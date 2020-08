Valko-Venäjä

Minsk

Minskiläisen Igor Kvjatkon, 23, piti mennä viikko sitten tiistaina kaverin luo yöksi.

Oma työvuoro rautateillä oli juuri päättynyt. Kaverilta oli tarkoitus jatkaa yhdessä aamulla eräälle sivutyökeikalle.

Mutta ensin piti saada taksi. Se ei ollutkaan ihan helppoa, sillä Valko-Venäjällä oli ollut kahta päivää aiemmin presidentinvaalit. Vallanpitäjät olivat niiden vuoksi sulkeneet internetin lähes kokonaan, joten taksisovelluksetkaan eivät toimineet.

Lopulta kyyti saatiin. Kävi vain niin, että kuski päätti ajaa Serabrankan kaupunginosan läpi. Siellä oli käynnissä vaalituloksen väärentämistä protestoiva mielenosoitus, jota poliisi hajotti kovin ottein. Se aiheutti ruuhkan, johon taksikin juuttui.

Protestointi Valko-Venäjän presidentinvaalien virallisia tuloksia vastaan alkoi jo vaali-iltana, kun valtiolliset ovensuukyselyt julistivat itsevaltaiselle presidentille Aljaksandr Lukašenkalle murskavoittoa.

Mellakkapoliisi ja erilaiset erikoisjoukot käyttivät mielenosoittajia kohtaan raakaa väkivaltaa. Satoja loukkaantui ja useita kuoli. Muutaman päivän aikana otettiin kiinni tuhansia ihmisiä, joista osa oli sattumalta paikalle joutuneita.

Sellainen oli myös Kvjatko, jonka taksin ovet sisäministeriön erikoisjoukon Omonin miehet avasivat. Hän kertoo, että hänet vedettiin ulos ja määrättiin vatsalleen asvaltille.

”Alkuun ajattelin, että kaikki päättyy vielä hyvin.”

Pian hänet kuitenkin nostettiin putkakuorma-autoon. Siellä poliisit hänen mukaansa jo pieksivät kiinniotettuja.

Yksi omoneista otti Kvjatkoa leuan alta kiinni puristaen poskista.

”Hän kysyi: ’Paljonko sinulle maksetaan? Paljonko sinulle maksetaan? Mistä hinnasta myit maasi?’ Kvjatko kertoo.

”Mitä haluat? Muutosta? Ei tarvita kuin vakautta.”

Kun auto oli saatu täyteen, se ajoi läheiselle poliisiasemalle. Kvjatkon mukaan siellä omonit muodostivat kujan, jota pitkin kiinniotettujen piti juosta kädet ristissä niskan takana katse maahan luotuna. Juoksijoita lyötiin pampuilla polviin ja käskettiin kulkemaan matalampina.

Sitten odotettiin polvillaan asvalttipihalla pari tuntia, että kaikkien henkilötiedot saatiin kerättyä. Kvjatko näyttää, kuinka kädet pantiin ranteista nippusiteillä yhteen. Kentällä piti seisoa kädet ylhäällä. Omonit kävivät pakottamassa kaatuneet ja istumaan laskeutuneet ylös.

Kun omonit lähtivät, tavalliset miliisit antoivat ihmisten istua. Nukkuakin sai, tosin istualtaan.

Seuraavana päivänä hänet siirrettiin Okrestinan pidätyskeskukseen.

”Siellä varsinainen tuska sitten alkoi.”

Okrestinasta on tullut Minskin poliisiväkivallan symboli, sillä poliisi vei ison osan mielenosoituksissa kiinniotetuista juuri Okrestinaan.

Sen ulkopuolelle kerääntyneet epätietoiset omaiset kuulivat keskuksesta kidutuksen ääniä. Pois päässeiden kuvailut järjestelmällisestä pieksännästä ja kidutuksesta alkoivat pian levitä sosiaalisessa mediassa.

Monet valkovenäläiset järkyttyivät ja sitten hermostuivat. Yhä useammat lähtivät kaduille, alkuun varsinkin naiset, jotka valkoisiin pukeutuneina seisoivat hiljaa katujen varsilla. Myös lakkoliikehdintä isoissa valtionyrityksissä alkoi, kun tieto poliisiväkivallasta levisi.

Viranomaiset joutuivat perääntymään, vaikka he kiistivätkin pahoinpitelyt.

Kvjatko kertoo olleensa sisällä torstaiaamuun.

Okrestinassa omonit pieksivät hänet heti alkuun taas pampuilla. Sitten hänet vietiin pienelle ulkoilupihalle, koska kaikki paikat olivat täynnä. Noin 35 neliön tilaan ahdettiin lopulta 125 ihmistä. Tuntien päästä joukolle tuotiin hänen mukaansa 12 litraa vettä ja ämpärillinen kotletteja.

Kauheinta oli kuulla, kun isommalla pihalla poliisit pieksivät muita, erityisesti naisia, Kvjatko sanoo. Huudot ja itku kuuluivat muurin takaa.

”Siellä tunsi itsensä täysin avuttomaksi.”

Torstaiaamuna Kvjatko pääsi pois allekirjoitettuaan papereita, joita ei ehtinyt lukea. Kvjatkon mukaan ennen vapauttamista omonit pieksivät lähtijät vielä niin, että moni mies itki ääneen.

”Me olimme heille eläimiä. Lihaa, jota voi hakata.”

Tavaroitaan ei saanut mukaan. Ei kotiavaimia, ei puhelinta.

Ulkona odotti joukko vapaaehtoisia. Kvjatko ei kuitenkaan halunnut – tai uskaltanut – puhua kenenkään kanssa, vaan lähti ontuen kohti kotia. Varsinkin jalkoihin sattui, reiden mustelmat ovat edelleen valtavia.

Minskiläinen Igor Kvjatko näyttää mustelmia, joita sai poliisien pahoinpideltyä hänet kiinnioton jälkeen.

Taksikuski otti hänet kyytiin ja toi vapaaehtoisten luo. Sitten hänet vietiin kotiin. Illalla hän meni lakimiehen luo.

Kvjatko ei ole ainoa kohtelustaan valittanut. Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan mukaan siihen on ottanut yhteyttä jo yli parisataa muutakin ihmistä ja pyytänyt lakiapua.

Kaikki eivät apua hae. Osa on niin traumatisoituneita, ettei pysty tai jaksa. Osa ei uskalla, koska kurinpalautus saattaa olla vielä edessä. Eikä osa vielä pysty, koska on sairaalahoidossa. Julkisuudessa on ollut tietoja paljon vakavammistakin pahoinpitelyistä ja raiskauksista pidätyskeskuksissa. Kymmeniä ihmisiä on yhä kateissa.

Eikä väkivalta ollut vain fyysistä. Kiinniotetuille huudettiin jatkuvasti heidän olevan väärässä. Kerran Kvjatkolle sanottiin, että valmistaudu kuolemaan. Hän tiesi, ettei kukaan läheisistä tiennyt, missä hän on.

Kvjatko sanoo päättäneensä silti puhua avoimesti ja nimellään. Hän on aina pysytellyt politiikasta kaukana, keskittynyt omiin asioihinsa. Eikä tehnyt nytkään mitään väärää, oli vain väärässä paikassa väärään aikaan.

”Mutta syyttömiähän muutkin olivat. Sanoivat vain mielipiteensä.”