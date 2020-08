Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sisko Maryanne Trump Barry kritisoi veljeään suorasanaisesti salaisesti nauhoitetuissa keskusteluissa. Nauhoista kertoo yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Ääninauhat on tallentanut Trumpin veljentytär Mary L. Trump. Ääninauhojen kesto on 15 tuntia ja ne on nauhoitettu vuosina 2018 ja 2019.

New Yorkin osavaltion lain mukaan keskusteluja on laillista nauhoittaa, kunhan siihen on vähintään toisen osapuolen suostumus. Tässä tapauksessa suostumus oli Mary Trumpilta.

Mary L. Trump julkaisi kesällä nauhojen pohjalta Donald Trumpia kritisoivan kirjan. Myöhemmin hän luovutti nauhoja ja puhtaaksi kirjoitettuja keskusteluja Washington Postille. Lisäksi hän luovutti lehdelle jotain sisältöjä, joita ei ollut kirjassa.

Washington Post kertoo viikonloppuna julkaistussa pitkässä artikkelissaan muutamien keskustelujen sisällön.

Nauhalla entinen valitustuomioistuimen tuomari Maryanne Trump Barry sanoo, ettei hänen veljellään Donald Trumpilla ole mitään periaatteita.

”Hän haluaa ainoastaan vedota ydinkannattajiinsa”, Trump Barry sanoo.

”Hänen saakelin twiittinsä ja valheensa, voi hyvä luoja. [His goddamned tweet and lying, oh my God.]”

“Puhun liian avoimesti, mutta kyllä sinä tiedät. Hänen muuttuvat tarinansa. Hän puutteellinen valmistautumisensa. Valehteleminen. Voi paska.”

Nämä kommentit ovat ajalta, kun Donald Trumpin hallinto erotti turvapaikkaa hakevia siirtolaislapsia maan rajalla vanhemmistaan.

Lisäksi Trump Barry kutsuu Donald Trumpia nauhalla julmaksi.

”Kaikki hänen toiminnassaan on niin tekopyhää ja julmaa. Donald on julma.”

Trump Barry puhuu nauhoilla myös Donald Trumpin opiskelutaipaleesta.

Trump Barry sanoo, että joku toinen teki Donald Trumpin SAT-kokeen maksua vastaan. Koe mahdollisti Donald Trumpin siirtymisen Pennsylvanian yliopistoon. Sitä aiemmin Donald Trump oli opiskellut Fordhamin yliopistossa.

Lisäksi Trump Barry sanoo itsekin auttaneensa Donald Trumpia yliopistoon tekemällä läksyjä tämän puolesta.

”Hän oli kakara.”

Washington Postin mukaan Mary L. Trumpin kirjassa ei ole mainintaa siitä, että tiedot kirjaan on kerätty nauhoittamalla keskusteluja Maryanne Trump Barryn kanssa. Kirjan nimi on Too Much and Never Enough: How My Family Created The World’s Most Dangerous Man. HS kertoi kirjasta heinäkuussa. Silloin kaikkien kuvailujen lähteitä ei tiedetty.

Trump Barry ei ole puhunut julkisesti erimielisyyksistään veljensä kanssa. Mary Trump ei ole Washington Postin mukaan puhunut Trump Barryn kanssa sitten kirjan julkaisun.

Vuonna 2016, kun Donald Trump oli vielä presidenttiehdokas, HS vieraili Trumpin lapsuudenkodissa ja kertoi henkilökuvassa myös hänen perheestään.