Washington

Remonttimies Tony Senerchia on helpottunut siitä, että hänen kahdeksanvuotiaan tyttärensä Coralien lukuvuosi alkaa etäopetuksessa.

Ajatus lapsen lähettämisestä kouluun tuntuisi mahdottomalta. Lapset eivät pysty noudattamaan turvavälejä tai muita sääntöjä.

”Jos lapsen lähettää kouluun hämähäkkimiesmaskissa, hän tulee takaisin teräsmiesmaskissa”, Senerchia sanoo.

”En halua tappaa hänen opettajaansa sillä, että koulu avataan.”

Coralie käy koulua pääkaupunki Washingtonissa, jossa on New York Timesin mukaan todettu edellisen viikon aikana 66 koronavirustartuntaa 100 000 asukasta kohti. Määrä on moninkertainen verrattuna siihen, mitä Suomessa pidetään riskirajana mutta amerikkalaisittain tilanne on vakaa.

Senerchia on valmis pitämään tyttärensä kotona vaikka siihen asti, että virukseen on rokote.

”Tai siihen asti, ettei siihen kuole tuhat ihmistä päivässä.”

Hugo-koira seuraa Tony Senerchian ja Coralie-tyttären puuhia.

Kouluvuoden alkaminen keskellä pandemiaa on tyypillinen amerikkalainen ilmiö: liian suuri käsitettäväksi. Yksittäiset koulut nousevat tikunnokkaan samalla, kun miljoonat lapset, vanhemmat ja opettajat miettivät, mitä heidän pitäisi tehdä. Lopulta kaikki säätävät.

Yhdysvalloissa on yli 50 miljoonaa koululaista ja yli kolme miljoonaa opettajaa. 90 prosenttia lapsista käy julkista koulua. Osa on jo palannut kouluun, mutta suuressa osassa maata lukuvuosi alkaa vasta elokuun lopussa tai syyskuun alussa.

Osassa kouluista vanhemmat saavat valita lähi- ja etäopetuksen välillä. Osassa ollaan osa viikosta kotona ja osa koulussa. Osa avatuista kouluista on joutunut sulkemaan ovensa, kun niissä on havaittu tartuntoja.

Presidentti Donald Trump haluaa, että amerikkalaiskouluissa palataan lähiopetukseen.

”Ihmiset haluavat koulut auki, he haluavat elämänsä takaisin”, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Trumpin viesti on ollut sama viikosta toiseen. Sanomalehti New York Timesin mukaan koulujen avaaminen on kuitenkin turvallista vain pienessä osassa maata. Lehti käytti turvallisuuden mittarina Harvardin yliopiston ja Maailman terveysjärjestön WHO:n nimeämiä raja-arvoja.

Osa turvallisilla epidemia-alueilla sijaitsevista kouluista harkitsee lehden mukaan vielä lähiopetukseen palaamista. Monilla riskialueilla koulut taas on jo avattu tai päätetty avata.

Koulujen avaamisesta on tullut Yhdysvalloissa samankaltainen politisoitunut ja kansaa jakava kysymys kuin kasvosuojainten käytöstä. Enemmistö republikaanien kannattajista haluaa koulurakennukset auki. Enemmistö demokraateista haluaa pitää ne kiinni.

Päätös ei ole presidentin tai liittovaltion käsissä. Lähiopetukseen palaamisesta päätetään osavaltioissa, piirikunnissa, koulupiireissä ja jopa yksittäisissä kouluissa.

Moni koulu ja suurin osa suurimmista koulupiireistä aloittaa syksyn etäopetuksessa. Suurten joukossa poikkeus on keväällä pahiten kärsinyt New Yorkin kaupunki, jossa ollaan palaamassa osittaiseen lähiopetukseen.

Isä seuraa vierestä, kun Coralie katsoo mikroskooppiinsa.

Coralien kolmas kouluvuosi alkaa elokuun viimeisenä päivänä.

Tony Senerchia ajattelee olevansa onnekas. Hän on yksityisyrittäjä ja pystyy vaikuttamaan omiin aikatauluihinsa. Remonttimiehen ja puusepän työt ovat viime aikoina vain lisääntyneet. Ihmiset haluavat kotinsa kuntoon nyt, kun siellä pitää viettää niin paljon aikaa.

Senerchian tytär Coralie on neljä yötä viikosta äitinsä luona ja kolme isänsä. Kun etäopetus alkoi, Senerchia siirsi vapaapäivänsä viikonlopulta torstaiksi ja perjantaiksi, jolloin tytär on hänen luonaan.

Onnekasta on sekin, että tytön äiti työskentelee koulun hallinnossa. Vanhemmat ovat tienneet päätöksistä ajoissa. Nyt he suunnittelevat yhdessä kahden muun perheen kanssa oman kouluavustajan palkkaamista etäopetusta valvomaan.

Sopiva ehdokas löytyi koulusta tarpeettomina irtisanottujen avustajien joukosta.

Tällaiset ”oppimiskapselit” ovat varsinkin varakkaiden amerikkalaisten ratkaisu etäkoulusyksyyn. Televisiossa mainostetaan tiuhaan palveluita, jotka auttavat löytämään sopivan apuopettajan helposti.

Osa vanhemmista on perustamassa pieniä kotikouluja yhdessä muiden perheiden kanssa. Osa ratkoo kapseloitumalla lastenhoito-ongelmia, eikä opettajan pedagogisella pätevyydellä ole silloin niin väliä.

Koulujen sulkeminen pahentaa oppilaiden eriarvoisuutta, joka oli suurta jo ennestään. Silti avun palkkaaminen ei ole vain rikkaiden vaihtoehto.

Senerchian kuukausitulot vaihtelevat paljon, mutta ovat keskimäärin runsaat 2 500 dollaria eli 2 100 euroa kuukaudessa. Elinkustannukset ovat suuremmat kuin Suomessa.

Etäkoulupäivinä Tony Senerchian ja Coralien keittiönpöytä saa paikata pulpettia.

Hän on laskenut, että pystyy maksamaan avustajalle 400 dollaria kuussa. Coralien äiti maksaa saman verran. Lasta kohti hinta on 800 dollaria kuussa ja lapsia on suunniteltuun kapseliin tulossa neljä.

”Päivähoitoon verrattuna se on halpaa.”

Muiden perheiden kanssa on vielä sovittava säännöistä.

”On oltava suunnitelma, mitä tehdään, jos joku meistä sairastuu.”

Itsestään selvää on, etteivät perheet voi osallistua suuriin juhliin tai ottaa muita riskejä. Senerchia uskoo olevansa porukan heikoin lenkki, koska ei voi tehdä etätöitä.

Vanhemmat kaipaavat vapaa-aikaa, mutta Coralie itse ei ole moksiskaan siitä, ettei voi palata kouluun. Päinvastoin.

”Lapseni ei juuri pidä koulusta, joten hän on paljon onnellisempi nyt”, isä kertoo videopuhelussa.

Coralie tulee ruudun ääreen vahvistamaan saman.

Myös HS:n haastattelemat amerikkalaisopettajat kertovat, että osa lapsista pärjää etäkoulussa paremmin kuin luokkahuoneessa.

Vanhemmat kantavat huolta siitä, ettei Coralien kirjoitustaito keväällä kehittynyt, mutta etäkoulussa on hyviäkin puolia. Coralie saa enemmän huomiota eikä jää kovaäänisempien oppilaiden jalkoihin. Tietokoneen edessä levoton lapsi saa rauhassa pyöriä tuolilla ja nousta seisomaan.

”Hän sammuttaa kameran, etteivät muut häiriinny.”

Isä ja tytär ovat tehneet yhdessä käsitöitä ja käyneet luonnossa.

”Olen voinut näyttää hänelle, että tällainen maailma on.”

Takapiha on korvannut koulun pihan.

Tony Senerchia ja tytär Coralie luontokävelyllä kotikulmilla Hyattsvillessä.

Maan toisella puolella suomalainen matematiikan opettaja Anu Henderson odottaa tietoa siitä, kuinka moni hänen oppilaistaan on tulossa kouluun. Hänen koulupiirissään Texasin San Antoniossa vanhemmilla oli viime sunnuntaihin asti aikaa päättää, lähettävätkö lapsensa kouluun.

”Luokkani on nyt valmis ja pöytiä siirrellään sitten sen mukaan, kuinka ahdasta tulee olemaan”, Henderson kertoo.

Noin kolmannes hänen oppilaidensa vanhemmista oli pitkään epävarmoja. Kun päätös on tehty, siinä pitää pysyä yhdeksän viikkoa kerrallaan.

Läheisessä koulupiirissä 70 prosenttia oppilaista palasi lähiopetukseen. Jos luvut ovat samanlaiset, turvavälit voi unohtaa, hän sanoo. Koulussa on yli tuhat oppilasta.

”Kauhuskenaarioita saa aikaan valtavasti, jos haluaa, mutta opettamisesta ei tule silloin mitään.”

Hendersonilla on lukioikäinen tytär. Pitkän harkinnan jälkeen perhe päätti, että hän palaa lähiopetukseen.

Yläkoulu, jossa Henderson opettaa, on yksi kaupungin köyhimmistä. Se on jatkanut ilmaisten aterioiden jakamista läpi kesän.

Keväällä, kun kaikki olivat etäopetuksessa, suurin osa opettajan ajasta meni yhteydenpitoon vanhempien kanssa. Työtunteja ei laskettu.

Anu Henderson

Jos oppilasta tai vanhempia ei muuten tavoitettu, koulusta lähdettiin koputtamaan kotien oville. Yhtään vihamielistä vastausta Henderson ei saanut. Vanhemmat olivat kiitollisia siitä, että koulu piti huolta.

Kaksi oppilasta ei ilmoittautunut etäopetukseen. He siirtyivät Hendersonin käsistä apulaisrehtorien ja rehtorien huoleksi.

Keväällä etäopetus oli lähinnä tehtävien antamista. Oppilaat saivat osallistua virtuaalisille oppitunneille, mutta se ei ollut pakollista. Suurin osa opetussuunnitelmasta oli jo ehditty käydä läpi. Isot kokeet peruttiin.

Syksyllä kaikki on toisin. Henderson opettaa luokassa maskin takaa. Osa oppilaista seuraa opetusta luokassa ja osa kotona, mutta kaikkien on osallistuttava samaan aikaan.

Puolentoista miljoonan asukkaan San Antoniossa on kuollut koronavirukseen ainakin 598 ihmistä. Epidemia oli pahimmillaan heinäkuussa. Elokuun alussa uusia tartuntoja todettiin päivässä keskimäärin yli 439. Yli 12 prosenttia koronavirustesteistä oli positiivisia. Uudempia tietoja ei ole, koska tiedot päivittyvät kahden viikon viiveellä.

Kaikki tuntevat jonkun sairastuneen, Henderson sanoo. Moni hänen oppilaistaan tulee maahanmuuttajaperheistä, joissa monta sukupolvea asuu ahtaasti ja etätöistä voi vain haaveilla.

Henderson ei tiedä, mitä tekisi, jos itse sairastuisi pahasti. Sairauslomaoikeus on vain kaksi viikkoa, sijaisia on vaikea saada.

”Nämä ovat niitä asioita, joita ratkotaan sitä mukaa, kun ne tulevat eteen.”

Vaikutusvaltaiset opettajien ammattiliitot ovat lähiopetukseen palaamisen äänekkäimpiä vastustajia. Henderson ajattelee kuitenkin toisin.

”En näe sitä niin, että herranen aika, miksi ne pakottaa opettajat töihin vaan niin, että meitä tarvitaan enemmän kuin koskaan.”

Oppilaita on ikävä. Hän tietää, että moni saa koulusta päivän ainoan lämpimän ruuan tai hymyn.

Kaikki eivät tule takaisin. Hendersonista on selvää, että pieni osa oppilaista katoaa opetuksen piiristä. Tällä kaikella on pitkäaikaisia seurauksia. Jos keväällä tulee rokote, ei voida vain jatkaa siitä, mihin jäätiin.

Mutta tulevaisuutta on nyt vaikea edes ajatella.

”Keskityn mieluummin siihen, että yritän olla tällä hetkellä paras mahdollinen opettaja lapsille.”