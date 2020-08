Turkin ja Kreikan välejä kiristää entisestään erimielisyys siitä, kummalla on oikeus luonnonvarojen poraamiseen tietyillä alueilla Välimeren itäosassa.

Turkkilainen kaasunetsintäalus on toiminut tällä viikolla merialueella, joka on Kreikan mukaan sen talousvyöhykkeellä. Toinen turkkilainen alus kulki tiistaina Kyproksen saaren lounaispuolella Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä.

Turkki katsoo menettelevänsä kansainvälisen oikeuden mukaisesti, koska se pitää kiisteltyä vesialuetta osana omaa mannerjalustaansa.

Kunkin valtion aluevedet kuuluvat sen hallintaan. Yksinomainen talousvyöhyke tarkoittaa puolestaan aluetta, joka ulottuu huomattavasti aluevesiä kauemmas rannikosta ja jossa valtiolla on oikeus luonnonvarojen hyödyntämiseen. Lisäksi valtioilla on oikeus merenpohjan luonnonvarojen hyödyntämiseen mannerjalustallaan, joka voi ulottua talousvyöhykettäkin kauemmas.

Käytännössä nämä rajanvedot eivät ole yksiselitteisiä ja valtioiden välillä on usein erimielisyyttä niistä.

Kreikka ja Turkki ovat tänä vuonna käyneet sanasotaa myös muun muassa Turkista Kreikkaan tulevien siirtolaisten takia.

Välejä viilensi sekin, että heinäkuussa Turkki päätti muuttaa takaisin moskeijaksi Istanbulissa sijaitsevan Hagia Sofian, joka oli museo ja toiminut aiemmin vuosisatojen ajan ortodoksisena kirkkona.

Turkin merivoimien alukset saattoivat Oruç Reis- kaasunetsintäalusta Antalyan edustalla Välimerellä viime viikon tiistaina.

Kreikka ja Egypti allekirjoittivat pari viikkoa sitten sopimuksen keskinäisestä merirajastaan. Sopimus suututti Turkin, ja viisi päivää myöhemmin kaasunetsintäalus Oruç Reis oli Kyproksen ja Kreikkaan kuuluvan Kreetan välisillä vesillä merivoimien alusten saattelemana.

Kreikka vastasi lähettämällä oman laivastonsa tarkkailemaan tilannetta, ja viime viikolla Kreikan ja Turkin merivoimien fregatit osuivat toisiinsa kiistellyllä vesialueella. Laivat eivät vaurioituneet pahoin.

Tilannetta kuumentaa myös Kreikkaa puolustavan Ranskan laivasto. Viime viikolla Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti lisäävänsä sotilaallista läsnäoloa yhteistyössä Kreikan kanssa. Se tarkoitti Ranskan fregatin ja kahden hävittäjälentokoneen lähettämistä alueelle.

Ranska, Kreikka ja Turkki ovat kaikki sotilasliitto Naton jäsenmaita.

Uutistoimisto Reuters kertoi perjantaina, että Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu kutsui törmäystä merellä provokaatioksi. Çavuşoğlu myös kommentoi, että Euroopan unionin pitäisi lopettaa Kreikan paapominen ja Ranskan pysyä poissa tieltä.

Ranskan kansainvälisten suhteiden instituutin johtaja Thomas Gomard arvioi The Wall Street Journalin haastattelussa, että tilanne Välimerellä on kiristynyt, koska voimatasapaino on horjunut. Hänen mielestään Ranskan merivoimien toiminta kertoo, että tilanne on muuttunut Turkin hyväksi.

Uutistoimisto Bloomberg arvioi, että Ranskan läsnäolo Välimerellä itse asiassa hyödyttää Turkkia. Se antaa Erdoğanille tekosyyn uskoa, että eurooppalaiset varustautuvat Turkkia vastaa, ja keinon ohjata huomio pois Turkin kehnosta taloudellisesta tilanteesta.

EU pitää Turkin porausaikeita Välimerellä laittomina, mutta Turkki väittää toimivansa yksinomaisella talousvyöhykkeellään.

Turkki ilmoitti maanantaina laajentavansa kaasun etsintää Kyproksen lounaisrannikolla. Turkin laivaston mukaan Yavuz-laivan on määrä jatkaa etsintöjä siellä syyskuun 15. päivään saakka.

EU kehotti Turkkia lopettamaan heti kaasun etsimisen Kyproksen talousvyöhykkeellä, jotta jännitteet alueen muiden maiden kanssa eivät lisääntyisi.

Perjantaina myös EU:n ulkoministerit käsittelivät tilannetta. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi jäsenmaiden tukevan Kreikkaa ja Kyprosta, jotka niin ikään kuuluvat EU:hun.

Kypros kuitenkin pettyi, että Kreikka ei onnistunut taivuttelemaan muita EU-maita asettamaan talouspakotteita Turkille.

Noin kolmasosa Kyproksesta on Turkin miehittämä. Turkki on ainoa valtio, joka on tunnustanut aluetta hallitsevan Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasavallan. Turkin mukaan sillä on tältä hallinnolta lupa porata Välimerellä. Turkkilainen tutkimusalus kuitenkin liikkuu aivan toisella puolella saarta, kaukana Pohjois-Kyproksesta.

Kuluvalla vuosituhannella Kyproksen edustalla olevista vesistä on löytynyt valtavia varantoja kaasua ja öljyä. Sekä Turkki että Kreikka väittävät alueen kuuluvan omalle mannerjalustalleen.

Viime vuonna Kreikka, Kypros, Italia, Egypti, Israel, Jordania ja Palestiina perustivat keskinäisen kaasuyhteistyöjärjestön.

Turkki puolestaan sopi keskinäisestä merirajasta Libyan kanssa. Sisällissotaa käyvä Libya on käytännössä jakautunut kahtia, ja Turkin sopimuskumppani on Libyan kansainvälisesti tunnustettu hallitus.

Näissä sopimuksissa määritellyt merialueet menevät osittain päällekkäin, eivätkä eri sopimusten osapuolet hyväksy toista sopimusta.

Esimerkiksi Kreikka pitää Turkin ja Libyan sopimusta järjettömänä, koska Turkin ja Libyan välissä on Kreikan saaria.

Marraskuussa Turkki ja Libyan kansainvälisesti tunnustettu hallitus sopivat sotilaallisesta yhteistyöstä, mikä viilensi Turkin suhdetta Kreikkaan entisestään.

Aluevesikysymyksiä vaikeuttaa, että monet Egeanmerellä ja itäisellä Välimerellä sijaitsevat Kreikan saaret ovat Turkin rannikon välittömässä läheisyydessä, kuten Kastelórizo, joka on vain kahden kilometrin päässä Turkin rannikosta.

Turkin mukaan Kastelórizo on Turkin mannerjalustan päällä. Turkki tulkitsee, että saaren ympärillä on Kreikan aluevettä mutta ei laajempaa yksinomaista talousvyöhykettä, kuten Kreikka väittää.

Kreikka on halunut laajentaa aluevesiensä etäisyyden kuudesta 12 merimailiin eli noin 22 kilometriin, mikä on kansainvälisesti sallittua. Turkki vastustaa tätä merireittiensä kärsimisen perusteella.