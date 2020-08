New Yorkissa sijaitsevan oikeusistuimen tuomari on hyväksynyt Yhdysvaltain syyttäjä­viranomaisten pyynnön, jonka mukaan suomalais­kanadalaisen muotimiljonäärin Peter Nygårdin vastaisen, väitettyihin seksirikoksiin liittyvän jättimäisen, ryhmäkanteen käsittely keskeytetään toistaiseksi.

Asiasta kertovat Kanadan yleisradioyhtiö CBC sekä newyorkilainen Law360-mediapalvelun oikeustoimittaja Pete Brush.

Syytä oikeuden perjantaiselle päätökselle ei ole annettu. Asiasta Twitterissä ensin kertoneen toimittaja Brushin mukaan päätös tarkoittaa, että ”on vähintäänkin selvää, että Peter Nygård on päässyt liittovaltion viranomaisten kiihkeän huomion kohteeksi”.

Siviilioikeudellisessa ryhmäkanteessa yhteensä 57 naista syyttää Nygårdia raiskauksista ja muista seksuaalirikoksista. Vaikka kanteen käsittely on nyt keskeytetty, sitä voidaan myöhemmin jatkaa.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on tutkinut 79-vuotiaan Nygårdin epäiltyjä rikoksia viime vuoden syksystä lähtien, minkä lisäksi Kanadan ja Bahaman viranomaiset tutkivat hänestä esitettyjä syytöksiä.

CBC-kanavan haastattelemien asiantuntijoiden mukaan käänne voi tarkoittaa sitä, että amerikkalaisviranomaiset haluavat varmistaa, ettei siviilijuttu sotke keskeneräistä rikostutkintaa. Yhdysvalloissa rikosoikeudellisen näytön on oltava paljon vankempaa kuin siviilijutuissa, joissa uhrit hakevat rahallisia korvauksia mutta joissa syytettyä ei voida tuomita esimerkiksi vankeuteen.

”Tämä voi tarkoittaa, että jotain on tapahtumassa, olipa se pidätys tai syytteet – – tai sitten he jatkavat yhä tutkimuksiaan”, totesi CBC:n haastattelema floridalainen asianajaja Shannon Snedaker, joka on erikoistunut seksikaupan uhreja koskeviin tapauksiin.

Nygårdiin kohdistuvista rikossyytöksistä, kuten seksikaupasta, on käynnistetty aiemmin ainakin kaksi FBI:n tutkintaa vuosina 2015 ja 2017. Yhdysvaltain turvallisuusvirasto DHS tutki myös Nygårdia useiden kuukausien ajan vuonna 2016. Mikään tutkinnoista ei johtanut syytteiden nostamiseen.

HS ei onnistunut sunnuntaina saamaan kommenttia Nygårdin tiedottajalta. Nygård ei ole vastannut HS:n moniin haastattelupyyntöihin. HS ei myöskään onnistunut saamaan kommenttia ryhmäkanteen asianajajilta.

Viime helmikuussa kymmenen naista nosti ryhmäkanteen Nygårdia vastaan syyttäen häntä raiskauksista. Pian ryhmäkanteen nostamisen jälkeen FBI ratsasi Nygårdin yhtiön toimitiloja New Yorkissa ja Kaliforniassa, mutta viranomaiset eivät ole tiedottaneet, mitä he ovat mahdollisesti saaneet selville.

Sittemmin ryhmäkannetta on laajennettu kahteen otteeseen ja tällä hetkellä Nygårdia syyttäviä naisia on yhteensä 57. Vanhimpien tapausten kerrotaan tapahtuneen vuonna 1977, ja väitettyjä tapauksia on sen jälkeen tapahtunut joka vuosikymmenen aikana. Uhrien väitetään olleen nuorimmillaan 14-vuotiaita ja heitä on useista eri maista.

Viikko sitten sunnuntaina vyyhtiin tuli uusi ja yllättävä käänne, kun kaksi Nygårdin biologista poikaa syytti isäänsä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä New Yorkissa jätetyssä siviilikanteessa.

Poikien mukaan Nygård komensi saman seksityöläisen harrastamaan heidän kanssaan seksiä vuosina 2004 ja 2018, toisen mukaan siksi, että ”hänestä tehdään mies”, kun hän oli 14-vuotias. Toinen pojista oli 15-vuotias väitetyn hyväksikäytön aikaan. Väitetyt tapaukset sattuivat Kanadassa ja Bahamalla, jossa lasten suojaikäraja seksuaalisen kanssakäymisen suhteen on 16 vuotta.

Nygård kiisti nämä syytökset tiedottajansa välityksellä HS:lle. Tiedottajan mukaan syytökset ovat osa samaa ”laskelmoitua salaliittoa” kuin ryhmäkanteen naistenkin syytökset. Nygårdin mukaan hänen vihamiehensä, amerikkalaismiljardööri Louis Bacon, on maksanut ihmisille, jotta nämä tuhoaisivat Nygårdin maineen ja bisnekset.

Toinen Peter Nygårdin pojista kertoi pelänneensä isänsä kostoa, jos hän puhuisi väitetystä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, viikko sitten sunnuntaina jätetyssä kanteessa sanotaan.

Aiemmin satojen miljoonien eurojen omaisuuden keränneen Nygårdin bisnekset ovat tuhoutuneet syytösten julkitulon jälkeen. Hänen muotialan yhtiönsä Nygard International Partnership on haettu konkurssiin Yhdysvalloissa, ja Kanadassa yhdeksän hänen yritystään on määrätty selvitystilaan.

Maaliskuussa kanadalaistuomari määräsi Nygårdin maksamaan noin 23 miljoonan euron arvosta velkoja takaisin kahdelle finanssialan yritykselle. Koska Nygård ei tehnyt yhteistyötä, hänen yritysryppäänsä määrättiin selvitysmiesten käsiin.

Nygårdin muotiyhtiön päämaja Torontossa sekä yhtiön toinen kiinteistö on määrätty myytäviksi. CBC-kanavan mukaan Nygårdin naisten asusteisiin keskittyneen muotiyhtiön liikkeet ovat likvidoinnin kohteena Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Eri maiden kaupparekistereistä koostuvan tietokannan mukaan Nygårdin emoyhtiön alaisuudessa oli yhdessä vaiheessa noin 2 600 työntekijää. Sen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 60 miljoonaa euroa.

Nygårdia ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista. HS:n, muiden viestimien ja ryhmäkanteissa mainittujen tietojen perusteella Nygård on vuosien varrella ostanut lukuisia naisia hiljaiseksi sen jälkeen kun häntä on syytetty raiskauksesta tai seksuaalisesta ahdistelusta.

Hän on myös käynyt oikeustaistelua useita tahoja vastaan saadakseen ihmiset vaikenemaan.