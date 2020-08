Ainakin neljä kuolonuhria vaatineet Kalifornian maastopalot lähestyvät useita osavaltionvankiloita, joissa sankka savu ja tuhka ovat aiheuttaneet vangeille hengitysvaikeuksia. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Vankiloista kaksi, Solano ja California Medical Facility (CMF), sijaitsevat Vacavillen alueella San Fransiscossa. CMF:ssä pidetään The Guardianin mukaan saattohoidossa olevia kuolemansairaita vankeja, ikääntyneitä sekä muita terveydentilaltaan haavoittuvaisia ihmisiä.

Vankiloita ympäröivälle alueelle on määrätty laajamittaisia evakuointeja, mutta toistaiseksi viranomaiset ovat torjuneet pyynnöt Solanon ja CMF:n vankien siirtämisestä.

”He hengittävät savua, eikä heillä ole paikkaa, mihin paeta”, 39-vuotias Sophia Murillo sanoo The Guardianille. Murillon veli suorittaa tuomiotaan CMF:ssä.

Asuinrakennus liekehti Vacavillen esikaupunkialueella keskiviikkona.

Lämpöaallon ja runsaan salamoinnin voimistamat Kalifornian maastopalot ovat uutiskanava CNN:n mukaan muuttaneet asuinalueita ”tuhkaksi ja savuaviksi raunioiksi”. Tiedot paloissa kuolleiden määrästä vaihtelevat hieman: CNN raportoi neljästä kuolonuhrista, mutta esimerkiksi uutistoimisto Reutersin mukaan kuolleita olisi kuusi.

Yhteensä kymmeniätuhansia on evakuoitu, ja torstaina yli sadan rakennuksen oli kerrottu tuhoutuneen.

Noin 100 000 asukkaan Vacaville on yksi paloista eniten kärsineistä alueista, CNN kertoo.

Maastopalot ovat aiheuttaneet muun muassa kaasuputkien räjähdyksiä, ja monet evakuoiduista ovat saaneet palovammoja liekkimerta paetessaan.

Vuohia ohjattiin perävaunuun Boulder Creekissä torstaina.

Vacavillen vankien läheisiä on huolestuttanut kuitenkin myös se, että Yhdysvalloissa rajusti levinneen koronavirusepidemian vuoksi asetettuja rajoitustoimia on jouduttu perumaan maastopalojen vuoksi.

Viruksen leviämistä ehkäistäkseen CMF:ssä 80 ihmisen majoitustilat siirrettiin selleistä ulos telttoihin, mutta lähestyvien lieskojen ja lisääntyvien ilmansaasteiden vuoksi vangit on jouduttu tuomaan takaisin vankilarakennukseen. Tämä on The Guardianin mukaan herättänyt pelkoa siitä, että koronavirustartuntojen määrä lähtisi voimakkaaseen kasvuun jo valmiiksi heikkokuntoisten vankien keskuudessa.

Yhdysvalloissa oli todettu perjantaihin mennessä yli viisi ja puoli miljoonaa koronavirustartuntaa, Johns Hopkinsin yliopiston laskurista selviää. Vankiloissa näistä oli kirjattu uutistoimisto AP:n ja uutisorganisaatio The Marshall Projectin koostaman raportin mukaan tiistaihin mennessä noin 102 000 tapausta.

Kalifornian rikosseuraamuslaitoksen (California Department of Corrections and Rehabilitation, CDCR) tiedottaja Aaron Francis sanoi The Guardianille torstaina, että viranomaiset pitävät Vacavillen paloja silmällä, mutta että CMF ja Solanon vankila eivät ole välittömässä vaarassa.

Vankilat määriteltiin aikaisemmin tällä viikolla evakuointialueeseen kuuluviksi, mutta myöhemmin ne poistettiin listauksesta. The Guardian ei tavoittanut evakuointimääräyksistä vastaavaa Solanon piirikunnan seriffin toimistoa kommentoimaan asiaa.

Los Angelesissa, jossa tuli lähestyy Lancasterin vankilaa, vankeja on Aaron Francisin mukaan kehotettu pidättymään ylenmääräisestä tai fyysisesti rasittavasta ulkoilmassa oleskelusta. Terveydentilaltaan heikkojen tulee pysyä sisätiloissa, ja riskiryhmään kuuluvia valvotaan.

Paikalliset asukkaat pysähtyivät katselemaan maastopaloja Healdsburgissa torstaina.

Paloissa hiiltynyt auto oli jäänyt tienvarteen Boulder Creekissä torstaina.