Washington

Ääni oli hillitty ja ilme vakava läpi puheen. Vain lopun kiitoksissa vilahti kohtelias hymynkare. Silmiin asti se ei ulottunut.

Yhdysvaltain entisen presidentin puoliso Michelle Obama oli demokraattien puoluekokouksen avajaispäivän tähtipuhuja. Hän piti poikkeusoloissa poikkeuksellisen puheen.

Vielä neljä vuotta sitten Obama sivalsi vastaavassa puheessaan Donald Trumpia mainitsematta tätä nimeltä, mutta nyt hän hyökkäsi suoraan istuvaa presidenttiä vastaan.

”Donald Trump on väärä presidentti maallemme”, Obama sanoi.

”Hänellä on ollut riittävästi aikaa todistaa, että hänestä on tehtävään, mutta se on selvästi hänen kykyjensä yläpuolella. Hän ei kykene kohtaamaan tätä hetkeä. Hän ei pysty vastaamaan tarpeisiimme. Niin se vain on.”

Niin se vain on.

Trump sanoi samat sanat, kun Axios-verkkomedian toimittaja Jonathan Swan haastoi häntä äskettäin haastattelussa siitä, että tuhat yhdysvaltalaista kuolee joka päivä koronavirukseen: niin se vain on.

Obama syyttikin Trumpia täydellisestä empatian puutteesta.

Michelle Obama, kuten muutkin puoluekokouksen puhujat, piti puheensa kameralle ilman yleisöä, aplodeja, konfettia ja ilmapalloja. Wisconsiniin suunniteltu politiikan megasirkus järjestetään koronavirusepidemian vuoksi tänä vuonna käytännössä kokonaan virtuaalisena.

Ilmapallot olisivatkin sopineet huonosti Obaman puheen kanssa. Askeettinen ympäristö ja totinen ilme korostivat sitä, että nyt on vakava paikka.

Obaman puhe oli nauhoitettu etukäteen kuten osa muistakin puheista. Hän puhui siinä 150 000 amerikkalaisesta koronauhrista. Muissa puheissa tultiin asteittain ylöspäin. Suorassa lähetyksessä puhuneet käyttivät jo lukua 170 000. Rajapyykit vanhenevat nopeasti.

Koronavirusepidemia oli muutenkin vahvasti läsnä demokraattien lähetyksessä. Terveydenhoitohenkilökunta esitettiin sankareina, mainosvideoissa ihmiset tervehtivät iäkkäitä sukulaisiaan ikkunan läpi, ruudussa nähtiin virukseen menehtyneiden valokuvia.

Hartaassa tunnelmassa ei ollut kyse vain uhrien kunnioittamisesta vaan vaalikampanjoinnista. Demokraatit osoittavat syyttävällä sormella kohti Valkoista taloa. Suorimmin sen sanoi virukseen kuolleen miehen tytär Kristin Urquiza:

”Isäni oli terve 65-vuotias mies. Hänen ainoa perussairautensa oli se, että hän luotti Donald Trumpiin, ja hän maksoi siitä hengellään.”

Etäpuoluekokous huipentuu torstaina, kun entinen varapresidentti Joe Biden nimetään virallisesti puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Puhuja toisensa jälkeen korosti Bidenin kunniallisuutta ja empatiakykyä eli ominaisuuksia, joista Donald Trumpia ei tunneta.

Trump oli kuitenkin illan puheissa vahvemmin läsnä kuin puolueen oma ehdokas. Demokraatit pyrkivät näyttäytymään yhtenä, rivinsä suoristaneena rintamana, joka on valmis kaatamaan istuvan presidentin.

Niin republikaani John Kasich kuin demokraattinen sosialisti Bernie Sanders todistivat puheessaan Trumpia vastaan ja kehottivat äänestäjiä unohtamaan keskinäiset erimielisyytensä, sillä nyt on tosi kyseessä.

Neljä vuotta sitten Sandersin kannattajat osoittivat puoluekokouksessa mieltään esivaalit voittanutta Hillary Clintonia vastaan. Silloin Sanders jatkoi esivaalikisaa vielä sen jälkeen, kun hänen tappionsa oli selvä eikä juuri hillinnyt kannattajiensa kiukkua.

Tänä vuonna puolueen vasemmistosiiven sankari on toiminut toisin ja vedonnut voimakkaasti kannattajiinsa, jotta nämä äänestäisivät Bidenia ja auttaisivat estämään Trumpin voiton.

”Nykyisen hallinnon alla autoritaarisuus on päässyt juurtumaan maahamme”, Sanders sanoi ja viittasi sen jälkeen juutalaisen sukunsa kokemuksiin hirmuvallasta.

Esimerkkeinä Trumpin autoritaarisesta käytöksestä Sanders mainitsi esimerkiksi puheet vaalien siirtämisestä, postilaitokseen kohdistuvat leikkaukset ja sotilaiden ja liittovaltion joukkojen lähettämisen rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan.

”Tämä ei ole normaalia eikä meidän pidä koskaan kohdella sitä sellaisena.”

Puoluekokouksilla on pitkät perinteet mutta tällä kertaa kukaan ei tiennyt, mitä odottaa. Lopulta televisionkatsojat saivat videotervehdyksiä, musiikkiesityksiä ja muutamat kömpelöt etäaplodit.

Ohjelman aluksi kaikista osavaltioista koottu nuorisokuoro lauloi kansallislaulun, mutta avausminuuttien kohottava tunnelma synkkeni nopeasti. Illan viimeisessä puheenvuorossa Michelle Obama yritti kannustaa ihmisiä vaaliuurnille sanomalla, että vihaa itsekin politiikkaa.

”Jos luulette, etteivät asiat voi enää mennä huonommiksi, uskokaa pois, kyllä ne voivat.”

Se kuulosti Barack Obaman ensimmäisen presidentinvaalikampanjan iskulauseen irvikuvalta. Kahdessatoista vuodessa yes we can muuttui muotoon yes they can.

Kyllä ne voivat.