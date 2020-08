Afganistan

Yhdysvaltain tiedustelupalvelut uskovat, että Iran on maksanut afganistanilaiselle Taleban-liikkeelle amerikkalaisten sotilaiden tappamisesta, kertoo uutiskanava CNN.

CNN:n mukaan tiedustelupalveluilla on tiedossaan pelkästään viime vuodelta kuusi tapausta, joissa Iran on maksanut iskuista Afganistanin ääri-islamilaiselle Talebanille.

Yhdysvaltalainen The New York Times -lehti kertoi aiemmin tänä vuonna, että Venäjän uskotaan maksaneen Talebaniin linkittyville taistelijoille palkkioita yhdysvaltalaisten sotilaiden tappamisesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vähätellyt The New York Times -lehden esille tuomia väitteitä, ja Venäjä kiistää lehden tiedot.

CNN:n saamien uusien tietojen mukaan tapporahaa on maksettu Afganistanin niin kutsutulle Haqqani-verkostolle, jonka johdossa on Taleban-liikkeen korkea-arvoinen johtaja.

CNN:n näkemän Yhdysvaltain puolustusministeriön raportin mukaan esimerkiksi viime joulukuussa Bagramin lentotukikohtaan tehdystä itsemurhaiskusta oli maksettu rahaa Haqqanille, ja maksaja oli vieraan maan hallitus.

Raportissa ei nimetty hallitusta, mutta kaksi tiedustelulähdettä on vahvistanut CNN:lle, että kyseessä oli Iran.

Bagramin iskussa kuoli kaksi siviiliä ja haavoittui yli 70 ihmistä, joista neljä oli Yhdysvaltain armeijan palveluksessa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö ei vahvistanut eikä kiistänyt CNN:n uutista. Pentagonin tiedottaja Rob Lodewick kommentoi asiaa sanomalla, ettei puolustusministeriö paljasta yksityiskohtia sisäisistä keskusteluista tai tiedustelutiedosta, kertoo uutistoimisto AFP.

Hän kuitenkin lisäsi, että puolustusministeriö on toistuvasti vaatinut Irania lopettamaan ”epävakautta aiheuttavan käyttäytymisen Lähi-idässä ja maailmalla”.

”Iranin pyrkii vihamielisellä vaikuttamisellaan heikentämään Afganistanin rauhanprosessia ja vahvistamaan väkivallan ja epävakauden jatkumista”, hän lisäsi AFP:n mukaan.

Joulukuun isku Bagramin sotilastukikohtaan keskeytti Talebanin ja Yhdysvaltain väliset rauhanneuvottelut väliaikaisesti. Muutama viikko myöhemmin Yhdysvallat tappoi Iranin vallankumouskaartin johtajan Qasem Suleimanin lennokki-iskulla Bagdadin lentokentällä.