Libanon käynnistää tänään maanantaina virallisesti tutkinnan lähes kaksi viikkoa sitten Beirutissa tapahtuneesta valtavasta satamaräjähdyksestä.

Samaan aikaan Libanon valmistautuu kuulemaan tuomiot 15 vuotta sitten tapahtuneesta toisesta käänteentekevästä räjähdyksestä. Huomenna tiistaina kansainvälinen rikostuomioistuin Haagissa langettaa tuomion vuoden 2005 terroristi-iskusta, jossa tapettiin Libanonin entinen pääministeri Rafik Hariri.

Molempia räjähdyksiä voi pitää Libanonin merkittävimpinä poliittisina tapahtumina tällä vuosituhannella.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen piti alunperin antaa tuomionsa Haririin kohdistuneesta pommi-iskusta jo perjantaina 7. elokuuta. Tuomion lukua kuitenkin lykättiin, koska saman viikon tiistaina Beirutin satamassa räjähti jättimäinen lasti ammoniumnitraattia. Räjähdys tappoi yli 170 ihmistä ja tuhosi laajoja alueita sataman ympäristöstä.

Libanon nimitti viime perjantaina sotilastuomari Fadi Sawanin selvittämään sitä, mistä elokuun alun satamaräjähdys johtui. Tähän mennessä räjähdyksestä on syytetty sataman viranomaisia, joiden kerrotaan tienneen vaarallisten aineiden säilyttämisestä satamassa, sekä monia johtavia poliitikkoja, joiden niin ikään kerrotaan tienneen vaarallisesta lastista.

Haagissa toimivan Libanonin erityistuomioistuimen odotetaan tiistaina osoittavan syylliseksi Haririn murhaan neljä äärijärjestö Hizbollahin jäsentä. Hizbollah on shiialainen islamistijärjestö, jolla on Libanonin parlamentissa toimiva vaikutusvaltainen poliittinen puolue sekä myös aseellinen siipi, jonka muun muassa EU on luokitellut terroristijärjestöksi.

Haririn murhaa tutkivan erityistuomioistuimen perustaminen hermostutti alun perin Hizbollahia. Järjestö muun muassa käynnisti lokakampanjan tuomioistuinta vastaan.

Perjantaina äärijärjestön johtaja Hassan Nasrallah vähätteli tuomion julistamisen merkitystä.

”Emme ole huolissamme Libanonin erityistuomioistuimen päätöksistä”, Nasrallah sanoi tv:ssä brittilehti The Guardianin mukaan. ”Meille on sama, mikä heidän päätöksensä on. Jos veljiämme tuomitaan epäoikeudenmukaisesti, niin kuin oletamme, me pidämme heitä joka tapauksessa syyttöminä.”

Hizbollahin jäsenten tuomitseminen saattaa kuitenkin lisätä paineita islamistijärjestöä kohtaan Libanonissa.

”Sitä käytetään ehdottomasti järjestöä vastaan heidän syyllistämisessään ja tuomitsemisessaan. Poliittisesti on vaikea nähdä, miten asiat voisivat muuttua paikallisesti. Se (tuomio) tulee kuitenkin muuttamaan Hizbollahista käytävän keskustelun sävyä sekä järjestön suhteita ulkomaailmaan”, ajatushautomo Carnegie Middle East Centerin tiedotuspäällikkö Mohaned Hage Ali arvioi The Guardianille.

Pääministeri Rafikin salamurhan tutkinta kesti viisitoista vuotta. On siis mahdollista, että myös satamaräjähdyksen tutkinta vie aikaa. Sekin on mahdollista, ettei räjähdyksen syistä ja taustoista saada koskaan luotettavaa tietoa.

”Epäilen sitä, että Libanonin oikeuslaitos kykenee koskaan toimittamaan riippumattoman tutkinnan”, Hage Ali sanoi.

Hän perusteli näkemystä sillä, että Libanonin poliittisessa historiassa on tapahtunut lukuisia salamurhia ja terrori-iskuja, jotka ovat jääneet selvittämättä.