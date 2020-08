Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyia kuljettava lentokone on lähtenyt kohti Lounais-Siperian Omskista kohti Saksaa, kertovat uutistoimisto AFP ja Reuters.

Asiasta kertoi Navalnyin tiedottaja Kira Jarmyš viestipalvelu Twitterissä. Uutistoimistot kertoivat asiasta Suomen aikaa noin kello viiden aikaan aamuyöstä. Reutersin mukaan Navalnyia oli siirretty ambulanssilla sairaalasta lentokentälle kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.

Navalnyin kuljettamiselle Saksaan annettiin hyväksyntä jo aiemmin perjantaina.

Venäjän hallintoa pitkään julkisuudessa arvostellut Navalnyi sairastui torstaina yllättäen lentomatkalla Venäjän Tomskista Moskovaan. Sairastumisen syyksi epäiltiin myrkytystä.

Venäjän poliisiviranomaiset vaikuttivat kiistävän väitteet, joiden mukaan Navalnyistä olisi löytynyt vaarallista myrkkyä, kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass. Myös Navalnyiaa hoitavan sairaalan johtava lääkäri Aleksandr Murahovski on sanonut, että Navalnyin päädiagnoosi olisi aineenvaihdunnallinen sairaus, jonka laukaisevana tekijänä oli matala verensokeri.

Navalnyi oli torstaina mediatietojen mukaan koomassa ja hengityskoneessa. Perjantaina illalla häntä pidettiin keinotekoisessa koomassa.

Reutersin mukaan lauantaiaamun lennolle lähtiessä Navalnyia oli koomassa. Siperialaissairaalan lääkäri kertoi Reutersille, että Navalnyian aivot olivat vakaassa tilassa ja välitöntä hengenvaaraa ei ole.

Saksalaislääkärit lensivät siirtämään Navalnyiaa tämän vaimon ja tukijoukkojen pyynnöstä. He ovat kertoneet pelkäävänsä, että viranomaiset yrittäisivät peitellä Navalnyin sairastumisen syytä. Myös siirtämisestä neuvoteltiin pitkään, ja välissä venäläislääkärit ehtivät jo muuttaa mielensä siirrosta.

Tiedottajan Jarmyšin mukaan mielenmuutos johtui Kremlin painostuksesta.

”Johtava lääkäri väittää, että Navalnyitä ei voi siirtää. Hänen tilansa on epävakaa”, Jarmyš kertoi viestipalvelu Twitterissä. ”Aleksein siirtokielto on suora uhka hänen elämälleen. On kuolemanvaarallista pysyä Omskin sairaalassa ilman välineistöä tai diagnoosia”, hän kirjoitti.