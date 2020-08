Minsk

Valko-Venäjällä vallanpitäjien otteet sekä lakkoilevia työläisiä että uuden opposition johtohahmoja vastaan tiukentuivat taas perjantaina.

Viranomaiset ilmoittivat jo torstaina aloittaneensa rikostutkinnan koordinaationeuvostosta, jonka Liettuaan siirtynyt opposition yhteinen presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskaja perusti aiemmin tällä viikolla.

Tsihanouskajan mukaan neuvoston tehtävänä on valmistella rauhallista vallansiirtoa, mutta presidentinvaalien voittajaksi julistautunut presidentti Aljaksandr Lukašenka on syyttänyt sitä yrityksestä anastaa valta.

Perjantaina ainakin kaksi neuvoston jäsentä määrättiin kuulusteluihin. Torstai-iltana viranomaiset tekivät myös kotietsinnän kolmannen jäsenen, entisen suurlähettilään ja maan tärkeimmän teatterin johtajan paikalta potkun saaneen Pavel Latuškan luona.

Puheet kovien otteiden palaamisesta ja mielenosoitusten hajottamisesta voimatoimin ovat lisääntyneen tiistaista asti. Lukašenka sanoi perjantaina, että ”ongelma” saadaan ”ratkaistua” ”lähipäivinä”, minkä ymmärrettiin tarkoittavan mielenosoitusten lopettamista.

Lähes kaksi viikkoa sitten järjestettyjen presidentinvaalien virallinen tulos aiheutti heti protesteja, joissa vastustettiin tuloksen väärentämistä. Viranomaiset hajottivat ne kovaotteisesti, mutta poliisiväkivalta kasvattikin niitä. Se johti myös lakkoihin monissa isoissa valtionyrityksissä.

Vallanpitäjien huomio näyttää nyt kohdistuneen lakkoihin ja niiden kitkemiseen. Valko-Venäjän talous on pitkälti valtiojohtoinen, joten isojen yritysten rooli on merkittävä.

Sen tietää Lukašenkan lisäksi myös Tsihanouskaja.

”Pyydän teitä: jatkajaa ja laajentakaa lakkoja”, hän sanoi videolla perjantaina.

”Älkää antako painostuksen vaikuttaa.”

Painostus on ollutkin kovaa. Viime päivinä poliisit ovat ottaneet tehtaiden lakkojohtajia kiinni. Työntekijät ovat myös kertoneet, että johtajat ovat uhanneet heitä on potkuilla.

Raskasta kuljetuskalustoa valmistavan MZKT:n lakkoilijoita, joista osa buuasi tehtaalla maanantaina käyneelle Lukašenkalle, on puolestaan varoitettu, että heiltä vaaditaan vahingonkorvauksia lakon vuoksi menetetyistä tilauksista.

Tärkeän Belaruskalin lakkoilevat kaivosmiehet Lukašenka uhkasi perjantaina korvata ukrainalaisilla. Myös Belaruskalin lakkoilijoiden määrä on alkuviikosta vähentynyt.

Uhkaukset ovat monin paikoin tehonneet ja lakkolaisten määrä on supistunut monissa suuryrityksissä selvästi. Tosin osa töihin palanneista on ryhtynyt niin sanottuun italialaiseen lakkoon, mikä hidastaa tuotantoa.

Myös joidenkin tilannetta avoimesti raportoivien lehtien painaminen on loppuviikosta estetty. Perjantaina Lukašenka myös vahvisti venäläisten toimittajien saapuneen valtiontelevisioon korvaamaan irtisanoutuneita ja lakkoilevia toimittajia.

Mielenosoitukset ovat sen sijaan jatkuneet koko viikon. Esimerkiksi Minskin Itsenäisyydenaukiolle parlamentin eteen on kerääntynyt tällä viikolla joka ilta tuhansia mielenosoittajia vaatimaan vaalien uusimista.

Viranomaiset ovat sallineet niiden jatkua, mutta keskiviikkona poliiseja alkoi ilmestyä kaduille aiempaa enemmän. Samalla tunnelma alkoi muuttua.

”Paljon riippuu lähiajoista. Tuleeko ihmisiä kaduille”, nuori mielenosoittaja sanoi torstai-iltana Itsenäisyydenaukiolla.

Viime sunnuntaina suurmielenosoitukseen osallistui Minskissä yli 200 000 ihmistä. Seuraava iso mielenosoitus on tarkoitus järjestää taas sunnuntaina. Sitä ennen perjantai-iltana on tarkoitus järjestää Minskissä kilometrejä pitkä ihmisketju.

Viime päivinä on järjestetty myös uusia Lukašenkaa tukevia mielenosoituksia, joista valtiollinen media on kertonut laajalti. Niiden osanottajat ovat puhuneet haastatteluissa lähinnä vakauden merkityksestä. Tosin mielenosoittajien vapaaehtoisuudesta tai edes aitoudesta on vaikea olla varma, eivätkä osanottajat ainakaan Minskin keskustassa halunneet puhua ulkomaisille toimittajille.

Lukašenkalla on silti maassa edelleen kannatusta.

”Kuten minun isäni. Hän kannattaa Lukašenkaa”, mielenosoittajien valkoista rannenauhaa pitänyt nuori mies sanoi Itsenäisyydenaukion tuntumassa torstai-iltana.

Valko-Venäjä on myös aloittanut sotaharjoitukset Puolan rajan tuntumassa. Valtiontelevisio on kertonut laajasti valmistautumisesta mahdolliseen hyökkäykseen lännestä ja Lukašenka on puhunut ulkopuolisesta sotilasuhasta.

Lisää yllätyssotaharjoituksia on määrä järjestää loppukuusta.

Julkisuuteen tuli myös nauha, jolla puolustusministeri Viktar Hreninin väitetään varoittaneen sotilasjohtoa sotilaallisesta konfliktista ja muistuttaneen käskyjen noudattamisen tärkeydestä. Sen on ymmärretty tarkoittavan myös toimia kansalaisia vastaan.

Lukašenkan puheet lännestä ovat saaneet huomiota myös Venäjän televisiossa. Valko-Venäjällä oppositio on välttänyt puhumasta Venäjän mahdollisista sotilastoimista, mutta pyrkinyt samalla korostamaan, ettei ole muuttamassa maan ulkopoliittista linjaa.