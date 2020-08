Valko-Venäjää kutsutaan Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi, sillä valtaa on siellä pitänyt jo 26 vuoden ajan presidentti Aljaksandr Lukašenka.

Jos Lukašenkan valta hätyyttelee Euroopan ennätyksiä, hänen valtansa vastustajat vasta ennätyksen haltijoita ovatkin.

Valko-Venäjällä on nimittäin pakolaishallitus, joka on toiminut maan rajojen ulkopuolella pidempään kuin yksikään olemassa oleva pakolaishallitus maailmassa.

Kyseinen pakolaishallitus ei suinkaan syntynyt vastustamaan Lukašenkan valtaa. Valko-Venäjän pakolaishallitus ajettiin maanpakoon jo paljon ennen kuin Lukašenka (s. 1954) oli syntynytkään.

Valko-Venäjän pakolaishallitus on elänyt ulkomaille muuttaneiden valkovenäläisten tuen ja rahoituksen varassa vuodesta 1918 alkaen, siis jo yli sadan vuoden ajan.

Ennen vuotta 1917 Valko-Venäjä kuului vielä Venäjän keisarikuntaan. Venäjän vallankumouksen jälkeen, kun Saksa vielä miehitti Valko-Venäjää, Valko-Venäjä julistautui itsenäiseksi maaliskuussa 1918.

Heti tämän jälkeen Valko-Venäjälle perustettiin parlamentti eli Rada.

Itsenäinen Valko-Venäjän kansantasavalta jäi kuitenkin lyhytikäiseksi. Puna-armeija valtasi Valko-Venäjän, ja Rada joutui lähtemään maan pakoon Liettuan Kaunasiin.

Sen jälkeen pakolaishallitus on joutunut kiertämään maailmaa. Kaunasista se siirtyi Prahaan, sieltä ensin Pariisiin, sitten New Yorkiin ja lopulta Kanadan Torontoon, missä sillä on yhä päämaja.

Yli satavuotias pakolaishallitus tunnetaan nykyään nimellä Rada BNR.

Verkkolehti Vice tapasi vuonna 2016 Rada BNR:n tiedotussihteerin Mikalaj Packajeun Lontoossa, missä pakolaishallituksella on sivukonttori. Packajeu kertoi Vice-lehdelle, ettei Valko-Venäjän pakolaishallitus ole saanut käytännössä ikinä mitään tukea länsihallituksilta.

”Todennäköisesti ei mitään sen jälkeen, kun saimme Liettualta lainaa 1920-luvulla”, Packajeu sanoi.

Sen sijaan Rada BNR on pysynyt pystyssä kaikki nämä vuodet ulkomaille maanpakoon muuttaneiden valkovenäläisten taloudellisen avustuksen turvin.

Rada BNR selvisi Euroopan melskeiden keskellä toisen maailmansodan aikaan, ja pakeni Prahasta natsi-Saksan valtaa. Läpi Neuvostoliiton valtakauden BNR jatkoi toimintaansa, vaikka se olikin muuttunut järjestöksi, joka lähinnä symbolisesti edusti Puna-armeijan karkottamaa Valko-Venäjän kansantasavaltaa.

Kun Neuvostoliitto romahti 1990-luvun alussa, Valko-Venäjä oli hetken matkalla kohti demokratisoitumista. Tämä kehitys päättyi kuitenkin 1994, kun Lukašenka valittiin presidentiksi neuvostonostalgiaan painottuvalla kampanjalla.

Viime päivinä Lukašenkan valtakauden jatkuminen on alkanut vaikuttaa entistä epätodennäköisemmältä. Sadattuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille vastustamaan vilpillisiä presidentinvaaleja. Lakot laajenevat.

Vaikka Lukašenka joutuisikin lähtemään, ei ole varmuutta siitä, salliiko Venäjä Valko-Venäjän demokratisoitumisen.

Lukašenkan valtakaudella pakolaishallitus on keskittynyt lähinnä tukemaan Valko-Venäjän oppositiopuolueita.

”Pakolaishallitus ymmärsi jossakin vaiheessa, että se ei voi enää palata valtaan Valko-Venäjällä”, Packajeu sanoi Vice-lehdelle 2016.

Hän jatkoi sanomalla, että Rada BNR:n tehtävä ja tarkoitus onkin tukea ponnistuksia, jotta Valko-Venäjällä saataisiin muodostettua lopultakin demokraattinen hallinto ilman itsevaltaista presidenttiä.

”Diktatuurien ongelma on se, että ne näyttävät vakailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvaamattomia. Kun ne sortuvat, ne todellakin sortuvat.”