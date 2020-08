Valko-Venäjän opposition pääehdokas Svjatlana Tsihanouskaja kertoo olevansa valmis nousemaan maan johtoon. Tsihanouskaja painottaa, ettei hän halunnut ryhtyä poliitikoksi, mutta kohtalo päätti toisin ja hän päätyi eturintamaan poliittisessa yhteenotossa, jossa vastustetaan mielivaltaista hallintoa ja epäoikeudenmukaisuuksia.

”Olen valmis ottamaan vastuun ja toimimaan kansallisena johtajan tämän aikakauden keskellä”, hän kertoi maanantaina julkaistulla videolla.

Tsihanouskaja lähti ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan. Tsihanouskaja pakeni viime viikon tiistaina Liettuaan, mutta hän on sieltä kannustanut kannattajiaan osoittamaan mieltään rauhanomaisesti.

Ihmiset ovat osoittaneet Valko-Venäjällä mieltään viikko sitten sunnuntaina järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen, kun Aljaksandr Lukašenka valittiin kuudennen kerran peräkkäin presidentiksi. Vaalien tulosta on väitetty vilpilliseksi.

Tsihanouskaja on vaatinut monien muiden tavoin uutta äänestystä. Hän on lisäksi vaatinut, että Lukašenka jättää tehtävänsä, mutta tähän saakka on ollut epäselvää onko hän itse halukas nousemaan Lukašenkan tilalle.

Maanantaisessa videossa 37-vuotias poliittinen noviisi kuitenkin kertoi olevansa valmis nousemaan Valko-Venäjän johtoon, jotta maa voisi rauhoittua.

”Jotta voimme vapauttaa kaikki poliittiset vangit ja niin pian kuin mahdollista valmistella laillisen kehyksen ja ehdot uusien presidentinvaalien järjestämiselle”, hän jatkoi.

Maanantaina Lukašenka ilmoitti Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimiston Beltan mukaan, ettei maassa järjestetä uusia presidentinvaaleja, vaikka mielenosoittajat ja oppositio niin vaativat, kertoo Reuters.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka puhui kannattajilleen Minskissä sunnuntaina.

Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin kokoontui sunnuntaina valtava määrä ihmisiä osoittamaan mieltä 65-vuotiasta Lukašenkaa ja tämän hallintoa vastaan. Arviot osallistujamäärästä vaihtelivat suuresti, sillä paikalle tuli ja sieltä lähti koko ajan ihmisiä.

Varovaisten arvioiden mukaan paikalla oli ainakin 100 000 ihmistä, kun taas esimerkiksi brittilehti The Guardian kirjoitti kyseessä olleen Valko-Venäjän itsenäisyyden ajan suurimman mielenosoituksen, koska paikalla oli noin neljännesmiljoona ihmistä.