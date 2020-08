Oslo

Pohjoisnorjalaisen Storfjordin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Geir Valvik ei aikaillut, kun hän kuuli Suomen hallituksen matkustusrajoitusten tiukennuksista keskiviikkoaamuna. Hän lähti oitis Skibotnin rajaneuvontaan laatimaan kirjettä Suomen hallitukselle – suomeksi, suomenkielisen työntekijän avustuksella.

”Parasta ottaa yhteyttä suoraan Suomen pääministeriin, me täällä pohjoisessa emme pokkuroi”, Valvik nauraa, vaikka tilanne hänen mukaansa on hyvin vakava.

”Haluan kirjeessä vastauksen siihen, aikooko Suomi todellakin sulkea rajan myös pohjoisessa ja miten se käytännössä tapahtuu.”

Suomen hallitus kertoi keskiviikkona, että matkustusrajoitukset ja sisärajavalvonta palautetaan muun muassa Norjasta tulevaan liikenteeseen. Toisaalta hallitus korosti, että liikenne sallitaan yhä Suomen ja Norjan sekä Suomen ja Ruotsin rajoilla paikallisten rajayhteisöjen välillä.

Valvikin mielestä on lievästi sanottuna yllättävää, että rajoitustoimet koskisivat Pohjois-Norjaa, missä tartuntoja ei ole Harstadia lukuun ottamatta ollenkaan.

”Meillä on runsaat 700 kilometriä rajaa Suomen kanssa, mutta käytännössä yhteistyö ja elämä ovat niin liki, että rajoja ei ole”, Valvik sanoo.

Storfjordin naapurikunta Suomen puolella on Enontekiö.

Norjassa on runsaasti suomalaisia terveydenhoitoalan työntekijöitä, joihin sovellettaneen poikkeusjärjestelyjä. ”Mutta täällä on myös paljon esimerkiksi rakennus- ja kuljetusalan työntekijöitä Suomesta. Poikkeukset tuskin koskevat heitä”, Valvik sanoo.

Hän on erityisen harmissaan matkailualan puolesta. ”Suomalaisia on tänä kesänä ollut Norjassa, ja erityisesti pohjoisessa, ennätyksellisen paljon. Norjaa on hehkutettu matkailukohteena suomalaismediassa. Eikä suotta, eihän täällä ole edes kallista, jos ei tupakoi eikä juo alkoholia”, Valvik nauraa.

Hän arvioi, että uusista matkustusrajoituksista kärsitään myös Suomen puolella kuten Kilpisjärven kaupoissa, kun norjalaisia asiakkaita ei enää tule ostoksille.

”Tuntuu pahalta”, kommentoi matkustusrajoitusten tiukennuksia Sirpa Haarala, joka yhdessä miehensä kanssa omistaa Alta River Campingin Pohjois-Norjan Altassa.

”Täällä pohjoisessa ei ole ollut tautitapauksia. Oslossa nuoret ovat juhlineet, ja etelän touhujen takia suljetaan koko maa”, Haarala harmittelee.

Sirpa ja Heikki Haarala pitävät leirintäaluetta Altajoen varrella.

Kahdeksan vuoden ajan leirintäaluetta pyörittäneet Haaralat selvisivät hyvin poikkeuksellisesta kesästä suomalaisten ja norjalaisten asiakkaiden ansiosta. Tavallisina kesinä matkailijoita on ollut yli 30:stä eri maasta.

”Heinäkuun kävijöistä yli puolet oli suomalaisia, mutta nyt varauslista varmasti lyhenee ja peruutuksia alkaa tulla”, Haarala sanoo.

Suomen hallituksen matkustusrajoitukset vesittänevät myös Haaraloiden omat lomasuunnitelmat. ”Meillä on molemmilla vielä isät elossa, ja aikomuksena oli lähteä Suomeen lokakuussa. Onneksi sentään tyttäret pääsivät käymään täällä kesällä”, Haarala sanoo.