2016 siihen tukeutui noin 21 prosenttia kansasta. Kolmessa osavaltiossa presidentinvaali hoidetaan kokonaan tai lähes kokonaan postitse ja käytäntö yleistyy koko ajan. Postiäänestys otettiin käyttöön sisällissodan aikana 1860-luvulla, joten sitä on harjoiteltu.

Trumpin puheet vaalivilpistä muistuttavat siitä, ettei hän hyväksynyt vuonna 2016 tosiasiaa, että demokraatti Hillary Clinton sai lähes kolme miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump. Niinpä hän sepitti, että vaaleissa olisi annettu ”3–5 miljoonaa laitonta ääntä”.

Kukaan ei ole todentanut kyseistä vaalivilppiväitettä ja Trump ei ole edes yrittänyt. Hänen tukijoukoilleen miehen sana riittää. Tutkimukset kertovat, että vaalivilppiä on yritetty Yhdysvalloissa joitakin satoja kertoja postiäänestystä suosivissa osavaltioissa, mikä on koskenut prosentin tuhannesosia äänistä.

Virginian osavaltion postiäänestyshakemusta täytettiin elokuun alussa.

Onko totta, että Yhdysvaltain postilaitos kaipaa reformia?

Kyllä vain. Laitos on tehnyt tappiota vuosikaudet, yhteensä 78 miljardia dollaria vuoden 2007 jälkeen. Konservatiivisen The Wall Street Journal -lehden (WSJ) pääkirjoituksessa todettiin, että nyt onkin turha hairahtua salaliittoteorioihin, kuten entinen presidentti Barack Obama oli lehden mielestä tehnyt. Obaman uskon mukaan meneillään on ”vallanpitäjien” yritys kampittaa postilaitosta vaalien alla.

WSJ:n mukaan Louis DeJoy on osaava yritysjohtaja, jota on turha pelätä Trumpin käsikassaraksi. Lehti totesi silti sen verran, että oli Trumpilta ”hölmöä” lausua, että hän vastustaa postilaitoksen lisärahoitusta estääkseen ”universaalin postiäänestyksen”.

Maailmassa on monta reformikohdetta, mutta pandemian oloissa suuri osa niistä on pantu jäähylle. Yhdysvalloissakin pandemian aiheuttamaa talouskurimusta on lievennetty tuhansien miljardien tukipaketeilla ja lisää on teossa.

Silti postilaitoksen reformi on pantu käyntiin, täydellä höyryllä, laitoksen toimintaa horjuttavalla ja vaalit vaarantavalla tavalla.

Yhdysvaltain demokratia saattaa olla 78 päivän päässä suurimmasta kriisistään sitten sisällissodan.