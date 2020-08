Valko-Venäjä

Valkovenäläisten mielenosoittajien tunnuslauluksi on noussut Neuvostoliiton rockhistoriaa mullistaneen Viktor Tsoin Kino-yhtyeen klassikko 1980-luvulta.

Peremen!

Tämä muutosta tarkoittava sana on jopa satojentuhansien valkovenäläisten huulilla näinä päivinä, kun he laulavat mielenosoituksissa tunnuslauluaan. Sellaiseksi on valikoitunut Neuvostoliiton rockia uudistaneen Viktor Tsoin Kino-yhtyeen klassikko 1980-luvulta.

Muutoksia vaativat sydämemme / Muutosta vaativat silmämme / Naurussamme ja kyynelissämme / Suoniemme sykkeessä / Muutosta! / Me odotamme muutosta.

Opposition tilaisuuksien lisäksi kaksi valtiolliseen tilaisuuteen värvättyä äänimiestä laittoi Peremenin soimaan solidaarisuuden osoituksena mielenosoittajille. Samalla he nostivat valkoiset tunnukset ilmaan nyrkeissään, mikä on yksi protestimielialan tunnuksista. Väkijoukko hullaantui, kuten seuraavilta videoilta näkyy.

Seuraavassa venäjänkielisessä videossa kuvataan myös turvamiehiä, jotka vetävät piuhat irti Peremenin soidessa.

Vaikka Peremenin soittajat vangittiin kymmeneksi päiväksi, heidän vapauttamistaan juhlittiin viime sunnuntaina laulamalla samaa laulua, nyt myös säkkipillien säestämänä.

Yhteydet ovat selvät. Tsoin laulu syntyi Neuvostoliiton muutospaineissa ja nousi valtavaan suosioon perestroikan edetessä.

Valko-Venäjällä vastaavat muutospaineet ovat vihdoin purkautuneet, kun 26 vuotta valtaa pitänyt presidentti Aljaksandr Lukašenka väärennytti ilmeisen räikeästi jälleen yhden vaalituloksen.

Valko-Venäjän tiedeakatemian kyselyssä presidentti sai keväällä luottamuksen 33 prosentilta vastaajista. Epävirallisessa, mutta laajalti levinneessä kyselyssä luottamusta tuli vain kolmelta prosentilta. Virallisen vaalituloksen mukaan ääniä kertyi silti ”yli 80 prosenttia”, mihin ei usko kukaan.

Ja siksi nyt vaaditaan muutosta Viktor Tsoin sanoin.

Minskin kadut täyttyivät mielenosoittajista myös sunnuntaina 16. elokuuta.

Viktor Tsoi oli venäjänkorealaisen insinöörin ja venäläisen liikunnanopettajan lapsi. Tie vei taidekoulusta rocktähdeksi.

Viktor Tsoi perusti Kino-yhtyeen vuonna 1981 ja sai pian tehdä ensilevynsä kokeneemman Akvarium-yhtyeen ja tämän johtohahmon Boris Grebenštšikovin avulla.

Suosio nousi tasaisesti lauluilla, joissa kerrottiin kuinka ”vihdoin on meidän vuoromme” ja ”otetaan askel keskeneräiselle sillalle”.

Kaikki oli katketa asevelvollisuuteen aikana, jolloin Neuvostoliitto miehitti Afganistania. Tsoi hakeutui kuitenkin vuonna 1983 mielisairaalaan, selvisi rajuista hoidoista ja vältti armeijan.

Vuonna 1986 povattiin kansainvälistä läpimurtoa, kun Tsoi sai elokuvarooleja ja hänen yhtyeensä Kino täytti kokonaisen levypuoliskon kansainväliseen levitykseen päässeellä Red Wave -kokoelmalevyllä.

Samana vuonna Kino esitti Peremen-laulunsa (esiintyy nimillä Hotšu peremen sekä Myi ždjom peremen) ilmeisesti ensimmäistä kertaa julkisesti.

Ja lopullisesti se iskostui kansakunnan tajuntaan Sergei Solovjovin Assa-elokuvan loppulauluna vuonna 1987.

Assa ei ole selkeimpiä elokuvia, mutta sen loppukohtaus on. Viktor Tsoi esittää laulajaa, jolle Neuvostoliiton kommunistisen puolueen virkailija latelee neuvostobyrokratian ehtoja ravintolakeikalle. Esityksen pitää kohottaa yleisön ”ideologista valveutuneisuutta” ja ravintolaesiintyjien tulee noudattaa puolueen määrittelemää pukukoodia.

Tsoi nousee tuoliltaan kesken litanian, astelee ravintolan lavalle ja Peremen alkaa soida lopputekstien rullatessa.

Sillä hetkellä ohjaaja tekee unohtumattoman leikkauksen. Kino ei soitakaan enää Peremeniä pienessä neuvostoravintolassa. Tsoi laulaa samaa laulua tuhansien ihmisten ulkoilmayleisölle Gorkin puiston ilmaiskonsertissa.

Muutos on alkanut, ja se tempaisee mukaansa valtavat massat.

Noista päivistä lähtien Viktor Tsoin laulu on ollut venäläisen ja myös valkovenäläisen muutoshalun symboli.

Se on sitä samalla tavalla kuin Giuseppe Verdin Va, pensiero eli Nabucco-oopperan Heprealaisten orjien kuoro oli Italian yhdistymistä ajaneen Risorgimento-liikkeen symboli ja Jean Sibeliuksen vuoden 1899 protestisävellykset Ateenalaisten laulusta Finlandiaan olivat symboleja helmikuun manifestin vastustukselle ja suomalaisten itsenäistymistahdolle.

Mainittujen esimerkkien tavoin Tsoin yksinkertainen laulu on hyvin tarttuva. Rytmin takasi Yamaha RX-11 -rumpukone, mutta sovitukseen laitettiin myös venäläisestä balalaikamusiikista muistuttava riffi. Samalla uuden aallon ja syntetisaattoripopin vaikutteet kuuluivat vakavahenkisestä Joy Divisionista aina uusromanttisempaan Duran Duraniin, jonka sointia Tsoi sanoi tavoittelevansa.

Viktor Tsoi Moskovan elokuvajuhlilla 1987.

Vuonna 1987 Tsoi lauloi Peremenin myös Moskovan elokuvajuhlilla tilaisuudessa, jossa paikalla olivat esimerkiksi näyttelijät Vanessa Redgrave, Robert de Niro ja Yleisradion kirjeenvaihtaja Reijo Nikkilä.

”De Niro istui viereisessä pöydässä välinpitämättömänä, koska kielitaidottomia Tsoin tekstit eivät tavoittaneet. Mutta Redgrave innostui, ja eturivissä tanssi monia venäläisen rockin tulevia tähtiä”, 81-vuotias Nikkilä muistelee.

”Tsoi itse oli pieni mies, jolla oli mieletön lavakarisma. Mutta kun haastattelin häntä lavan takana, tapasin ujon nuoren pojan.”

Ehkä juuri teeskentelemättömyys vetosi hänessä niin moneen, Nikkilä arvioi.

”Hän ei vetänyt rooleja kuten Grebenštšikov ja muut silloiset tähdet.”

Viktor Tsoi laulaa filmin pysäytyskuvassa Peremeniä. Materiaali on Reijo Nikkilältä ja konsertista, joka pidettiin Moskovan elokuvajuhlilla 1987.

Peremen politisoitiin heti monelta suunnalta.

Oppisitio piti laulua omanaan. Samalla Neuvostoliiton silloinen päämies Mihail Gorbatšov on kertonut kannustaneensa pitkäaikaista ulkoministeriä ja korkeimman neuvoston puheenjohtajaa Andrei Gromykoa muutosten tielle vetoamalla Viktor Tsoin Peremen-laulun suosioon.

Lopulta Tsoi ilmoitti Bob Dylanin aikaisemman esimerkin tavoin, että hän ei sido protestihenkisiä laulujaan minkään yksittäisen poliittisen liikkeen taakse. Hän otti etäisyyttä laulunsa tulkintaan yksinomaan yhteiskunnallisena protestina esimerkiksi venäjänkielisessä tv-haastattelussa vuonna 1988.

Kino-yhtyeen rumpali Georgi Gurjanov on myös korostanut, että laulun vaatima muutos ei ole nimenomaisesti poliittista, vaan sisäistä ja luovaa.

Tsoilta ei valitettavasti voi kysyä mielipidettä laulun nykykäytöstä. Hän sai surmansa liikenneonnettomuudessa Latviassa vuonna 1990 vain 28-vuotiaana.

Siitä lähtien Viktor Tsoita ja hänen hautapaikkaansa on palvottu itänaapurissamme kuin The Doors -yhtyeen Jim Morrisonia lännessä.

Peremen on jatkanut elämäänsä tuhansin tavoin.

”Muistan sen soineen nuorten toimesta Moskovassa elokuussa 1991, kun kansa esti puolueen vanhan kaartin vallankaappausyrityksen”, Reijo Nikkilä kertoo.

Pian tämän jälkeen Neuvostoliitto hajosi. Muutos oli tapahtunut, mutta sitä seurannut kaaos ja valtionyritysten pikamyynti uusille oligarkeille ei vastannut kansan toiveita.

Vladimir Putinin kaudella on vähitellen palattu johtajan henkilökulttiin ja yhden puolueen ylivaltaan. Samalla Peremen-laululle on tullut uutta käyttöä.

Vuonna 2008 Tsoin klassikosta tuli Garri Kasparovin ja muiden oppositiohahmojen perustaman Solidarnost-liikkeen virallinen tunnuslaulu.

Se ei ole estänyt Putin-myönteisiäkään ryhmiä laulamasta Peremeniä omissa tilaisuuksissaan. Heille ”muutos” on liberaalien voimien tukahduttamista ja paluuta konservatiivisiin arvoihin.

Vuonna 2008 ohjaaja Sergei Sovoljov kertoi katuvansa Peremen-laulun auttamista suursuosioon Assa-elokuvallaan. Hän teki Assa 2 -elokuvan, jossa Peremen-versiota laulaa muunnetuin sanoin Leningrad-yhtyeen johtohahmo Sergei Šnurov. ”Emme enää odota muutosta. Enää ei pala liekki, on vain savua”, tämä versio kertoo.

”Vuoden 1987 konsertissa kukaan ei halunnut sellaisia muutoksia, joita sittemmin tapahtui”, Sovoljov perusteli. ”Tunsin itseni valehtelijaksi, varsinaiseksi persereikäprovokaattoriksi kiljumassa muutosta ja johdattamassa väkijoukot teurastamoon.”

Pessimistinen uusioversio unohtui nopeasti, mutta alkuperäinen versio on inspiroinut kansanjoukkoja yhä uusissa mielenosoituksissa.

Niin tapahtui vuonna 2011 sekä Venäjällä että Valko-Venäjän ”hiljaisissa mielenosoituksissa”, joissa ei sanottu sanaakaan, mutta autojen avonaisista ikkunoista ja mielenosoittajien kännyköistä raikasi Peremen.

Tämän johdosta laulu kiellettiin joksikin aikaa Valko-Venäjällä, mille naureskeltiin Venäjällä.

Venäläisessä tv-parodiassa vuodelta 2013 Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan animaatiohahmo laitettiin laulamaan Peremeniä ”hallinnon hyväksymin sanoin”.

Laulussa presidentti vaatii ponnekkaasti muutosta hänelle tarjoiltuihin ruokiin.

Peremen soi myös Ukrainassa Euromaidan-mielenosoitusten aikaan ja myöhemmin yhtä lailla Venäjän-mielisten ukrainalaisten tilaisuuksissa.

Vanhan tyylin kommunistitkin ovat laulaneet Peremeniä kapitalisminvastaisissa marsseissaan. Ja toisaalta Paul Oakenfold esitti Peremenin remix-versiotaan Madonnan lämmittelijänä supertähden vuoden 2009 maailmankiertueella, joka ulottui myös Helsinkiin ja Tallinnaan.

Lisäksi Viktor Tsoin muisto elää myös Kirill Serebrennikovin Leto-elokuvassa (Kesä, 2018), jota tekstitetään parhaillaan Yleisradion ohjelmistoon.

Mielenosoittaja vetosi poliisiväkivaltaa vastustavassa mielenosoituksessa sisäministeriön joukkojen jäseneen 14. elokuuta.

Muutoksia vaaditaan Tsoin lauluun vedoten hyvin monesta suunnasta, eivätkä nuo muutokset aina johda yksiselitteisiin parannuksiin, kuten Venäjän demokratian nykytila osoittaa.

Mutta nyt ei ole aika selittää valkovenäläisille mielenosoittajille, kuinka mistään ei tule välttämättä mitään. Nyt on aika kunnioittaa heidän muutostahtoaan Lukašenkan 26 vuoden valtakauden jälkeen.

Nyt on aika kunnioittaa heidän välttämätöntä tarvettaan elää elämäänsä ilman mielivaltaisia pidätyksiä sekä pidätettyjen pahoinpitelyä ja kiduttamista.

Ja jälleen on aika kunnioittaa musiikin ihmettä sekä Peremenin voimaa myös valkovenäläisten muutostahdon ilmentäjänä ja kiihdyttäjänä.