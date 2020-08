Budapest

Ulkona on 30 asteen helle, mutta moderni toimistotalo on hyvin viilennetty. Avokonttorissa kuuluu vain tasainen näppäimistön naputus ja hiljainen ilmastointilaitteiden hurina.

Budapestissa Budan puolella, lähellä Tonavan rantaa ja joessa olevaa Margitinsaarta sijaitseva toimisto on päällepäin kuin mikä tahansa työpaikka. Mutta tässä työpaikassa oikeastaan mikään ei ole normaalia, ainakaan oikeusvaltion ja vapaan demokratian näkökulmasta katsottuna.

Unkari on EU:n jäsenvaltio, mutta se ei ole estänyt sitä, että pääministeri Viktor Orbánin hallituksen lähipiiristä on puututtu rajulla tavalla vapaaseen tiedonvälitykseen, kuten muihinkin oikeusvaltioperiaatteisiin.

Olemme Unkarin suurimman verkkomedian Indexin toimituksessa. Kaikki työntekijät ovat irtisanoutuneet, mutta he jatkavat töitä irtisanomisajan loppuun asti, vielä joitakin päiviä. Osa työskentelee kotitoimistolta käsin koronaviruspandemian vuoksi.

Toimittajat irtisanoutuivat vastalauseena sille, että lehden päätoimittaja Szabolcs Dull sai potkut heinäkuussa.

Vain verkossa ilmestyvä Index on toiminut Unkarissa jo parikymmentä vuotta. Kaksi vuotta sitten se kasvoi Unkarin luetuimmaksi verkkomediaksi 1,5 miljoonalla päiväkävijällään. Samalla, kun Index on suurin, se oli tähän kesään asti myös harvoja medioita, jotka eivät myötäile hallituksen ääntä.

”Tänä keväänä alkoi tapahtua outoja asioita”, varapäätoimittaja Veronika Munk sanoo. Hänkin on irtisanoutunut, mutta hänen työvelvoitteensa jatkuu vielä, kun tapaamme.

Huhtikuussa Orbánin hallitukseen vahvasti kytkeytyvä liikemies Miklós Vaszily osti puolet yrityksestä, joka kustantaa Indexiä.

”Hänellä on korkea asema Unkarin media-alalla, pääasiassa yhtiöissä, jotka ovat lähellä hallitusta”, Munk kertoo.

Index ei ole poliittinen media eikä Munkin mukaan ”opposition ääni”, vaan tavallinen yleismedia, joka kertoo kaikista elämän osa-alueista. Orbánille kiinnostavan siitä on tehnyt se, että niin moni unkarilainen lukee sitä.

Omistajanvaihdos vaikutti heti. Ensimmäiseksi puututtiin Indexin journalistiseen päätösvaltaan. Omistaja muutti yksipuolisesti journalistien työsopimuksia.

”Meille kerrottiin, että jutuissa on liikaa virheitä ja siksi vastuu sisällöstä pitää nostaa ylemmälle tasolle”, Munk kertoo.

Munkin mukaan mitään laitonta ei sinänsä tapahtunut. Työnantajalla on oikeus muuttaa työntekijän vastuita. Perustelu kuulostaa kuitenkin järjettömältä.

”Tietenkin se oli paskapuhetta.”

Dóra Matalin teki töitä Indexin toimituksessa muutamien muiden tavoin vielä sen jälkeen, kun koko toimitus oli irtisanoutunut vastalauseena päätoimittajan potkuille.

Sitten omistaja halusi hajottaa Indexin toimituksen. Indexin toimitus, noin 80 henkeä, on Munkin mukaan vahva ja yhtenäinen työyhteisö.

”Meillä yhdessä on valtaa. Valtaa tarkoittaen ammattimaista journalistista työtä, joka perustuu uutiskriteereihin eikä mihinkään muuhun.” Omistaja tajusi todennäköisesti, että yhteisön rikkominen vaientaisi vapaan tiedonvälityksen.

Pandemian vuoksi lehden talous oli jo keväällä ahtaalla, kuten kaikkien maailman mediatalojen ja useimpien muidenkin yritysten. Lehti päätti irtisanoa viisi toimittajaa, minkä olisi Indexin toimitusjohtajan mielestä pitänyt riittää siihen, että talous saadaan kuntoon vuoden loppuun mennessä.

Omistaja pyysi kuitenkin vielä ulkopuolisia asiantuntijoita avuksi uudistamaan Indexin organisaatiota. Heistä toinen omistaa kilpailevan mediayrityksen.

”Miksi kilpailijalta kysyttiin, miten säästöjä kannattaa toteuttaa? Eettisesti ja moraalisesti se on todella outoa”, Munk sanoo.

Ulkopuolinen neuvonantaja ehdotti, että Indexin toimittajat ulkoistetaan toimituksesta. Toimituksen hajottamisaikomus peruttiin myöhemmin, mutta huoli toimituksessa alkoi kasvaa entisestään.

Munk kertoo, että muutama vuosi sitten, kun hallitusta lähellä olevat oligarkit kiinnostuivat Unkarin uutismediasta, toimitus päätti kertoa lukijoilleen barometrin avulla, mikä Indexin tilanne on.

Barometrissa on kolme astetta: vihreä tarkoittaa itsenäistä, keltainen tarkoittaa Indexin itsenäisyyden olevan vaarassa ja punainen tarkoittaa, että Index ei ole itsenäinen. Kesäkuussa mittari värähti ensimmäistä kertaa historiansa aikana ja siirtyi vihreältä keltaiselle: itsenäisyys oli vaarassa.

Kuvakaappaus Indexin sivulta.

Toimituksen hajottamisyrityksen jälkeen käynnistyi Munkin mukaan keskustelu uuden omistajan ja toimituksen välillä, jota hän kuvaa hullunmyllyksi.

”Yritimme ehdottaa erilaisia tapoja palata aikaan, jolloin toimimme vapaasti. Halusimme tuoda lisää läpinäkyvyyttä omistusrakenteeseen. Halusimme katsoa numeroiden sisään ja selvittää tätä outoa yhteyttä toiseen yritykseen”, hän kertoo.

Omistaja ei suostunut ehdotuksiin, ja pari viikkoa myöhemmin päätoimittaja sai potkut.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

”Aina ajattelen, että ei tilanne voi muuttua pahemmaksi, mutta aina se muuttuu”, Munk naurahtaa.

Hän oli 11-vuotias, kun kommunismi romahti. Munk muistaa, miltä vapaus tuntui: perhe sai ostaa tavaroita, pääsi matkustamaan ulkomaille ja tapasi sukulaisia ja ystäviä, joista se oli ollut kauan erossa.

”Olin silloin lapsi, mutta sukulaiset ovat kertoneet, että oli vaikeaa lukea lehtiä rivien välistä. Nyt tehdään paluuta samanlaiseen aikaan.”

Tietenkään nykyaika ei ole sama asia kuin kommunistinen totalitarismi. Mutta ei tämä ole vapaudenkaan aikaa.

Veronika Munk on perustanut Indexiin harjoitteluohjelman, jolla tarjotaan mahdollisuuksia nuorille journalisteille. Hän uskoo vapaaseen journalismiin Unkarissa, vaikka vaikeuksia onkin.

Munk muistuttaa, että tahtoa ja sitä kautta myös toivoa on: 80 unkarilaista toimittajaa luopui juuri toimeentulostaan, koska ei halua työskennellä ympäristössä, joka ei salli vapautta.

”Minusta unkarilaiset lukijat kyllä tajuavat, että median moninaisuutta tarvitaan, ja se kyllä rakennetaan”, Munk sanoo.

Hän on allekirjoittanut Indexin kanssa vaitiolosopimuksen irtisanomisajaksi, mikä estää häntä puhumasta osasta yksityiskohdista tai tulevaisuuden suunnitelmistaan. Selvältä vaikuttaa kuitenkin, että Indexin toimitus aikoo pysyä yhdessä ja luoda jotain uutta.

Veronika Munkin mukaan Indexiin palkataan todennäköisesti uusia toimittajia, kun vanhojen työvelvoite päättyy. Index on vahva brändi Unkarissa ja tärkeä myös mainostajille, mutta sen journalistinen tulevaisuus on arvoitus.

Munk ei moiti kollegoitaan, jotka työskentelevät Orbánin hallitukselle uskollisissa medioissa. Journalisteiksi hän ei heitä kuitenkaan sanoisi.

”Näillä köyhyysluvuilla ja työttömyysluvuilla, jotka Unkarissa ovat, ymmärrän hyvin, että joku päätyy siihen ratkaisuun.”

Unkarin sananvapauden heikkeneminen ei ole uusi asia. Jo kymmenen vuotta sitten Viktor Orbánin hallitus vei läpi niin sanotun medialain, joka heikensi sananvapautta. Asteittain Orbánin lähipiiri on kasvattanut omistustaan mediayhtiöissä ja saanut unkarilaisen median toistamaan hallituksen viestiä.

Suuri osa unkarilaisista ei osaa tarpeeksi hyvin englantia, jotta he voisivat seurata kansainvälistä mediaa.

”Orbán raiskasi mediateollisuuden”, sanoo elokuvaohjaaja Kaló-B Peter, jonka kanssa nousemme Budan linnavuorelle.

Kukkulan päällä Matiaksenkirkon aukio kuhisee normaalisti turisteja. Nyt paikka on lähes autio, vaikka kesäilta on harvinaisen kaunis. Koronaviruspandemian takia turisteja ei ole, vaikka Unkarin tartuntaluvut ovat EU-valtioiden alhaisimmista päästä, eikä esimerkiksi Suomikaan rajoita Unkariin matkustamista.

”Emme voi tietää, mikä on totuus tartuntojen määrästä. Meidän hallituksemme ei puhu totta kansalaisilleen”, Peter sanoo.

Riippumaton elokuvantekijä Kaló-B Peter kiipesi Budan linnavuorelle, jossa turistit tavallisesti katselevat Tonavan suuntaan kaukoputkella.

Kukkulan rinteessä yksi tie on suljettu kuvausten takia. Ehkä siinä kuvataan uutta unkarilaista draamaa. Peter kertoo, että Budapestin keskustassa kuvauksista pitää maksaa kovaa vuokraa.

Unkarissa tehdään elokuvia valtion tuella rahaa säästämättä, mutta Peter ei halua olla siinä mukana. Peterin mukaan tuotanto on teollista viihdettä, jossa yritetään jäljitellä Disney-elokuvien tyyliä.

”Unkarin kansaa yritetään tyhmistää”, hän sanoo. Tosin osalla kansasta ei ole rahaa käydä elokuvissa, sillä elokuvalipun hinnalla he ostavat viikon ruuat.

Peterin ratkaisu on selvä: hän aikoo rakentaa oman, täysin riippumattoman elokuvastudion. Hän tekee töitä sähkömiehenä säästääkseen studiota varten ja kerää rahaa myös joukkorahoituksella – vuoden päästä pitäisi olla valmista.

”Elokuvan tekemisen ei tarvitse olla niin kovin kallista. Enää ei tarvitse ostaa selluloidia. Digitaalinen tuotanto ei vaadi kamalan paljon”, Peter sanoo.

30-vuotias Peter sai kuusi vuotta sitten potkut elokuvakoulusta, koska arvosteli siellä kovaan ääneen valtiontukijärjestelmää. Aluksi hänelle kerrottiin, että hän on suuri lahjakkuus. Mutta kun hän aloitti kritiikin valtion elokuvasysteemiä kohtaan, hänen jo aiemmin annettuja arvosanojaan muutettiin huonommiksi ja hän joutui lopulta lähtemään koulusta.

Koko vuosikurssi hajosi ennen valmistumistaan, ja opettajat tekivät mieluummin elokuvia kuin opettivat.

Peter on ladannut lyhytelokuviaan internetiin. Hänen toiveensa on saada elokuviaan eurooppalaisille elokuvajuhlille ja teattereihin vaikka Saksassa. Unkarissa hän ei edes halua yrittää: ”Sensuuri”.

Peter on tehnyt satiirisia lyhytelokuvia, joiden yhteiskunnallinen vire näyttäytyy yksittäisten ihmisten kohtaloissa. Elokuva nimeltä The Boss kertoo autokorjaamon johtajasta, joka tietää työntekijöitään paremmin, mitä pitäisi tehdä. Pomon esikuva on tietenkin Orbán.

Unkarilaiskirjailija Zsigmond Móriczin novelliin perustuvassa Tragédiassa köyhä kutsutaan rikkaan hienoihin illalliskutsuihin, hän tukehtuu ja lopulta rikas syö köyhän. Lisäksi Peter on kuvannut muun muassa Franz Kafkan Nälkätaiteilijan.

Peter lähtisi mielellään pois Unkarista, jos voisi tehdä elokuvia jossain muualla. Unkarissa oma studio on ainoa vaihtoehto.

”Mutta se on vasta alku. Olen hieman väsynyt. En pelkää mitään, tunnen vain oloni epämukavaksi.”

Studiossaan Peter haluaisi myös tukea muita, auttaa nuorempia elokuvantekijöitä eteenpäin tai perustaa jopa elokuvakoulun.

”Haluaisin auttaa sellaisia, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia kuin minulla. Haluaisin antaa jotain takaisin.”