Saksan Mainzissa asuvan Jenna Ropposen suunnitelma romuttui keskiviikkoaamuna. Hänen piti osallistua syksyn ylioppilaskirjoituksiin Otavan opiston aikuislukiossa, mutta sen estivät hallituksen julkistamat uudet matkustusmääräykset.

Niiden mukaan myös Saksasta Suomeen lentäville suositellaan Suomessa omaehtoista kahden viikon karanteenia.

”Tavallaan menee ylioppilaskirjoituksiin lukeminen hukkaan”, Ropponen sanoi puhelimessa Mainzista keskiviikkona. Uusi yritys on edessä maaliskuussa, jos tilanne sallii. Silloin Ropposen on kuitenkin opiskeltava asiat kirjoituksiin uudestaan.

Lento on varattu syyskuun 12. päivälle, ja ensimmäinen ylioppilaskoe olisi määrä suorittaa 16. syyskuuta. Nyt näyttää siltä, että käännettä parempaan ei ehdi tulla ajoissa. Saksan koronavirustartunnat ovat lisääntyneet jo viikkojen ajan. Uusia tartuntoja ilmenee nyt kahdessa viikossa keskimäärin 10,2 sataatuhatta asukasta kohden.

Ropponen suorittaa koko lukion nettiopetuksen varassa. Hän on asunut viisi vuotta Saksassa ja haluaa hankkia yo-tutkinnon voidakseen pyrkiä jatko-opintoihin.

”Toivottavasti keksittäisiin tapa suorittaa ylioppilaskirjoitukset etänä”, hän sanoo. Sähköisiä tenttejä voi etäopinnoissa tehdä jo nyt.

Ropponen pohti aluksi, että Suomen vapaaehtoisuuteen perustuva suositus ”omaehtoisesta” karanteenista kyllä jättää mahdollisuuden lähteä sittenkin matkaan. Hän ei kuitenkaan aio matkustaa Suomeen, vaikka varsinaista velvoittavaa karanteenia ei olekaan määrätty.

”En uskalla riskeerata. Mennään nyt rajoitusten mukaan”, hän sanoo.

Ropponen oli varannut syyskuun ylioppilaskokeita varten kesälomaa, joka menee nyt hukkaan. Lomaa ei voi siirtää esimerkiksi ensi vuoteen. Hotellin varauskeskuksessa työskentelevä Ropponen sanoo, ettei voi olla töistä poissa niin pitkään, että ehtisi ennen ylioppilaskokeita olla kaksi viikkoa Suomessa karanteenissa.

”Kyllähän tämä nyt ärsyttää todella paljon”, hän sanoo.

Ropponen on käynyt Suomessa viimeksi vuosi sitten. Nyt jää myös perhe näkemättä.

”Salmiakkia on ikävä ja saunaankin olisi kiva päästä.”

Hän tietää useita Saksassa asuvia suomalaisia, jotka siirsivät turvallisen matkustamisen toivossa kesälomansa syksyyn. Koronavirusepidemian uuden nousun ja matkustusmääräysten aiheuttaman pettymyksen jakaa nyt siis moni.

Työhön tai perheeseen liittyvä matkustaminen on sallittua myös rajoitusten aikana, mutta karanteeniohjeen noudattaminen voi käytännössä tehdä työhön tai perhetapaamisiin osallistumisen mahdottomaksi.

Kaikkia Keski-Euroopan ja Suomen väliä reissaavia rajoitukset eivät haittaa. Kansainvälisiä muuttoja tekevän Kunnonmuutto-yrityksen osakas Teemu Taurula vastaa puhelimeen Sveitsissä. Hän on matkalla Zermottiin, muuttokuorma lähti Suomesta sunnuntaina.

”Omaehtoinen karanteeni ei koske tavaraliikennettä. Me olemme autossa ja sitten Suomessa keskenämme toimistolla. Jos olisimme karanteenissa, emme voisi ajaa ollenkaan”, Taurula sanoo.

Kunnonmuutto on Taurulan mukaan saanut koronaviruskriisin ansiosta uusia asiakkaita. Moni suomalainen muutti keväällä Keski-Euroopasta pandemian takia Suomeen, Taurula kertoo. Isot muuttofirmat joutuivat osin perumaan suunnitelmiaan, mikä tiesi pikkufirmalle lisää töitä.

”Koronavirustilanne on todella ikävä, ei mahda mitään. Minusta rajoitukset ovat paikallaan”, Taurula sanoo.

Teemu Taurula otti keskiviikkona kuvan muuttoautostaan matkalla Sveitsistä Italiaan.

Maskien käyttöä hän on nähnyt Keski-Euroopan työmatkoillaan jo puolisen vuotta, ja toivoo maskien vihdoin yleistyvän myös Suomessa.

Kuljetusten määrän lisääntyminen kriisin myötä on Taurulan kannalta hyvä asia, mutta tilanne on aiheuttanut myös lisää paperityötä, sillä osa maista on vaatinut erilaisia poikkeuslupia.

”Asiakkaiden rauhoitteluun menee myös paljon aikaa. Moni pelkää, että muutto ei onnistukaan. Olen sanonut, että niin kauan kuin kauppoihin tulee ulkomailta ruokaa, kulkevat myös muuttokuormat.”