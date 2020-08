Noin tuhat tonnia öljyä Mauritiuksen rannikolla valuttaneen aluksen kapteeni on pidätetty, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. 58-vuotiasta intialaismiestä syytetään poliisin mukaan turvallisen merenkulun vaarantamisesta.

Mies ei ollut vielä tiistaina iltapäivällä kommentoinut syytettään. Häntä pidetään BBC:n mukaan poliisin hallussa siihen asti, että hän palaa oikeuteen 25. elokuuta.

Japanilaisomisteinen MV Wakashio -rahtialus ajoi karille koralliriutalla Mauritiuksen rantavesillä heinäkuun lopussa. Alus kuljetti noin 4 000 tonnia öljyä, jota alkoi valua mereen noin viikko onnettomuuden jälkeen. Alueelle julistettiin hätätila mahdollisen ympäristökatastrofin vuoksi.

Poliisi on kuulustellut aluksen miehistöä onnettomuuden syyn selvittääkseen. Kuulusteluissa on selvinnyt, että laivalla järjestettiin onnettomuuspäivänä syntymäpäiväjuhlat. Yksi tutkittavana oleva teoria on tällä hetkellä se, että laiva suuntasi lähelle rannikkoa muodostaakseen langattoman verkkoyhteyden, BBC kertoo.

Onnettomuuspaikka Pointe d'Esny on koti monille harvinaisille eläin- ja kasvilajeille. Etenkin lintujen ja kilpikonnien on arvioitu joutuvan vaaraan öljyvuodon vuoksi. Myös koralliriuttojen on pelätty kärsivän.

Pelastustoimiin ryhdyttiin tarmokkaasti, mutta huono sää on BBC:n mukaan vaikeuttanut niiden saattamista loppuun. Lauantaina rahtialus halkesi kahtia. Toistaiseksi vain laivan keulan hinaaminen alueelta on aloitettu. Riutalle jääneessä peräosassa arvioidaan olevan vielä noin 90 tonnia öljyä.

Vapaaehtoinen siivosi öljyä ympäristöstä lauantaina Mauritiuksella.

Mauritiuksen kansallisen kriisinhallintakomitean mukaan lopun öljyn pumppaaminen laivasta olisi kovan aallokon vuoksi vielä liian riskialtista, BBC kertoo. Operaation on kuitenkin sanottu jatkuvan heti, kun sää sen sallii.