Berliini

Berliinin keskustaa kiertävällä A100-moottoritiellä tapahtui tiistai-iltana tahallaan aiheutettujen onnettomuuksien sarja, jonka motiivi oli poliisin mukaan todennäköisesti islamistinen.

Poliisi pidätti teoista epäiltynä 30-vuotiaan irakilaismiehen kolarien jälkeen. Tekojen seurauksena on loukkaantunut kuusi ihmistä, joista kolme vakavasti. Kolarit tapahtuivat moottoritiellä Berliinin länsipuolella Wilmersdorfissa, Schönebergissä ja Tempelhofissa.

Autosta noustuaan mies oli huutanut mediatietojen mukaan ”Allahu akbar” eli ”jumala on suurin” ja uhannut lähellä olevia tappamisella. Hänen autossaan ollut laatikko tutkittiin räjähde-epäilyn takia, mutta laatikossa oli työkaluja.

Tapaus aiheutti loukkaantumisten lisäksi myös massiivisen liikennekaaoksen.

Tuhoutunut moottoripyörä ja pahoin kärsinyt auto tahallaan aiheutettujen onnettomuuksien jälkeen tiistaina Berliinissä.

Islamististen rikosten määrä on vähentynyt Saksassa viime aikoina, mutta niiden ennaltaehkäisy on Saksassa poliisin arkipäivää.

Tiistaina Potsdamissa, Brandenburgin pääkaupungissa Berliinin naapurissa pidätettiin syyrialainen terroristiepäilty, joka on viranomaisten mukaan syyllistynyt rikoksiin kotimaassaan.

Heinäkuun puolivälissä poliisi teki Berliinissä suuren ratsian, jossa tutkittiin 19 asuntoa ja takavarikoitiin rahaa ja tietokoneita.

Perustuslain suojaa valvovan viranomaisen mukaan Berliinissä on yli 2 000 islamistia, ja määrä on kasvanut viime vuonna. Welt am Sonntagin hankkiman tiedon mukaan islamistisesta rikoksesta epäiltyjä on tällä hetkellä vangittuna Saksassa 110.

Äärioikeiston tekemien rikosten määrä on poliittisista rikoksista Saksassa suurin, ja niiden määrä on myös kasvanut koko maan tasolla.

Saksan toukokuussa julkaistujen viranomaistilastojen mukaan oikeistomotiiviin perustuvaa rikollisuutta on yli puolet enemmän kuin muuta poliittisesti motivoitua väkivaltaa, ja näin on ollut jo varsin pitkään.

Keskiviikkona tulee tasan puoli vuotta kuluneeksi Hanaun iskusta, jossa kuoli yhdeksän maahanmuuttajataustaista ihmistä.