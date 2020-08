Venäjän opposition keulahahmo, aktivisti ja korruption vastaisen säätiön perustaja (FBK) Aleksei Navalnyi, 44, on Kremlissä vaikuttavalle piirille todellinen ”tikku ihon alla”.

Viime vuosien aikana hän on onnistunut järjestämän lyhyessä ajassa valtavan Venäjän valtiovallanvastaisen opposition ja saamaan tuhannet venäläiset kaduille vastustamaan korruptoitunutta järjestelmää.

Torstaina hänet kiidätettiin sairaalaan myrkytysepäilyn vuoksi.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmyš pitää todennäköisenä, että torstain myrkytys liittyy syksyllä alkavaan vaalikerrokseen.

Syyskuussa eri puolilla Venäjällä on määrä pitää aluevaalit.

Jarmyšin mukaan kyseessä on todennäköisesti tahallinen myrkytys, samanlainen kuin heinäkuussa 2019.

Poliisi pidätti Aleksei Navalnyin mielenosoituksien aikana Moskovassa vuonna 2018.

Mutta miksi joku haluaisi myrkyttää Venäjän tunnetuimman aktivistin? Teorioita on monia, sillä Navalnyillä on paljon vihollisia.

Navalnyin viestit tavoittavat valtavat määrät venäläisiä. Hänen Youtube-kanavallaan on lähes neljä miljoonaa seuraajaa. Videoillaan Navalnyi on arvostellut rankasti Kremlin sisäpiiriä, Putinia ja valtakoneiston politiikkaa. Hän on myös perustanut tutkimusryhmän, joka selvittää korruptiota Venäjällä.

Viime vuosina Navalnyin korruptioselvityksien kohteena ovat olleet lähes kaikki venäläisen valtakoneiston poliitikot, korkea-arvoiset virkamiehet ja valtamedian mediahenkilöt, eli siis koko Putinin lähipiiri.

Navalnyi on esimerkiksi paljastanut Venäjän pääministerin Mihail Mišustin piilotettua omaisuutta, liittovaltion tutkintakomitean johtajan Aleksandr Bastrykinin salaisia omistuksia Tšekissä sekä liittovaltion syyttäjän Juri Tšaikan ja hänen perheensä omaisuutta.

Navalnyi on myös tuonut julki oligarkkien Roman Abramovitšin ja Ališer Usmanovin varapääministeri Igor Šuvaloville antamia lahjuksia ja miten Kremlinin tiedottajan Dmitri Peskovin pojan nimiin on ohjattu valtion varoja.

Selvityksen kohteena on ollut myös presidentti Vladimir Putinin oma omaisuus – muiden muassa salaperäinen datša, eli kesähuvila.

Vuonna 2019 Navalnyi iski arkaan paikkaan.

FBK:n julkaisema tutkimus paljasti Putinin kokkina tunnetun Jevgeni Prigožinin miljardiomaisuuden saaneen alkunsa liiketoiminnasta, jossa epähygieenisiä ja ripulia aiheuttavaa ruokia toimitettiin kouluihin ja lastentarhoihin.

Pietarin trollitehtaan avainhahmo Prigožin vastasi Navalnyille ryöpyttämällä disinformaatiota koko tehtaan voimin tämän päälle.

Talousselvitysten lisäksi Navalnyi on rohkaissut ihmisiä kaduille vastustamaan valtiovallan politiikkaa. Äskettäin hän kommentoi Valko-Venäjän vaalitulosta ja totesi Valko-Venäjän pitkäaikaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan harjoittavan samanlaista ihmisten perusoikeuksia polkevaa politiikkaa kuin Putin.

Murhatun oppositiopoliitikon Boris Nemtsovin muistoksi järjestetty mielenilmaus vuonna 2016. Kuvassa keskellä Aleksei Navalnyi ja hänen vaimonsa Julia Navalnya (vas.)

”Heidän mielestään, jos jokin on kirjoitettu paperille, heidän sanojensa mukaan ’kirjattu lakiin’, niin lakia pitää noudattaa, vaikka laki sotisi meidän perusoikeuksiamme vastaan”, Navalnyi sanoi oppositiomedian Dožd lähetyksessä.

Kesäkuussa Navalnyi kutsui Venäjän perustuslakiuudistuksia vallankaappaukseksi ja perustuslain rikkomiseksi.

HS:n haastattelema Venäjä-tutkija Vladimir Gelman arvioi torstaina, että Navalnyin myrkyttäminen saattaa kytkeytyä myös Valko-Venäjän tapahtumiin.

Gelmanin arvion mukaan Valko-Venäjän mielenosoitukset voisivat saada Venäjän vallanpitäjät kiristämään otettaan omasta oppositiostaan.

Navalnyi ponnahti julkisuuteen korruption vastaisesta taistelustaan ja väärinkäytöksiä paljastavan RosPil-nettisivuston perustajana vuonna 2010. Sivuston kohteena olivat Venäjän valtionyhtiöt, kuten kaasuyhtiö Gazprom ja öljy-yhtiö Lukoil.

Navalnyi oli liberaalipuolue Jablokon edustajana vuosina 2005–2007, mutta oli hyvin tuntematon poliitikko tuolloin.

Vuonna 2011 Navalnyi nousi Putin-vastaisten mielenosoitusten kärkeen. Hän perusti oman Edistyspuolueen ja pyrki Moskovan pormestariksi.

Vuoden 2011 Moskovan pormestarin vaaleissa hän tuli toiseksi 27,24 prosentin ääniosuudella, ja häntä alettiin kutsua Venäjän kuuluisimmaksi oppositioedustajaksi.

Vuosina 2011–2012 Venäjällä koettiin poikkeuksellinen protestien aalto. Mielenosoitukset huipentuivat vuonna 2012 toukokuussa jättiprotesteihin Bolotnaja-aukiolla Moskovassa. Mielenilmauksissa osoitettiin mieltä presidentinvaalien aikana ilmennyttä vaalivilppiä vastaan.

Navalnyi itse osallistui näiden mielenosoitusten järjestämiseen.

Kreml hermostui mielenosoituksista ja aloitti oikeudenkäynnit Navalnyitä ja hänen veljeään vastaan.

Vuonna 2013 Navalnyi sai viiden vuoden vankeustuomion petoksista yritystoiminnassa. Tuomio herätti laajaa julkista keskustelua ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja ihmisoikeusjärjestöt kritisoivat tuomiota. Navalnyi vapautettiin ehdolliseen vankeuteen, mutta hänen veli Oleg Navalnyi joutui vankilaan.

Navalnyi kuitenkin jatkoi korruptioselvityksiään ja vuonna 2017 hänen johtamansa FBK-säätiö julkaisi dokumenttielokuvan, jossa selvitettiin Venäjän entisen pääministerin Dmitri Medvedevin 1,2 miljardin dollarin arvoisen omaisuuden alkuperää.

Dokumenttia on katsottu videopalvelu Youtubessa yli 35 miljoonaa kertaa.

Dokumentin seurauksena syntyi laajoja mielenosoituksia, joiden aikana poliisi pidätti satoja ihmisiä.

Kreml on toistuvasti yrittänyt päästä eroon murheenkryynistään. Navalnyi on istunut putkassa milloin laittomien mielenosoitusten järjestämisestä, milloin poliisin vastustamisesta mielenosoituksessa.

Vuonna 2018 Venäjällä osoitettiin mieltä Venäjän presidentti Vladimir Putinin uudelleenvalintaa vastaan. Moskovan verisissä mielenosoituksissa poliisi pidätti noin 1 000 Navalnyin tukijaa ja mielenosoittajaa.

Vuonna 2018 Navalnyi halusi asettua ehdolle Venäjän presidentinvaaleissa, mutta ehdokkuus hylättiin rikostuomioiden vuoksi.

Lokakuussa 2019 Navalnyi ja hänen liittolaisensa Ljubov Sobol tuomittiin maksamaan runsaan 1,2 miljoonan euron vahingonkorvaukset ”Putinin kokille” Prigožinille FBK:n ruokaselvityksen takia.

Vuoden 2019 heinäkuussa Navalnyi tuomittiin vankilaan 30 päiväksi laittoman mielenosoituksen järjestämisestä, jossa puolustettiin riippumattomien edustajien asettumista Moskovan kaupungin duuman vaaleihin.

Vain päivä mielenosoituksen jälkeen Navalnyi kiidätettiin sairaalaan pahoinvoinnin takia. Navanyin lääkärin Anastasia Vasilyeva epäili tuolloin, että pahoinvoinnin syynä olisi voinut olla myrkytys.

Aleksei Navalnyi vuoden 2019 mielenosoituksessa, jossa puolustettiin muun muassa riippumattomien ehdokkaiden asettumista ehdolle.

Elokuun 20. päivä vuonna 2020 Navalnyi sai sairauskohtauksen lentokoneessa, joka matkasi Tomskista Moskovaan. FBK:n tiedottaja Kira Jarmyš kirjoitti Twitterissä, että äkillisen sairastumisen syyksi epäillään myrkytystä.

Sairauskohtauksen vuoksi lentokone teki hätälaskun 800 kilometrin päässä Tomskista sijaitsevassa Omskin kaupungissa.

Kuva Omskin sairaalasta, jonne Aleksei Navalnyi kiidätettiin torstaina.

”Oletetaan, että Aleksei myrkytettiin jollain, mikä oli sekoitettu teehen. Se oli ainoa asia, mitä hän joi aamulla, Jarmyš sanoi Eho Moskvy-radiohaastattelussa.

Alueen terveysviranomainen vahvisti aamulla, että Navalnyi oli kiidätetty sairaalaan. Uutistoimistot kertoivat aiemmin, että Navalnyi on tajuttomana. Tiedottajan mukaan Navalnyi nukutettiin ja hänet on kytketty hengityslaitteeseen.

Venäläinen uutistoimisto Tass kertoi torstai-iltapäivänä, että Navalnyin tila on vakaa.

”Navalnyi menetti tajunsa ollessaan vielä lentokoneessa,” Jarmyš sanoi radion haastattelussa torstaina.

”Hän sanoi, ettei voi hyvin ja pyysi minulta nenäliinaa. Hän oli selvästikin hikoilut. Hän pyysi minua puhumaan hänen kanssaan, koska halusi keskittyä ääneeni. Puhuin hänelle. Meidän kohdalle tuli kuljetuskärry, jossa oli vettä. Kysyin häneltä, auttaisiko vesi. Hän sanoi ei, ja että hänen on varmaan poistuttava. Hän meni lentokoneen vessaan ja sen jälkeen menetti tajunsa.”

S7 Airlines, jonka kyydissä Navalnyi oli, tiedotti torstaina, että oppositiopoliitikko ei ollut syönyt eikä juonut mitään lentokoneessa. Tomskin alueen poliisi on aloittanut selvityksen Tomskin lentokentällä, jossa Navalnyi oli kuuman juomansa nauttinut.

FBK:n asianajaja Vjačeslav Gimadi sanoi pyytäneensä Venäjän tutkintakomiteaa aloittamaan tutkinnan julkisuuden henkilön elämää uhkaavasta rikoksesta. Venäjän lainsäädännön mukaan rikoksesta voi saada 12–20 vuoden vankeustuomion.

Terveysministeriön mukaan myrkytystä ei ole vahvistettu. Sairaalan tiedottaja sanoi, että ”ei ole varmuutta siitä, että sairauden syynä on myrkytys”.