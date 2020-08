Kaksi suomalaiskanadalaisen muotimiljonäärin Peter Nygårdin biologista poikaa syyttää Nygårdia lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Poikien mukaan Nygård oli käskenyt itselleen tuttua seksityöläistä vuosina 2004 ja 2018 harrastamaan poikien kanssa seksiä, kun nämä olivat vielä alaikäisiä.

Toisen mukaan Nygård halusi ”tehdä hänestä miehen”.

Syytökset esitetään New Yorkissa toimivaan oikeusistuimeen sunnuntaina jätetyssä kanteessa. Pojat esiintyvät kanteessa salanimillä John Doe 1 sekä 2 ja heidän mainitsema seksityöläinen nimellä Jane Roe, jota luonnehditaan kanteessa ”Nygårdin pitkäaikaiseksi ’tyttöystäväksi’” sekä ”tunnetuksi ja kokopäivätoimiseksi seksityöläiseksi”.

Poikia edustavat samat asianajajat, jotka ovat nostaneet yhteensä 57 naisen nimissä ryhmäkanteen Nygårdia vastaan raiskauksista ja muista rikoksista. Raiskauksia on syytösten mukaan tapahtunut ainakin vuodesta 1977 alkaen ja monet raiskatuista kertovat olleensa alaikäisiä väitettyjen rikosten tekohetkillä.

Nygårdin tiedottaja kertoi HS:lle tiistaina, että kyseessä on ”täysin arvoton” kanne.

”Nämä syytökset kiistetään rajusti. Kanne on jälleen yksi valheilla täytetty yritys ylläpitää keksittyä kampanjaa ja laskelmoitua salaliittoa, jolla pyritään tuhoamaan Peter Nygård”, tiedottaja kertoi.

Muotibisneksillä rikastunut 79-vuotias Nygård on aiemmin ilmoittanut, ettei hän anna haastatteluja asiasta eikä HS:n pyyntöön reagoitu myöskään tiistaina.

Uudessa oikeusjutussa John Doe 1 kertoo olleensa 14-vuotias, kun hänen isänsä käski Jane Roen ”tekemään hänestä miehen”. Tämä olisi tapahtunut Nygårdin asunnossa Kanadan Winnipegissä kesällä 2018.

Kanteen mukaan Jane Roe oli antanut pojalle ensin suuseksiä, minkä jälkeen he olivat yhdynnässä. Poika oli sitä ennen neitsyt.

Jälkikäteen Jane Roe oli sanonut, että ”se ei ollut hullumpaa” tuollaiselta ”vauvalta”. Väitettyä hyväksikäyttöä seuraavana aamuna Jane Roe oli tuonut pojalle aamiaista, suudellut häntä ja sanonut, että ”äiskä pitää sinusta huolta”, kanteessa sanotaan.

Kanteen mukaan naisella ja Nygårdilla oli ilmiselvästi tieto, että poika on alaikäinen lapsi. Se kävi ilmi myös Nygårdin yhtiön työntekijöille, kun poika lennätettiin Kaliforniasta Winnipegiin väitettyä tapaamista varten. Kanteen mukaan Nygårdin yhtiön varat on valjastettu hänen seksirikostensa toteuttamiseksi.

”Nygårdin yritykset ylensivät ja / tai edistivät uria niillä työntekijöillä, jotka helpottivat ja auttoivat Nygårdia seksirikoksissaan ja niiden peittelyssä”, kanteessa sanotaan.

Kanteen mukaan poikien hyväksikäyttö sattui Kanadassa ja Bahamalla. Molemmissa maissa niin sanottu suojaikäraja on 16 vuotta. Sen nuorempien lasten ei katsota kykenevän antamaan suostumustaan seksuaaliseen kanssakäymiseen.

Yhdysvalloissa nostetussa jutussa puhutaan raiskauksesta (statutory rape), millä viitataan uhrin alaikäisyyteen. Kyseinen rikos ei edellytä, että lasta olisi pakotettu väkivalloin yhdyntään. Nimike on lähellä suomalaista rikosnimikettä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Syytöksiä esittäneet Nygårdin pojat ovat kumpikin Yhdysvaltain kansalaisia. Toinen heistä on vielä alaikäinen, joten häntä edustaa kanteessa hänen äitinsä, jota kutsutaan Jane Doeksi.

Kanteessa mainittu John Doe 2 kertoo, että sama nainen Jane Roe oli harrastanut hänen kanssaan seksiä vuonna 2004, kun hän oli 15-vuotias. Se olisi tapahtunut Nygårdin Bahaman-kartanolla. Paikka tuli takavuosina tunnetuksi hurjista juhlistaan, joiden yhteydessä monet naiset ovat syyttäneet tulleensa Nygårdin raiskaamiksi.

Kanteen mukaan John Doe 2 ei ole aiemmin esittänyt syytöksiään, koska on hävennyt tapahtumia ja pelännyt rikkaan isänsä ”psykologista ja taloudellista painostusta”. Kanteessa Nygårdin sanotaan uhanneen poikaansa ”välirikolla” myös sunnuntaina jätetyn kanteen yhteydessä.

Toinen pojista kertoi pelänneensä Peter Nygårdin kostoa, jos hän puhuu kokemuksistaan, kanteessa sanotaan.

Nygårdin asianajaja Jay Prober kiisti myös jyrkästi poikien kertomukset ja totesi, että ”asiakkaani on shokissa näiden syytösten vuoksi”, Kanadan yleisradioyhtiö CBC kertoo

CBC haastatteli John Doe 2:ta, joka kertoi, että tapahtumat Bahamalla aiheuttivat hänelle ”hämmennystä ja häpeää”, eikä hän ymmärtänyt takavuosina niiden merkitystä. Hän sanoi, että häntä hätkähdytti jälkikäteen se, kun hän kuuli pikkuveljensä joutuneen saman kohtelun uhriksi.

”Meidän on puhuttava tästä asiasta. On kyse siitä, että tuemme niitä ihmisiä, joita syytetään valehtelijoiksi”, poika sanoi CBC:lle.

The New York Times -lehden selvityksen mukaan Nygårdilla on ainakin kymmenen lasta, jotka hän on saanut kahdeksan eri naisen kanssa.

HS:n, muiden viestimien ja ryhmäkanteissa mainittujen tietojen perusteella Nygård on vuosien varrella ostanut lukuisia naisia hiljaiseksi sen jälkeen kun häntä on syytetty raiskauksesta tai seksuaalisesta ahdistelusta. Hän on myös käynyt oikeustaistelua useita tahoja vastaan saadakseen ihmiset vaikenemaan.

Nygård on viime aikoina puolustautunut syytöksiä vastaan väittämällä, että ne ovat kaikki Nygårdin vihamiehen, amerikkalaismiljardööri Louis Baconin rahalla ostamia valheita. Bacon ja Nygård ovat tonttinaapureita Bahamalla ja he ovat nostaneet toisiaan vastaan lukuisia oikeusjuttuja viime vuosikymmenen saatossa.

Peter Nygårdin huvila-alue Bahamalla vuonna 2015 kuvattuna.

Nygårdin mukaan Bacon on käyttänyt suurta omaisuuttaan tuhotakseen Nygårdin maineen ja bisnekset. Tämän salaliittosyytöksen hän esittää myös tuoreessa oikeusjutussa Baconia vastaan New Yorkissa sijaitsevassa oikeusistuimessa.

Nygårdia on syytetty raiskauksista ja ahdistelusta myös monissa muissa yhteyksissä, ei vain viime helmikuun ryhmäkanteessa. Nygårdia ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista.

Helsinkiläissyntyinen ja lapsena vanhempiensa mukana Kanadaan muuttanut Nygård keräsi aiemmin itselleen satojen miljoonien eurojen omaisuuden. Raiskaussyytökset ovat ajaneet hänen yrityksensä ahdinkoon ja maaliskuussa hän haki muotialan yhtiönsä Nygard International Partnershipin konkurssiin Yhdysvalloissa.

Lisäksi yhdeksän hänen yritystään määrättiin Kanadassa selvitystilaan. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI teki helmikuun lopulla ratsian Nygårdin yritysten toimitiloihin New Yorkissa ja Kaliforniassa.

Nygårdia raiskauksista syyttäneiden naisten määrä on ryhmäkanteessa kasvanut pariin otteeseen. Helmikuussa nostetussa kanteessa naisia oli kymmenen, mutta huhtikuussa joukko laajeni 46:een ja kesäkuussa 57:ään.