Minsk

Minskin keskustassa on alkanut uusi iso mielenosoitus, jossa vaaditaan itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan eroa ja poliisiväkivallan lopettamista.

Puoli kolmelta Itsenäisyydenaukio alkoi olla täynnä, lukuun ottamatta parlamentin edustaa, jossa mellakkapoliisien bussit seisoivat. Poliisi oli sulkenut läheiset metroasemat, joten ihmisiä tuli jonossa pääkatua pitkin. Monilla oli mukanaan valko-puna-valkoinen entinen valtiolippu, josta on tullut mielenosoitusten tunnus.

”Ajattelin, että oli pakko tulla. Silti minua pelottaa. Jos poliisi ottaa täällä kiinni, tietää, että tapahtuu jotain kamalaa”, mielenosoitukseen saapunut Hanna sanoi vähän ennen kahta HS:lle Itsenäisyydenaukiolla.

Sunnuntain mielenosoitusta pidettiin jo ennalta tärkeänä. Lukašenkan eroa vaativien piti saada näytettyä sekä vallanpitäjille että kansalaisille, ettei protestiliike oli heikentymässä.

Edellinen iso voimannäyttö oli viime sunnuntaina, jolloin Minskin suurmielenosoitukseen osallistui useiden arvioiden mukaan yli 200 000 ihmistä. Monissa muissakin kaupungeissa oli kymmenien tuhansien ihmisten kokoontumisia.

Mielenosoittajat ovat kokoontunet sen jälkeenkin joka ilta Minskissä parlamenttirakennuksen eteen. Ihmisiä on kuitenkin ollut paikalla monena iltana vain pari tuhatta, mikä huolestutti osaa mielenosoittajista.

Viikolla mielenosoittajien toiveena oli, että moni ei vain voinut osallistua arki-iltaisin ja lähtisi taas viikonloppuna kaduille. Perjantai-iltana ja lauantaina niin näytti olevankin. Perjantaina Minskissä yli 10 kilometrin pituinen ihmisketju vaati uusia vaaleja, kiinniotettujen vapauttamista ja poliisiväkivallan lopettamista. Lauantaina ympäri kaupunkia oli useita mielenosoituksia.

Vallanpitäjät ovat antaneet mielenosoitusten jatkua Minskin keskustassa, mutta tunnelma on silti muuttunut viikon mittaan hermostuneemmaksi. Poliisien kovien otteiden paluun on nähty olevan usean päivän ajan vain ajan kysymys.

Ihmisiä oppositiota tukevassa mielenosoituksessa Minskissä sunnuntaina.

Sunnuntaina mielenosoituspaikan Itsenäisyydenaukion tuntumaan tulikin jo hyvissä ajoin putkakuorma-autoja ja erityispalveluiden rekisterikilvettömiä pakettiautoja.

Sunnuntaina erikoispalveluiden miehet kuvasivat näyttävästi aukiolle saapuvia ihmisiä. Aukion isoista kovaäänisistä toistui tasaisesti poliisin kehotus hajaantua.

Armeija puolestaan ilmoitti ottavansa suojelukseensa toisen maailmansodan muistomerkkejä. Puolustusministeriön mukaan niiden vahingoittajat saavat vastaansa poliisin sijasta armeijan. Niitä ei ole protesteissa vahingoitettu, mutta puolustusministeriön viestinä olikin, että armeija on valmis toimiin mielenosoittajia vastaan.

Lukašenka on tehnyt selväksi, ettei suostu keskustelemaan vastustajiensa kanssa. Hän on koventanut viestiään viikon mittaan väittämällä Naton keräävän joukkoja Valko-Venäjän rajan tuntumaan, uhkaamalla lakkoilevia työntekijöitä potkuilla ja varoittamalla mielenosoitusten lopettamisesta lähipäivinä.

”Tällähän liikehdinnällähän ei ole mitään johtoa. Se on tämän vahvuus. Tai sitten heikkous.”

Vallanpitäjien päähuomio on näyttänyt olevan tärkeissä valtioyrityksissä alkaneessa lakkoaallossa, jonka sytytti mielenosoittajiin ja useissa tapauksissa myös sivullisiin kohdistunut poliisiväkivalta. Lakkoliikehdintä uhkaa vahingoittaa Valko-Venäjän haurasta taloutta, minkä lisäksi se paljastaa Lukašenkan menettäneen tehdastyöläistenkin tuen.

Lakkoliikehdintä onkin heikentynyt viikon mittaan, kun lakkoilijoita on uhkailtu potkuilla ja vahingonkorvauksilla ja turvallisuuspoliisi KGB on ottanut lakkojohtajia kiinni. Lukašenka on myös sanonut voivansa sulkea tehtaat, joissa on lakkoja.

”Ymmärrän kyllä. Ei ihmisillä ole säästöjä.”, Hanna sanoi.

Lukašenka itse on näyttänyt saaneen itsevarmuutensa takaisin maanantain nöyryytyksen jälkeen. Silloin raskasta kuljetuskalustoa valmistavan MZKT:n tehtaalla hänelle buuattiin.

Hän on viikon mittaan syyttänyt tilanteesta ulkomaita, pelotellut Natolla, puhunut amerikkalaisesta rahoituksesta ja väittänyt opposition haluavan kieltää venäjän käytön.

Viesti kuulostaa suunnilleen samalta kuin Venäjän puheet Ukrainan kansannousun aikana, mikä on saanut monet arvelemaan Venäjän lähettäneen tankkien sijaan erilaisia spesialisteja.

Epäilyä on vahvistanut se, että vallanpitäjät ovat ottaneet tällä viikolla käyttöön myös taitavia pehmeitä keinoja, jotka on kopioitu oppositiolta. Lukašenkan tukimielenosoitusten lisäksi Minskissä on ollut tempauksia, kuten valtiolippuja kuljettavia autosaattueita. Viestipalvelu Telegramiin taas on avattu häntä tukevia kanavia ja luotu tarroja.

Lukašenkalla on Valko-Venäjällä aitoakin tukea, mutta ainakaan kaikki hänen puolestaan mieltä osoittavat eivät vaikuta olevan paikalla vapaaehtoisesti. He ovat olleet haluttomia puhumaan läntisille viestimille.

Lukašenka itse on vain sanonut, että Venäjältä on tullut ihmisiä valtiontelevisioon, jossa osa työntekijöistä on liittynyt lakkoilijoihin ja vaatinut sensuurin lopettamista.

Samalla pääsy kymmenille kriittiselle verkkosivuille on estetty, mukana useita medioita. Myös joidenkin lehtien painaminen on lopetettu.

Nato on kutsunut puheita perusteettomiksi, eikä niitä Valko-Venäjälläkään tunnuta otettavan kovin vakavasti.

”Se on puhdasta propagandaa, mutta on siinä vaarallinen puoli. Se voi olla tekosyy poikkeustilan julistamiselle”, Svjatlana niminen nainen sanoi sunnuntaina.

”Vähän kuin Puolassa 1980-luvulla.”

Valtion television varoitellessa niin sanotulla Ukraina-skenaariolla ja Lukašenkan pelotellessa Natolla virallisesta viestinnästä on kadonnut lähes kokonaan varsinainen aihe eli presidentinvaalit.

Lukašenkan alainen keskusvaalilautakunta julisti hänet murskavoittajaksi. Mielenosoitukset alkoivat vaalituloksen väärentämisestä, mutta kasvoivat ihmisten järkytyttyä poliisin raa’oista otteista.

Lukašenka on kutsunut todistuksia järjestelmällisestä pahoinpitelystä ja kidutuksesta valheiksi ja palkinnut mielenosoitusten hajottamiseen osallistuneita poliiseja. Hänellä näyttääkin olevan edelleen voimaviranomaisten ja hallinnon tuki, vaikka joitakin siirtymiä opposition leiriin on nähty.

Kymmeniä mielenosoitusten yhteydessä tai lähistöllä kiinniotettuja ihmisiä on edelleen kateissa.

Lukašenkan ainoaksi oikeaksi vastaehdokkaaksi päästetty, sittemmin Liettuaan siirtynyt Svjatlana Tsihanouskaja kehotti ihmisiä osallistumaan sunnuntain mielenilmauksiin. Hän on myös kannustanut lakkolaisia jatkamaan.

Tsihanouskaja on kuitenkin enemmän liikehdinnän symboli kuin johtaja.

”Tällähän liikehdinnällähän ei ole mitään johtoa. Tämä on horisontaalista, ihmiset organisoituvat itse”, minskiläinen Aljaksei sanoi sunnuntaina Itsenäisyydenaukion lähistöllä.

”Se on tämän vahvuus. Tai sitten heikkous.”