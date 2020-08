Tuleeko Lähi-itään pysyvä rauha, jos se myydään täyteen aseita?

Israelilainen Yediot Ahronot -lehti paljasti tällä viikolla, että Arabiemiirikuntien ja Israelin diplomaattisuhteiden solmimista auttoi Yhdysvaltain hanke myydä F-35-häivehävittäjiä ja muita sotatuotteita Arabiemiirikunnille.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kiisti kytkyn ja muistutti, että Yhdysvallat on sitoutunut pitämään Israelin sotakaluston alueen kehittyneimpänä.

Mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui keskiviikkona, että Arabiemiirikunnilla on rahaa ja halua ostaa ”varsin paljon” hävittäjiä, ja hänen hallintonsa käsittelee asiaa.

Trump kytki asiat yhteen ylistämällä Arabiemiirikuntien tehneen suuren rauhanteon Israelin kanssa.

The New York Timesin mukaan Trumpin hallinto on jo esitellyt hävittäjän ominaisuuksia yksityiskohtaisesti Arabiemiraattien armeijan johdolle. Kauppa voi kuitenkin kaatua demokraattisen puolueen enemmistöllä kongressissa.

Toisaalta viimeksi viime vuonna Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ohitti kongressin ja julisti miljardien arvoiset asekaupat Saudi-Arabiaan ”Iranin aiheuttaman hätätilan” vuoksi välttämättömiksi.

Arabiemiirikunnat on Egyptin ja Jordanian jälkeen vasta kolmas arabivaltio, joka on tunnustanut Israelin. Mahdollista kauppaa voinee helpottaa maan suhteellinen pienuus ja sijainti etäämpänä Israelista.

Arabiemiirikunnat voisi käyttää hävittäjiä esimerkiksi Jemenin verisessä sodassa, jossa se on osa Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa.

F-35-hävittäjät olisivat sunnimuslimijohtoiselle maalle tärkeä pelote myös suuren šiiamuslimijohtoisen Iranin suhteen. Yhdysvalloille Iranin suhteellisen painoarvon heikentyminen alueella sopisi hyvin.

Jos kauppa toteutuu, Yhdysvallat yrittänee rauhoitella Israelia vakuuttamalla, että kehittyneimmät F-35-hävittäjän ohjelmistot olisivat ­alueella yhä vain Israelin käytössä.

Trump lupasi diilille jatkoa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi Omanin ja Bahrainin diplomaattisuhteita Israeliin asekaupoilla voideltuna. Saudi-Arabian prinssi Turki al-Faisal sanoi maansa ehdoksi, että Israel antaa palestiinalaisille suvereenin valtion.

Jatkuvasti kiihtyvä asevienti Lähi-itään sisältää ilmeiset riskinsä, mutta myös ohuen mahdollisuuden rauhaan. Kauhun tasapaino esti suurvaltojen täysimittaiset sodat toisiaan vastaan kylmän sodan aikaan.

Ja kauppa jatkuu – myös Suomesta, vaikka hallitusohjelma väittää, että ”Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin”.

Arabiemiirikunnat oli viime vuonna Suomen puolustusmateriaalin toteutuneessa viennissä kolmanneksi suurin maa. Uusimmat vientiluvat hallitus myönsi Arabiemiirikuntiin helmi- ja maaliskuussa.