Venäjä ilmoitti torstaina aloittavansa kiistellyn koronavirusrokotteensa kliiniset kokeet ensi viikolla, kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP. Kokeisiin osallistuu yli 40 000 ihmistä.

Sputnik V:ksi ristityn rokotteen turvallisuudesta on herännyt kysymyksiä, sillä se kehitettiin nopeasti ja otettiin pienissä määrin käyttöön jo ennen kolmannen testivaiheen eli massatestaamisen vaihetta. AFP:n mukaan tiedeyhteisö ja Maailman terveysjärjestö WHO suhtautuivatkin varauksella Venäjän ilmoitukseen rokotteen rekisteröimisestä ja penäsivät sille tarkkoja turvallisuustarkastuksia.

Rokotteen turvallisuutta arvioi elokuun puolessavälissä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek HS:n haastattelussa.

”Jos kaikki tämä on totta, niin sehän on hirveän hyvä uutinen. Mutta jos siellä on oikaistu kulmista eli viety rokote läpi myyntiluvalliseksi ilman riittävää tieteellistä näyttöä sen hyöty- ja haittasuhteesta, niin se on huolestuttavaa”, hän pohti.

Venäjän rokotehanketta rahoittava rahasto (RDIF) sanoi torstaina, että ensi viikolla aloitettavat testit vastaavat muiden kehitteillä olevien rokotteiden kolmatta testivaihetta.

Rahaston johtaja Kirill Dmitriyev kertoi tiedotustilaisuudessa uutistoimistojen mukaan, että kohta voitaisiin aloittaa myös vapaaehtoisesti testauksessa mukana olevien riskiryhmien rokottaminen. Testiryhmään kuuluisi esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstöä.

Tähän mennessä yli 20 valtiota on ilmaissut kiinnostuksensa yli miljoonan rokoteannoksen ostamisesta, Dmitriyev sanoi. Hänen mukaansa varsinaisen rokottamisen odotetaan alkavan lokakuussa ja ensimmäiset ulkomaille toimitettavat annokset lähtisivät matkaan marras- tai joulukuussa.

Dmitriyevin mielestä rokotteeseen kohdistunut arvostelu on hiljalleen vähentynyt, jopa WHO:ssa. Rokotteesta kerättävä data aiotaan luovuttaa WHO:n käyttöön ja myös niille valtioille, jotka harkitsevat rokoteprosessin myöhäiseen vaiheeseen osallistumista. Näihin maihin kuuluvat muun muassa Intia, Brasilia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Filippiinit ja Saudi-Arabia, Reuters kertoo.

Dmitriyev kuitenkin huomautti, ettei rokoteprojektin eteneminen ole välttämättä Maailman terveysjärjestöstä riippuvainen.

”Emme näe estettä sille, että yksittäiset tahot voisivat hyväksyä Venäjän rokotteen ilman WHO:n hyväksyntää.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti viime viikon alussa, että maassa on kehitetty koronavirusrokote, joka tarjoaisi ”pysyvän immuniteetin” virusta vastaan. Rokotteelle annettu hyväksyntä oli maailman ensimmäinen, mutta WHO:n tietojen perusteella ainakin neljä muuta potentiaalista koronavirusrokotetta on tällä hetkellä kolmannessa testivaiheessa.

Ennen ulostuloa rokotetta oli testattu Reutersin mukaan ihmisillä alle kahden kuukauden ajan. Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin mukaan sen olisi saanut tuolloin vasta muutamia kymmeniä ihmisiä. Yksi heistä oli Putinin tytär.

Testijakson tuloksia rokotteen vaikuttavuudesta ei ole vielä julkaistu, mutta venäläiset tutkijat ovat kertoneet, että varhaisissa kokeissa rokote näytti nostattavan immuunivasteen. Sen kestosta ei ollut tietoa.

Koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston datan mukaan Venäjällä oli todettu torstaihin mennessä lähes 940 000 koronavirustartuntaa. Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin oli kuollut yli 16 000 ihmistä.