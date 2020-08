Saksan hallinnon tiedottajan mukaan venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi todennäköisesti myrkytettiin, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Mahdollisen myrkytyksen takia Navalnyi tarvitsee tiedottajan mukaan suojelua.

”Olemme tekemisissä potilaan kanssa, joka on melko todennäköisesti myrkytetty”, sanoi Saksan liittokansleri Angela Merkelin tiedottaja Steffen Seibert tiedotustilaisuudessa AFP:n mukaan.

”Epäilys on, että Navalnyi myrkytettiin, koska Venäjän lähihistoriasta löytyy valitettavasti muutamia muita epäiltyjä myrkytystapauksia”, Seibert sanoi saksalaislehti Die Weltin mukaan.

Kuitenkin Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi, että Saksa tarvitsee vielä lisätietoja ennen kuin voidaan sanoa varmaksi, myrkytettiinkö Navalnyi vai ei, kertoo uutistoimisto Reuters.

Navalnyi tuupertui lentokoneeseen torstaina, minkä jälkeen hänet kiidätettiin siperialaiseen sairaalaan, jossa hän oli koomassa ja häntä pidettiin hengityskoneessa. Hänet kuitenkin siirrettiin lauantaina Saksaan saamaan hoitoa.

Syy Navalnyin sairastumiselle on ollut epäselvä. Navalnyi on tunnettu oppositiopoliitikko Venäjällä, ja sairastumisen syyksi on epäilty myrkytystä.

Häntä hoitanut venäläislääkäri on sanonut, ettei Navalnyia ole myrkytetty. Lisäksi lääkärin mukaan hänen kanssaan asiasta oli samaa mieltä myös Navalnyin luona vieraillut saksalainen terveydenhuoltohenkilöstö.