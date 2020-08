Salihorsk/Minsk

Lakkolaiset saavat selvästi odotetun vieraan. Aplodit ovat sen verran innostuneita, kun opposition vaalikampanjan johtotrioon kuulunut Marya Kalesnikava nousee Salihorskin kaupungin keskusaukiolle pystytetylle lavalle.

”Meille yritetään vakuuttaa, että meitä on vähän, mutta meitä on paljon! Kiitos, että tuotte esiin tyytymättömyytenne”, Kalesnikava sanoo lavalla.

Parituhatpäinen yleisö koostuu lähes kokonaan kaupungin tärkeimmän yrityksen, kaliumlannoitevalmistajan Belaruskalin lakkoilevista työntekijöistä. Se puhkeaa taas taputuksiin.

Valko-Venäjällä tapahtuu nyt paljon. Päivittäin on lakkoja ja mielenosoituksia, joilla vaaditaan uusia presidentinvaaleja, poliisiväkivallan lopettamista ja itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan väistymistä.

Erityisesti Minskissä esiintyy usein Kalesnikava. Hän pitää lyhyen kannustavan puheen, poseeraa hetken yhteiskuvissa ja jatkaa seuraavaan paikkaan.

Vaikutus on lähes aina sähköistävä. Kalesnikava on Valko-Venäjällä tämän kesän keskeisimpiä poliittisia tähtiä. Hänen loisteensa on vahvistunut entisestään, kun hän on pysynyt vaalien jälkeen Valko-Venäjällä.

Kalesnikava on pitkään Saksassa asunut ammattimuusikko ja -näyttelijä, josta tuli tänä vuonna presidenttiehdokkaaksi pyrkineen pankkiiri Viktar Babarykan kampanjapäällikkö.

Viranomaiset kuitenkin pidättivät Babarykan alkukesästä. Kun Lukašenkan ainoaksi oikeaksi vastaehdokkaaksi sallittiin lopulta Svjatlana Tsihanouskaja, Babarykan ja toisen hylätyn ehdokkaan Valery Tsapkalan kampanjat yhdistyivät Tsihanouskajan kampanjan kanssa.

Yhteiskampanjan kasvoiksi nousivat Svjatlana Tsihanouskaja, Marya Kalesnikava ja Valery Tsapkalan vaimo Veronika Tsapkala. He jatkoivat vaalityötä, kun Tsihanouskajan puoliso, alun perin itse ehdolle pyrkinyt bloggari Sjarhei Tsihanouski ja Kalesnikavan pomo Babaryka olivat vankilassa ja Veronika Tsapkalan aviomies pidätysuhkaa paossa ulkomailla.

Vaalien jälkeen Svjatlana Tsihanouskaja ja Veronika Tsapkala poistuivat maasta viranomaisten uhkailuiden jälkeen. Marya Kalesnikava jäi.

Kalesnikavan tiistaiselle pikavierailuille Salihorskiin on hyvä syy. Lannoiteyhtiö Belaruskalin lakko on Lukašenkan vastustajien kannalta erityisen tärkeä.

Potaskajätti on Valko-Venäjän taloudelle merkittävä. Se vastaa noin viidenneksestä maailman potaskatuotannosta. Luottoluokitusyhtiö S&P Globalin mukaan se tuottaa noin 8,5 prosenttia Valko-Venäjän viennistä, talouslehti The Wall Street Journal kertoo.

Belaruskalin lakko ei siis todellakaan ole pikkuasia.

”Kertokaa kaikille, että emme hylkää omiamme! Yksi kaikkien…”, Kalesnikava ilmoittaa lavalla.

”Ja kaikki yhden puolesta!” väkijoukko vastaa.

Lakkoliikehdintä alkoi viime viikon lopulla, kun poliisi ja erikoisjoukot olivat jatkaneet kovia otteitaan vaalien virallista tulosta vastustavia mielenosoittajia kohtaan. Lakot levisivät isoihin valtionyrityksiin, kun tietoja kiinniotettujen järjestelmällisestä pahoinpitelystä tihkui julkisuuteen.

Tällä viikolla lakkoja oli jo lähes kaikissa valtiollisissa suuryrityksissä, jotka ovat Valko-Venäjän valtiojohtoiselle taloudelle tärkeitä.

Belaruskalin tehtaan työntekijät osallistuivat lakkokokoukseen Salihorskissa maanantaina.

Lakot ovat niin merkittäviä, että Lukašenka vieraili maanantaina raskasta kuljetuskalustoa valmistavan MZKT:n tehtaalla puhumassa lakkolaisille. Hän sai vastaansa ”häivy”-huutoja.

Sen jälkeen painostus lakkolaisia vastaan on koventunut. Tehtaiden johtajat ovat alkaneet uhata lakkoilevia työntekijöitä pikaisilla potkuilla.

Tiistaina alkoikin näyttää siltä, että Minskissä tehtaiden lakkointo on pelottelun vuoksi vähenevään päin. Esimerkiksi Minskin traktoritehtaalla ja Minskin autotehtaalla tiukan lakon puolella oli tiistaina lakkokomiteoiden mukaan selvä vähemmistö.

Monessa muussakin tehtaassa vain osa on ollut lakossa.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka puhui turvallisuusneuvostonsa kokouksessa tiistaina.

Lukašenka teki tiistaina taas selväksi, ettei ole valmis mihinkään neuvotteluihin tai myönnytyksiin. Tiistaina kerrottiin hänen palkinneen poliiseja mielenosoitusten kukistamisesta kovin ottein. Hän myös syytti Tsihanouskajan perustamaa koordinaationeuvostoa yrityksestä kaapata valta, mitä jotkut pitivät verhottuna uhkauksena poikkeustilan julistamiseksi.

Illalla alkoi lisäksi levitä tieto Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johdon koneen käynnistä Minskissä.

Minskissä alkoikin kuulua tiistai-iltana aiempaa enemmän epäileviä ja jopa säikähtäneitä äänenpainoja, vaikka kaduilla ja Itsenäisyydenaukiolla oli illalla taas tuhansia mielenosoittajia lippuineen. Torvetkin soivat opposition tueksi keskustassa vanhaan malliin.

”Juhlat alkavat olla ohi. Pelko tuntuu taas”, Ivan-niminen mies sanoo tiistai-iltana Minskissä.

”Katumielenosoitukset eivät riitä ilman lakkoja”, hän sanoo.

Keskiviikkona aamupäivällä mellakkapoliisit olivatkin palanneet kaduille usean päivän tauon jälkeen ja ihmisiä otettiin kiinni. Maan johtava teatteri, jonka näyttelijät erosivat tiistaina tukeakseen erotettua johtajaa, oli keskiviikkoaamuna eristetty.

Toisaalta sunnuntain mielenosoitukset olivat niin isoja, että niihin verrattuna kaikki on tuntunut monelle laimealta. Minskissä sunnuntaina Lukašenkaa vastustavaan mielenosoitukseen osallistui yli 200 000 ja koko maassa ehkä jopa puoli miljoonaa ihmistä.

”Me jatkamme”, Ljudmila sanoi tiistai-iltana Minskin Itsenäisyydenaukiolla.

”Nyt on arki-ilta. Olen yllättynyt, että näin paljon ihmisiä tuli silti.”

Mielenosoitusten ja vaalien väärentämisen heikentämän Lukašenkan kovat puheet saattavat myös olla kampanjointia ja suunnattuja kannattajille, joita heitäkin vielä maassa on. Lukašenka ei ennen vaaleja kampanjoinut juuri lainkaan, vaan kiersi poliisien ja erikoisjoukkojen tukikohdissa ja varuskunnissa varmistamassa voimakoneiston lojaalisuutta. Vaalipuheita häneltä kuullaan vasta nyt.

Niinpä Lukašenka nyt väittää opposition haluavan muun muassa kieltää venäläiset televisiokanavat ja pakottamaan valkovenäjän ainoaksi kieleksi armeijaan ja kouluihin.

Eikä lakkointo ole kaikkialla laimenemassa. Uusia ilmoituksia tuli tiistaina eri puolilta maata ja myös uusilta aloilta, näkyviä hahmoja asettuu koko ajan lisää Lukašenkaa vastaan julkisesti. Tärkeässä Hrodnan kaupungissa paikallishallinto ilmoitti sallivansa mielenosoitukset ja poliisi pahoitteli kovia otteita. Minskin tehtailtakin tuli tietoja, että osa töihin palanneista oli niin sanotussa italialaisessa lakossa.

Salihorskissa tunnelma oli innostunut, vaikka Belaruskalin lakkoilijat ottivat ison riskin. Tärkeässä yhtiössä palkat ovat hyviä, eikä potkujen jälkeen kaupungista löydy helpolla töitä.

Kalesnikava lähtee pian puheensa jälkeen takaisin 130 kilometrin päähän Minskiin, jossa koordinaationeuvostolla on ensimmäinen tiedotustilaisuutensa.

”Jatkamme eteenpäin. Edessä on paljon työtä, se vaatii yhteistyötä. Mutta jatkamme kohti voittoa”, Kalesnikava sanoo HS:lle.

Koordinaationeuvoston jäsenet pitivät lehdistötilaisuutta Minskissä tiistaina.

Tsihanouskaja kertoo, että hänen ilmoittamansa koordinaationeuvosto varmistaa poliittisen siirtymän uuteen. Hän itse on sanonut olevansa valmis ottamaan väliaikaisen kansallisen johtajan roolin, kunnes uudet vaalit on saatu järjestettyä.

Lukašenkan alaisuudessa toimiva keskusvaalilautakunta on julistanut Lukašenkan vaalien voittajaksi. Niinpä Lukašenka julisti neuvoston yritykseksi anastaa valta.

Liettuaan siirtynyt Tsihanouskaja on ottanut tämän viikon kommenteillaan aiempaa vahvempaa roolia. Keskiviikkona hän vetosi EU:hun, ettei se tunnustaisi vaalitulosta.

Tähän asti hän on ollut enemmän symboli kuin johtaja. Kalesnikava sanoi HS:lle jo ennen vaaleja, että vaikka huomio kiinnittyy keulahahmoihin, kyse on ihmisten omasta organisoitumisesta. Pitkälti tilanne on edelleen sama, mikä on liikehdinnän vahvuus ja heikkous.

Kalesnikavan tiistain puhe on hengennostatuspuhe. Tsihanouskajan kampanja keskittyi vaatimaan rehellisiä vaaleja ja poliittisten vankien vapauttamista, eikä siinä puhuttu politiikan sisällöstä oikeastaan lainkaan.

Tsihanouskaja ilmoitti pyrkivänsä väliaikaiseksi presidentiksi, jonka tarkoituksena on järjestää vapaat ja rehelliset vaalit. Poliittisten linjanvetojen puuttuminen mahdollisti osaltaan laajan tuen, kun sisältökysymyksistä ei tullut kiistaa eikä esimerkiksi ulkopolitiikasta puhuttu.

Kalesnikava jatkaa samalla linjalla.

Yleisölle se sopii.

”Hän oli aivan mahtava”, lavan edessä puhetta kuunnellut Belaruskalin kaivosmies Aleksei sanoo.