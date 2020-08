Nainen poltti tupakkaa kasvomaskeja käyttävien ihmisten lomassa Las Palmasin kaupungissa Gran Canarian saarella torstaina. Uusien tartuntojen määrä on lähtenyt jälleen selvään kasvuun Espanjassa.

Pandemian leviäminen kiihtyi pitkin kesää, mutta viime aikoina vauhti on tasaantunut, ainakin tilastoissa.

Todettujen koronavirustartuntojen määrä ylitti viiden miljoonan rajan hieman toukokuun puolivälin jälkeen. Siitä kesti 38 päivää kymmeneen miljoonaan, josta 23 päivää 15 miljoonaan ja edelleen vain 20 päivää 20 miljoonaan – viime viikon alussa.

Silti aivan viime viikkojen aikana uusien tartuntojen määrä on vakiintunut 200 000:n ja 300 000:n välille päivässä.

”Uusien tartuntatapausten määrä oli kasvanut kesäkuun alusta. Nyt kasvu on tasaantunut ja trendi on ollut jopa aavistuksen verran alaspäin ”, sanoo Turun yliopiston biolääketieteellisen yksikön virusopin professori, dosentti Ilkka Julkunen.

Todettujen tartuntojen määrää saattaa hillitä, että monessa maassa liikutaan tällä hetkellä testauskapasiteetin ylärajoilla.

”Monen maan on vaikea enää lisätä testausten lukumäärää, jolloin tautitapausten määrä ei jatka nousuaan”, Julkunen toteaa.

Maanantaina koronavirustartuntoja oli todettu Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan yli 21 miljoonalla ihmisellä 188 maassa. Taudista johtuvia kuolemia oli rekisteröity yli 775 000.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan puolet kaikista tartunnoista on todettu kolmessa maassa: Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Intiassa.

Epidemiatilanteen kehittymisessä on valtavia eroja maasta riippuen.

Viime viikkoina koronavirustartuntoja ja viruksesta johtuvia kuolemia on todettu erityisen paljon Latinalaisen Amerikan maissa. Brasiliassa on todettu yli kolme miljoonaa tartuntaa ja taudista johtuvia kuolemantapauksia yli 100 000.

Myös Afrikassa tartuntojen määrä kasvaa vauhdilla. Etelä-Afrikassa niitä on todettu lähes 600 000.

Julkunen arvioi, että Etelä-Afrikassa tehdään koronavirustestejä enemmän kuin missään muussa Afrikan maassa. Koko maanosassa vahvistettuja tapauksia on yli miljoona, mutta testien vähyyden takia pandemian todellista laajuutta Afrikassa ei tiedetä.

Päivittäisten virallisten tartuntalukujen osalta Intia on maailman kärjessä. Intiassa on todettu kahden viime viikon aikana päivittäin yli 50 000 uutta tartuntaa. Yhteensä maassa on todettu yli kaksi miljoonaa tartuntaa.

Hoitohenkilökuntaa ja potilaita sairaalassa Bhagalpurin kaupungissa Biharin osavaltiossa Intiassa heinäkuussa.

Intiassa on vahvistettu runsaat 51 000 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, neljänneksi eniten Yhdysvaltojen, Brasilian ja Meksikon jälkeen.

Tartuntojen määrä on kasvanut rauhallisemman alkukesän jälkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Julkunen ei kuitenkaan puhuisi epidemian toisesta aallosta. Sellaiselle ei ole varsinaista määritelmää.

”Nykyinen pandemia-ajattelu perustuu influenssapandemiaan. Influenssassa on se erityispiirre, että se on vahvasti sidottu vuodenaikojen vaihteluun, silloin epidemiapiikitkin näkyvät voimakkaana.”

Julkunen kuitenkin sanoo, että jos nousutrendi jatkuu hieman kauemmin, kuten muutaman viikon, voidaan tilannetta kuvailla toiseksi epidemia-aalloksi.

”Monessa maassa pieni nousutrendi on havaittavissa.”

Useissa maissa, kuten Saksassa ja Italiassa, uusi kasvu on ollut toistaiseksi tasaista.

Sen sijaan esimerkiksi Espanjassa uusien tartuntojen määrä on lähtenyt nopeaan kasvuun. Vielä heinäkuun puolivälissä Espanjassa todettiin noin kaksikymmentä tartuntaa 100 000:ta ihmistä kohden. Elokuussa luku pomppasi yli sataan.

Ranskassa päivittäisten tartuntatapausten määrä on kaksinkertaistunut kolmen viime viikon aikana.

Julkunen näkee, että tautitapaukset lähtivät Euroopassa kasvuun, kun maat purkivat rajoitustoimenpiteitä.

Ruotsin koronavirusstrategia poikkeaa monin tavoin muiden maiden linjasta. Esimerkiksi maan pääepidemiologi Anders Tengell kiisti äskettäin kasvomaskien hyödyllisyyden.

Ruotsissa tartuntoja on rekisteröity yhteensä yli 84 000, siis yli kymmenkertaisesti verrattuna Suomeen. Uusien tartuntojen määrä on kuitenkin laskenut heinä–elokuussa. Ruotsissa todetaan tätä nykyä noin 300 uutta tartuntaa päivittäin, kun kesäkuun lopussa niitä todettiin jopa 1 500 päivittäin.

”Tautitapaukset vähenivät dramaattisesti, mikä voi johtua siitä, että ihmiset jäivät lomalle ja ihmisten väliset kontaktit vähenivät, jolloin myös tautitapaukset tipahtivat,” Julkunen pohtii.

Yhdysvalloissa on todettu yli viisi miljoonaa tartuntaa ja yli 170 000 tautikuolemaa, kumpiakin eniten maailmassa. Washingtonin yliopistossa Seattlessa toimivan terveystutkimuskeskuksen ennusteiden mukaan kuolleiden määrä voi kasvaa jopa 295 000:een joulukuuhun mennessä.

Uusien tartuntojen määrä on kuitenkin laskenut Yhdysvalloissa viime viikkoina. Tilanne tosin vaihtelee osavaltiosta riippuen.

Shayla Williams desinfioi hautauspalvelun tiloja Houstonin kaupungissa Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa keskiviikkona.

Jopa maat, jotka ovat aiemmin tiettävästi tukahduttaneet kaikki tartuntaketjunsa, kuten Japani, Israel ja Australia, ovat viime päivinä ilmoittaneet tartuntalukujen lähteneen uudestaan kasvuun.

Uusi-Seelanti oli selvinnyt 102 päivää ilman uusia tartuntoja, kunnes se tiistaina ilmoitti neljästä uudesta.