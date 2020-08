Venäjän tunnetuimman oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin hoidosta on syntynyt kiistaa hänen lääkäriensä ja tiedottajansa Kira Jarmyšin välille.

Navalnyi sairastui torstaiaamuna yllättäen kesken lennon ja joutui hätälaskun jälkeen hoitoon sairaalaan Siperian Omskissa.

Jarmyš haluaisi siirtää Navalnyin hoidettavaksi Saksaan Berliiniin tänään perjantaina, mutta Omskin lääkärien mukaan Navalnyi ei ole riittävän hyvässä kunnossa siirrettäväksi. He eivät ole paljastaneet Navalnyin diagnoosia.

Jarmyšin mukaan lääkärit muuttivat mielensä Navalnyin siirtämisestä Kremlin painostuksesta, ja Navalnyin jättäminen sairaalaan on hengenvaarallista.

”Aleksein siirtokielto on suora uhka hänen elämälleen. On kuolemanvaarallista pysyä Omskin sairaalassa ilman välineistöä tai diagnoosia”, Jarmyš kirjoitti Twitterissä.

Aleksei Navalnyi esiintyi Moskovassa vuosi sitten heinäkuussa 2019.

Millainen lääketieteellinen syy sitten voisi estää Navalnyin kuljetuksen Saksaan?

Sairaskuljetuksia järjestävän suomalaisen EMA Finlandin matkahätäpalvelun toimialajohtaja Pauli Haapsaari on järjestänyt potilaille lentoja 20 vuoden ajan. Hänen kokemuksensa mukaan lentokuljetus on lähes aina mahdollinen.

”On aika vähän sellaisia syitä, että potilasta ei voisi lennättää”, Haapsaari toteaa.

Yksi lentämisen ongelma on vaihtuva ilmanpaine. Jos potilaalla on ilmaa suljetuissa onteloissa, esimerkiksi keuhkoissa tai suolistossa, häntä ei voi viedä yläilmoihin.

”Silloinkin voidaan lentää matalalla, jolloin ilmanpaine vaihtelee vähemmän. Ainoa ehdoton este potilaan lennättämiselle on se, että kallossa on ilmaa.”

Toinen mahdollinen syy estää potilaan lentokuljetus on se, että potilas on ylipäätään liian sairas. Lentokuljetuksessa pystytään jatkamaan monenlaista hoitoa, mutta jos potilaan hemodynamiikka eli kriittiset elämää ylläpitävät toiminnot ovat epävakaat ja vaikeat ylläpitää, lento on mahdoton, Haapsaari sanoo.

”Hyvin harvoissa tilanteissa on mahdoton kuljettaa, mutta joskus niitäkin on.”

Tajuttoman potilaan lennättämisestä päättävät ensisijaisesti lähiomaiset. Lääkärit voivat kuitenkin kieltäytyä kuljettamasta, jos potilaan tila on erittäin huono.

”Joskus on otettava tietoisia riskejä potilaan voinnin suhteen, mutta emme lähde kuljettamaan, jos näyttää selkeästi siltä, ettei potilas selviä siitä hengissä.”

Yleensä sairaskuljetuksissa lähtökohta on, että ihmiset lennätetään kotimaahansa, Haapsaari huomauttaa.

Syynä muualle hakeutumiseen on tavallisesti parempi hoito kehittyneessä maassa. Moni haluaa hoitoon juuri Saksaan. Myös Sveitsiin ja Yhdysvaltoihin ja ylipäätään EU-maihin kuljetetaan potilaita ympäri maailmaa.

”Navalnyillä voi tietysti olla poliittisia syitä hakeutua hoitoon Saksaan, en ota siihen kantaa.”