Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin liikkeet ennen torstain sairastumista ovat nyt suurennuslasin alla, ja materiaalia riittää tutkittavaksi.

Nalvanyi oli seurueineen työmatkalla Siperiassa, kun hän torstaiaamuna tuupertui lentokoneessa. Omaiset epäilevät myrkytystä, ja Navalnyi on siirretty heidän vaatimuksestaan hoitoon Saksaan. Hänen tilansa on vakava ja hän on ollut mediatietojen mukaan koomassa useita päiviä.

Navalnyin edellisten päivien liikkeet tunnetaan tarkkaan, osin hänen lähipiirinsä ja julkisten esiintymistensä kautta, osin valvontakameroiden ja häntä varjostaneen poliisin tietojen kautta.

Navalnyi ilmoitti itse aiemmin viikolla sosiaalisessa mediassa, että yrittää Siperian-vierailullaan saada kasaan kannatusta paikallisvaalien itsenäisille opposition ehdokkaille. Hän siis tapasi kannattajiaan niin Novosibirskissä kuin Tomskissa.

Moskovalainen iltapäivälehti Moskovskij Komsomolets eli MK on julkaissut paljon yksityiskohtaisemman kuvauksen Navalnyin puuhista, seuralaisista ja jopa hänen syömistään ruoista. Lehti kertoo saaneensa tiedot juttuun turvallisuuspalvelussa työskenteleviltä lähteiltä.

Lehden tietojen mukaan turvallisuusjoukot seurasivat Navalnyin saattuetta Novosibirskistä Tomskiin ja koko Tomskin-vierailun ajan. Lähde kertoo lehdelle Nalavnyin kuvanneen Novosibirskissä materiaalia tutkimuksiaan varten ja tavanneen tukijoitaan.

Navalnyi vaikuttaisi nähneen vaivaa peitelläkseen olinpaikkaansa. Seurue oli MK:n mukaan salannut menevänsä Tomskiin, ja kaupunkiin päästyään he varasivat hotellista ylimääräisiä huoneita. Navalnyi ei nukkunut nimellään varatussa huoneessa.

Seuranta oli lehden mukaan hyvin yksityiskohtaista: turvallisuusjoukot seurasivat muun muassa Navalnyin kannattajan tekemää sushi-tilausta ja löysivät sitä kautta talon, jossa Navalnyi oleskeli.

MK:n mukaan turvallisuuspalvelu seurasi myös Navalnyin luottokorttia, seurueen tekemiä ostoja ja kävelyitä kaupungilla. Venäläislääkärit ovat kertoneet löytäneensä alkoholia Navalnyin virtsasta, mutta häntä Tomskissa seuranneet viranomaiset eivät MK:n mukaan havainneet yhtään alkoholiin viittaavaa tilannetta tai ostosta. Illalla Nalvalnyi kävi turvallisuuspalvelun mukaan uimassa Tom-joessa kaupungin ulkopuolella.

”Turvallisuuspalvelu uskoo, että jos myrkyttäminen on tapahtunut, se tapahtui luultavasti lentokentällä tai lentokoneessa”, MK kirjoittaa.

”Hänen liikkeensä ja kontaktinsa kaupungissa on tutkittu huolellisesti.”

Brittilehti The Observerin mukaan turvallisuuspalvelu on luultavasti vuotanut tiedot Moskovskij Komsomolets -lehdelle juuri osoittaakseen, ettei Navalnyia myrkytetty Tomskin kaupungissa.

Samalla juttu kuitenkin paljastaa, kuinka tarkasti Navalnyia seurataan.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmyš kommentoi MK:n juttua sunnuntaina Twitterissä. Hän totesi, ettei vakoilu tullut yllätyksenä. Jarmyšin mielestä on kuitenkin yllättävää, että viranomaislähteet myöntävät sen niin avoimesti julkisuudessa.

Torstaiaamuna Navalnyi saapui Tomskin lentokentälle yhdessä Jarmyšin ja avustajiensa kanssa. Navalnyi joi avustajien mukaan kentällä kaksi kuppia teetä. Juuri teetä on epäilty myrkytetyksi, sillä Jarmyšin mukaan Navalnyi ei juonut tai syönyt aamulla muuta.

Kuvakaappaus dj Pavel Lebedevin julkiselta Instagram-tililtä.

Mediassa kiertävissä lentokentän valvontakameravideoissa näkyy, että ensimmäisen teekupin toi Navalnyille hänen avustajansa Ilja Pahomov ja toisen ilmeisesti kahvilan naispuolinen työntekijä. Sattumalta samaan aikaan kentällä ollut paikallinen dj Pavel Lebedev nappasi kuvan Navalnyista teemuki kädessä.

Kaikista kuvista, videoista ja havainnoista huolimatta totuus siitä, mitä Navalnyille tapahtui, voi hyvin jäädä selvittämättä.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 2006 murhatun toimittaja Anna Politkovskajan ja vuonna 2018 myrkytetyn Pussy Riot -aktivisti Pjotr Verzilovin tapauksissa.