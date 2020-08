Sosiaaliturva

Berliiniläinen siivooja ja lastenhoitaja Macarena Peña Esparza ei ollut uskoa silmiään, kun tilille ilmestyi 5 000 euroa. Oli maaliskuu, ja sovelluksen kautta freelance-pohjalta työskentelevän Peña Esparzan keikat olivat hiljan loppuneet koronaviruspandemian vuoksi kuin seinään.

”Raha tuli todella tarpeeseen. Kukaan ei sillä hetkellä tiennyt, millä ruoka ja vuokra maksetaan”, hän sanoo.

Huoli oli lyhytaikainen. Berliini päätti jo pandemian alkumetreillä pikapäätöksellä huolehtia siitä valtavasta joukosta freelancereita ja muita pienyrittäjiä, joiden varassa kaupunki pyörii.

Vähintään 5 000 euron tukirahat syydettiin hakijoiden tileille vauhdilla, tarkastamatta edes hakemuksia. Samankaltaisia kertasummia jakoivat muutkin Saksan alueet.

Peña Esparzalle summa vastasi usean kuukauden palkkaa. Hän kuuli tuesta Saksassa asuvien chileläisten Facebook-ryhmän kautta. Hän kehuu Saksan järjestelmän maasta taivaisiin.

”Koko prosessi oli nopea ja helppo. Pelkäsin, että minulta kyseltäisiin kaikenlaisia papereita, mutta ei. Rahat tulivat tilille parissa päivässä.”

Kaikkialla työnsä menettäneillä ei ole käynyt yhtä hyvä tuuri. Erilaisia koronavirustukia ja toimenpiteitä on kyhätty kasaan yli tuhat ympäri maailmaa, 188 maassa.

Erot maiden välillä ovat tosin valtavat, toteaa sosiaalipolitiikan tutkija Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta. Hiilamo kerää tuista tietoa tutkimusprojektiinsa.

”Koronavirustuet ovat globaali ilmiö, mutta yhteenvedot ja analyysit puuttuvat vielä”, hän sanoo.

Heikki Hiilamo

Hiilamon mukaan koronavirustuet liittyvät maailmalla usein olemassa oleviin järjestelmiin, kuten työttömyys­etuuksiin. Pääsyä työttömyys­turvan piiriin on helpotettu tai tukia on korotettu. Myös eläkevaroihin on kajottu useassa maassa.

Euroopassa Saksan lisäksi ainakin Italia ja Ranska ovat tarjonneet epätyypillisille työntekijöille erillisen koronavirustukirahan, mutta selvästi Saksaa pienemmän summan. Italia on maksanut sosiaaliturvan ulkopuolelle jääville itsensätyöllistäjille ja kausityöntekijöille reilut 500 euroa, Ranska jopa 1 300 euroa, jos työntekijä menetti ansionsa hallituksen rajoitusten seurauksena. Hakemusten tarkastaminen kuitenkin venytti tukien maksua keväällä viikoilla eteenpäin.

Pohjoismaat ovat eräänlainen poikkeus. Erillisistä koronavirustuista on ollut täällä vain vähän keskustelua, sillä sosiaalitukijärjestelmä kattaa jo sellaisenaan useimpien työntekijöiden tilanteet.

Tanska esimerkiksi korvaa 90 prosenttia palkoista yrityksille ja pandemiasta aiheutuneista tulonmenetyksistä itsensätyöllistäjille.

Hiilamon mielestä erityisesti Suomen lomautusmalli on toiminut hyvin pandemiassa. Yrityksen ei tarvitse irtisanoa työntekijää, mutta tämä pääsee työttömyysturvan piiriin.

”Hyvin harvassa maassa on tällainen malli. Siinä näkyy tämä laaja-alainen hyvinvointivaltio, jonka perusidea on suojella kansalaisia”, Hiilamo sanoo.

”Meillä on Pohjoismaissa muualta katsoen suorastaan perverssi luottamus valtioon.”

Tämä luottamus on myös ylläpitänyt kulutusta ja taloutta aivan toisella tasolla kuin muualla maailmassa keskimäärin, Hiilamo sanoo.

”Maissa, joissa ei ole hyvinvointivaltiota, ihmisten on nyt pakko säästää. Kulutus on laskenut dramaattisesti.”

Oli Peña Esparzan onni, että hän sattui asumaan juuri Berliinissä, kun virus sulki rajat. Kotimaassa Chilessä näkemys sopivasta kompensaatiosta on toisenlainen.

Peña Esparzalla on Chilen pääkaupungissa Santiagossa kavereita, jotka eivät ole saaneet mitään tukea, vaikka valtio otti käyttöön paljon liikkumarajoituksia ja sulki työpaikkoja. Ne itsensätyöllistäjät, jotka täyttivät tukikriteerit, joutuivat odottamaan maksua elokuulle, hän kertoo.

Alle 600 euron tukisumma riittää hädin tuskin yhden kuukauden menoihin. Lisäksi kansalaiset ovat saaneet luvan nostaa etuajassa pienen määrän omia eläkevarojaan, jos niitä on kertynyt.

”Chilessä on vasta alettu maksaa tukia, vaikka ihmiset ovat olleet pulassa kuukausia. Ja nytkin tuet on suunnattu pelkästään tiukat kriteerit täyttäville keskiluokkaisille chileläisille”, Peña Esparza ihmettelee.

Vaikka osa ihmisistä on pudonnut tyhjän päälle, Hiilamo kertoo olevansa yllättynyt siitä, kuinka laajoja ja nopeita toimia koronaviruskriisissä on keskimäärin tehty myös verrattain heikommissa maissa – tai oikeastaan juuri niissä.

”Ehkä voi sanoa niin, että radikaaleja uusia avauksia on tehty juuri sellaisissa maissa, joissa lähtötilanne on heikko. Kun systeemi oli alun perin kehittymätön, jouduttiin tekemään suuria uudistuksia.”

Hallitukset ovat siis joutuneet pakon edessä rakentamaan turvaverkkoa. Esimerkkeinä Hiilamo mainitsee Yhdysvallat ja Japanin, joissa on molemmissa otettu käyttöön versio tilapäisestä perustulosta.

”Perustulo on nyt käytössä aika monessa maassa. Sillä pyritään tavoittamaan ihmisiä, jotka jäävät muiden järjestelmien ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi epätyypilliset työntekijät eli erilaiset itsensätyöllistäjät”, Hiilamo kertoo.

Japani jakoi 100 000 jeniä eli noin 800 euroa jokaiselle rekisteröityneelle asukkaalle kansalaisuudesta riippumatta.

Yhdysvallat taas antaa jokaiselle aikuiselle noin 1 200 dollarin eli noin tuhannen euron elvytysrahan, jolla on tarkoitus turvata toimeentuloa ja sitä kautta kulutusta. Myös työttömyysetuuksia on parannettu pandemian ajaksi.

”Yhdysvaltojen järjestelmästä kertoo jotain, että koronavirusajan työttömyysetuudet ovat olleet huomattavasti paremmat kuin monen alan minimipalkat.”

Vaikka suurin osa koronavirustuista on tilapäisiä, Hiilamo arvelee, ettei niistä noin vain luovuta pandemiatilanteen hellittäessä.

Sosiaaliturvaa on poliittisesti vaikeaa saada aikaan, jos sitä ei ole valmiiksi olemassa. Mutta nyt, kun järjestelmät on pystytetty ja ihmiset rakentavat elämänsä niiden varaan, niitä voi yhtä lailla olla vaikea peruuttaa, Hiilamo sanoo.

”Tämä voi olla taitekohta sosiaaliturvan kehittämisessä. Ne ratkaisut, jotka kriisissä on otettu käyttöön, voivat jäädä pysyviksi.”

Peña Esparza katsoo asiaa vastakkaiselta kantilta: kaikki muuttuu nyt nopeasti, joten tukijärjestelmiin on vaikea luottaa. Ehkä tautitilanne muuttuu ja hallitus päättääkin ensi viikolla pyörtää päätöksensä. Ehkä rahaa on nyt tilillä ja ensi viikolla ei.

Kevään hankaluuksien jälkeen työtä on jälleen löytynyt, joten valtion viisitonninen makaa yhä koskemattomana tilillä.

”En ole uskaltanut käyttää tukirahaa, koska en tiedä, aikovatko he pyytää sitä takaisin.”