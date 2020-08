Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom on pyytänyt apua massiivisten maastopalojen sammuttamiseen Australialta ja Kanadalta, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

”Tilanne on kuolettava, emme ole tippaakaan naiiveja sen suhteen”, hän sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Paloissa on lauantaiaamuun mennessä kuollut ainakin kuusi ja loukkaantunut 43 ihmistä. Loukkaantuneiden joukossa on sekä palomiehiä että siviilejä. Tuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Lue lisää: Yli 175 000 ihmistä joutunut jättämään kotinsa Kalifornian tuhoisien maastopalojen takia

Paloja on syttynyt BBC:n mukaan yhteensä noin 560. Torstain ja perjantain välillä maastopalojen pinta-ala yli kaksinkertaistui. Perjantaina illalla Newsom arvioi paloalueen kooksi noin noin 310 000 hehtaaria eli noin 3 100 neliökilometriä, kertoo uutistoimisto AFP.

Suurin osa paloalueesta on kuvernöörin mukaan asumatonta. BBC:n mukaan monet palot riehuvat vaikeasti sammutettavilla alueilla. Voimakas tuuli nopeuttaa palojen leviämistä. Lisäksi palot uhkaavat kaupunkeja, kuten Santa Cruzia, jossa liekit olivat perjantaina illalla vajaan kahden kilometrin päässä yliopiston kampuksesta.

Aiemmin Kalifornia on pyytänyt apujoukkoja muilta Yhdysvaltojen osavaltioilta. Osavaltioista muutamat, kuten Oregon ja New Mexico, ovat lähettäneet apujoukkoja palon sammuttamiseen. Newsom sanoi odottavansa myös muiden osavaltioiden lähettävän apua pian.

Kuvernöörin lisäksi paikalliset palomiehet ovat pyytäneet apua.

”Meitä on aivan liian vähän tämän kokoisen palon sammuttamiseen”, sanoi pelastustoimen tiedottaja Daniel Portman.

Portman kertoi, että osa palomiehistä tekee 72-tuntisia vuoroja.

Keskiviikkona maastopalot näyttivät tältä:

Palojen syttymissyy on osavaltion pahin ukkosmyrsky lähes kahteen vuosikymmeneen. Myrskyn aikana on salamoinut yli 12 000 kertaa, mikä on sytyttänyt kuivia metsiä ja ruohokenttiä palamaan.