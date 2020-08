Kiinalaisen Bytedancen omistaman Tiktokin on useissa maissa arvioitu olevan mahdollinen tietoturvariski siksi, että sen on pelätty jakavan käyttäjistään keräämää dataa Kiinan hallinnolle.

Ruotsin yleisradioyhtiöt SVT ja SR ovat kieltäneet työntekijöitään käyttämästä kiinalaista Tiktok-videosovellusta työpuhelimillaan, SVT kertoo verkkosivuillaan.

Kieltoa perustellaan tietoturvasyillä. Kiinalaisen Bytedancen omistaman Tiktokin on useissa maissa arvioitu olevan mahdollinen tietoturvariski siksi, että sen on pelätty jakavan käyttäjistään keräämää dataa Kiinan hallinnolle. Sovelluksen käyttäminen kiellettiin kesäkuussa kokonaan Intiassa kymmenien muiden kiinalaissovellusten ohella, ja Tiktok-kielto on ollut valmisteilla myös Yhdysvalloissa.

Nyt myös SVT:n ja SR:n työntekijät ovat saaneet sisäisen viestintänsä kautta ohjeistuksen, jonka mukaan Tiktokia ei tule ladata työpuhelimille. Jos näin on jo tehty, sovellusta suositellaan poistettavaksi.

”Sovellus kerää käyttäjistään enemmän tietoa kuin on tarpeellista”, viestissä sanotaan. SVT:n haastatteleman tietoturvaosaston johtajan Daniel Ekelöfin mukaan Tiktok piilottaa datan niin, ettei sen todellista laajuutta tai lopullisia käyttötapoja ole mahdollista seurata.

SVT:n mukaan kielto voi aiheuttaa ongelmia lapsille tarkoitetun Lilla Aktuellt -ohjelman tekijöille. Ohjelman tekijäkaartiin kuuluva Lowe Östberg sanoo, että Tiktok on Lilla Aktuelltin käyttämistä sosiaalisen median alustoista kaikkein tärkein.

”Meillä on sovelluksessa 90 000 seuraajaa, ja kommenttikentässä käydään vilkasta keskustelua. Itse turvallisuusasiaan meillä ei ole kantaa, mutta olemme kertoneet SVT:n johdolle, että meidän on saatava jäädä sovellukseen.”

Östberg on SVT:n mukaan toivonut, että ohjelman käyttöön voitaisiin hankkia erillisiä puhelimia, joille Tiktokin saisi ladata. Jonkinlaiselle kompromissille on näytetty alustavasti vihreää valoa, Östberg kertoo.

Videosovellus Tiktokilla on maailmanlaajuisesti noin puoli miljardia käyttäjää. Erityisesti nuorten suosimassa sovelluksessa kuvataan lyhyitä, usein musiikin tahdittamia videoita, joiden aiheet vaihtelevat laidasta laitaan.

Bytedance on kiistänyt syytökset mahdollisista kytköksistä Kiinan hallintoon.