Venäläisen oppositiohahmo Aleksei Navalnyin teenjuonti tuo mieleen ensisilmäyksellä hyvin samanlaisen tapauksen, nimittäin toimittaja Anna Politkovskajan myrkytyksen syyskuussa 2004.

Pekka Hakala

Navalnyi joutui torstaina sairaalaan, ja hänen tiedottajansa mukaan äkillisen sairastumisen syyksi epäillään myrkkyä, jota olisi sekoitettu Navalnyin teehen.

Toimittaja Politkovskaja selvisi myrkytyksestään hengissä, mutta hänet ammuttiin kaksi vuotta myöhemmin kotitalonsa alaovelle Moskovassa.

Politkovskaja oli syyskuun 1. päivän iltana 2004 Moskovan Vnukovon lentokentällä päästääkseen mahdollisimman nopeasti Beslaniin, jossa oli saman päivän aamuna alkanut verinen koulukaappaus. Politkovskaja ei ollut matkalla ainoastaan raportoimaan työnantajalleen Novaja Gazetalle vaan ennen kaikkea auttamaan neuvotteluissa terroristien kanssa.

Politkovskajan tarkoitus oli järjestää paikalle Pohjois-Ossetiaan Tšetšenian tuolloinen kapinapresidentti Aslan Mashadov, jonka hän uskoi kykenevän puhumaan terroristit ympäri. Politkovskaja kailotti puhelimeensa koko ajan viestiä ”täytyy löytää Mashadov” välittämättä siitä, että tiesi puhelintaan kuunneltavan.

Lopulta lentokenttävirkailija järjesti Politkovskajan minibussiin, jonka kuljettaja kertoi avoimesti olevansa turvallisuuspalvelu FSB:n leivissä. Toimittaja kiidätettiin Rostovin iltakoneeseen, jossa hän joi kupin teetä.

”Kello 21.50 juon sen. Kello 22 tajuan, että minun on kutsuttava lentoemäntä, sillä olen menettämässä nopeasti tajuntani”, Politkovskaja kirjoitti myöhemmin.

Jälkikäteen tapahtumien kulku näyttää selkeältä. Lentokoneeseen ei astele kuka tahansa, ei ainakaan kesken lennon. Turvallisuuspalvelussa oli useita henkilöitä, jotka eivät halunneet neuvotella terroristien kanssa ja vielä enemmän niitä, jotka eivät halunneet terroristina pitämänsä Mashadovin keräävän irtopisteitä.

Jäljellä on siten kysymys, kuinka korkealle komentoketjussa on mentävä, jotta myrkytyspäätöksen tekijä löytyisi.

Navalnyin tapauksessa mikään ei ole selkeää. Ensinnäkin hän joi teensä Tomskin lentokentällä, ei lentokoneessa. Lentokenttäkahvilan omistaja kertoi paikallisille tiedotusvälineille, että valvontakamerat toimivat ja poliisi on käynyt hakemassa tallenteet. Navalnyi oli julkkis, joka tallentui kännykkäkuviin punainen pahvimuki kädessään.

Periaatteessa kuka tahansa on voinut tiputtaa myrkyn mukiin ja hän voi jäädä kiinni.

Toisekseen tiedossa ei ole mitään konkreettista tekoa, jonka vuoksi tai jonka estämiseksi Navalnyi olisi myrkytetty juuri nyt. Hänet yritettiin tiettävästi myrkyttää edellisen kerran viime vuonna.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmyš arveli torstaiaamuna radiokanava Eho Moskvyn haastattelussa, että myrkytys liittyisi ”Venäjän vaaliaikatauluun”. Venäjän parlamenttivaalit ovat edessä runsaan vuoden kuluttua eikä oikealla oppositiolla ole niissä minkäänlaista roolia, joten Jarmyšin arvelut kuulostavat kaukaa haetuilta.

Eniten ääntä Navalnyi on pitänyt viime päivinä Valko-Venäjästä. Hän on puolustanut mielenosoittajia ja haukkunut Minskin vallanpitäjiä jatkuvasti muun muassa sosiaalisessa mediassa. Tästä tuskin voi päätellä, että Aljaksandr Lukašenka olisi lähettänyt myrkyttäjän Tomskiin – Valko-Venäjän presidentillä on muitakin murheita. Sitä paitsi ”Venäjän ainoaksi poliitikoksi” kutsuttu Navalnyi on myös populisti, joka pitää aina ääntä ajankohtaisesta aiheesta.

Navalnyin vastustajissa on luultavasti niitäkin, jotka pelkäävät Valko-Venäjän levottomuuksien leviävän Venäjän puolelle ja jotka arvelevat Navalnyin juuri tähän pyrkivän. Voi pyrkiäkin, mutta onnistumisesta ei näy mitään merkkejä eikä kukaan voi tietää, miten myrkytys asiaan vaikuttaa.

Sekä Politkovskajan että vuonna 2015 murhatun oppositiojohtaja Boris Nemtsovin tapauksessa jäljet johtavat Tšetšenian tasavaltaan, jonka johtaja Ramzan Kadyrov uhkailee Venäjän opposition edustajia julkisuudessa tämän tästä melko avoimesti.

Mutta entäpä jos myrkytyksellä ei ole mitään tekemistä Navalnyin poliittisten kannanottojen kanssa? Entäpä jos hän oli tekemässä jotain, minkä joku halusi estää, hinnalla millä hyvänsä? Aivan kuten Politkovskajan tapauksessa.

Ja jos Navalnyin myrkytys Tomskissa tuo mieleen Politkovskajan myrkytyksen Rostovin-lennolla, saattaa tämä mielleyhtymä olla myös myrkyttäjän esittämä viesti.

Navalnyi perusti yhdeksän vuotta sitten korruptionvastaisen taistelun säätiön FBK:n, jonka tutkijat ovat tehneet lukuisan määrän paljastuksia Venäjän valtaeliitin kähminnöistä. Youtube-videoina julkaistut tutkimusraportit ovat hittejä, joista menestynein on pääministeri Dmitri Medvedevin omaisuutta käsittelevä filmi vuodelta 2017.

Vihollisia riittää. Ja Venäjän poliittinen ilmapiiri on ollut kuusi vuotta sellainen, että parempi kysymys on, miksi Navalnyi on pysynyt hengissä näin pitkään.

Oikaisu 20. elokuuta kello 12.06: Anna Politkovskaja myrkytettiin syyskuussa 2004 eikä syyskuussa 2014, kuten jutussa aluksi virheellisesti kirjoitettiin.