Latviassa on useita kyliä, joissa tietynlainen talotyyppi tunnetaan nimellä ”suomalainen talo”. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi kuljetti Neuvostoliittoon kymmeniätuhansia koottavia puutaloja.

Tilaajille

Bolderāja/Liepāja

Kissat notkuvat sateen jäljiltä saviseksi jääneen hiekkakadun varrella. Äänekäs sirkutus kuuluu pihojen puista. Muuten Amiraalikadulla Bolderājan kylässä Latviassa on hiljaista.

Molemmin puolin katua on puolitoistakerroksisia puutaloja eri väreissä. Osa on kuorrutettu tiilillä, osassa on alkuperäinen puuseinä esillä. Joihinkin on ilmestynyt lisäsiipiä. Kattojen korkeudet vaihtelevat.