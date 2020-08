Vitivalkoinen kangas, jonka keskellä kulkee kirkkaanpunainen vaakaraita.

Viime päivinä uutiskuvista on tullut tutuiksi Valko-Venäjän opposition käyttämä valkopunainen lippu. Lippuja on liehuteltu Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä, minne on kokoontunut enimmillään jopa satojatuhansia ihmisiä protestoimaan vilpillisiä presidentinvaaleja ja vastustamaan presidentti Aljaksandr Lukašenkan valtaa.

Kyseessä ei suinkaan ole Valko-Venäjän virallinen lippu. Virallinen lippu on nimittäin väriltään punainen ja vihreä, jossa punainen vaakaraita peittää lipun yläosasta kaksi kolmasosaa ja vihreä vaakaraita yhden kolmasosan lipun alalaidasta. Lisäksi Valko-Venäjän virallisessa lipussa kulkee punavalkoinen koristekuvio pystysuunnassa lipun tankoa lähimpänä olevassa laidassa.

Minkä vuoksi presidentti Lukašenkan valtaa vastustava oppositio on siis valinnut symbolikseen valkoisen lipun punaisella vaakaraidalla?

Opposition käyttämä valkopunainen lippu on itse asiassa itsenäisen Valko-Venäjän ensimmäinen virallinen lippu.

Jo 1800–1900-luvun vaihteessa ensimmäiset valkovenäläiset nationalistit käyttivät kyseistä lippua symbolinaan, kertoo Liettuassa päämajaansa pitävä Meduza.io-uutissivusto.

Mielenosoittajat levittivät valtavan valkopunaraitalakanan Minskin keskustaan sunnuntaina.

Kun Valko-Venäjän kansantasavalta julistautui itsenäiseksi 25. maaliskuuta 1918, kyseisestä lipusta tuli maan virallinen lippu.

Kansantasavalta oli kuitenkin lyhytikäinen. Se lakkasi olemasta jo saman vuoden joulukuussa, kun Neuvosto-Venäjä valtasi maan.

Tämän jälkeen perustettiin Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta, jolle kehitettiin uusi lippu. Se oli lähes samanlainen kuin Valko-Venäjän nykyinen virallinen lippu, paitsi että lipun vasemmassa ylälaidassa oli kultainen sirppi ja vasara muistuttamassa neuvostojen vallasta. Lisäksi työkalujen yläpuolella oli kultainen tähti.

Kun Neuvostoliitto romahti, Valko-Venäjä julistautui itsenäiseksi tasavallaksi syyskuussa 1991. Sen jälkeen Valko-Venäjä otti jälleen käyttöön vanhan punavalkolippunsa, siis opposition nykyisin käyttämän symbolin.

Lippu sai kuitenkin liehua salossa vain muutaman vuoden ajan.

Vuonna 1994 Valko-Venäjän presidentiksi valittiin Aljaksandr Lukašenka, joka on pysynyt vallankahvassa tähän päivään saakka. Lukašenkan vaalimenestyksen yksi salaisuus vuoden 1994 vaaleissa oli se, että hän kampanjoi neuvostoaikoihin liittyvällä nostalgialla.

Oltuaan vuoden presidenttinä Lukašenka järjesti vuonna 1995 kansanäänestyksen. Äänestyksessä muun muassa annettiin presidentille valta hajottaa parlamentti sekä käynnistettiin prosessi, jossa Valko-Venäjä ryhtyi integroitumaan tiiviimmin Venäjään.

Lisäksi kansa sai äänestää lipun muuttamisen puolesta. Viralliseksi lipuksi palautettiin neuvostoajoista tuttu punavihreä lippu. Sirppi, vasara ja tähti saivat tosin lähteä vuonna 1995 käyttöön otetusta lipusta.

Yhdellä mielenosoittajalla oli kasvonaamio, joka oli värjätty opposition värein.

Tuosta äänestyksestä alkaen Valko-Venäjän oppositio on käyttänyt tunnuksenaan punaraidallista valkolippua.

Meduza-uutissivuston mukaan lippua käyttivät aluksi vain Lukašenkaa vastustavat nationalistit, mutta pikkuhiljaa lipusta on tullut symboli kaikille valkovenäläisille, jotka vastustavat Lukašenkan valtaa.

Toisin kuin Ukrainan Euromaidan-mielenosoituksissa vuonna 2014, Lukašenkan vastaisissa mielenosoituksissa ei ole juuri nähty EU:n tähtilippuja.

Sen sijaan mielenosoitusten vallitsevaksi värimaailmaksi on muodostunut punavalkoraidallinen lippu, jonka käytöllä on Valko-Venäjällä pitkä mutta mutkikas historia.