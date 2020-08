Kaliforniassa Vacavillen kaupungissa sijaitseva viinitila on tuhoutunut maastopaloissa. Kuva on otettu sunnuntaina.

Kaliforniassa palomiehet ovat jatkaneet taisteluaan osavaltiossa riehuvia maastopaloja vastaan. Tulipätsejä sammuttamassa on yli 14 000 palomiestä, liki 2 400 paloautoa ja yli 200 sammutuskonetta. Paikalle on komennettu myös parisataa kansalliskaartin sotilasta.

Tähän mennessä salamoinnin sytyttämät palot ovat tuhonneet yli 400 000 hehtaaria maastoa ja pakottaneet yli satatuhatta ihmistä jättämään kotinsa osavaltion keski- ja pohjoisosissa. Ainakin viisi ihmistä on kuollut.

Ilmanlaatu on paloalueilla monin paikoin vaarallisen huono palojen levittämien savujen vuoksi, kertoo San Francisco Chronicle.

Meteorologien mukaan helpotusta ei ole lähipäivinä luvassa, sillä tulossa on lisää ukkosta ja puuskaista tuulta, joka levittää entisestään paloja. Lisäksi Kalifornian maastopalokausi on vasta alussa, sillä se kestää normaalisti elokuusta marraskuuhun.

”Monet palomiehistä ovat olleet vuorossa jo 72 tuntia ja ovat jaksamisensa äärirajoilla. He yrittävät toimia niillä vähäisillä voimilla, mitä heillä vielä on”, sanoi Sonoman piirikunnan edustaja Jim Wood Los Angeles Times -lehden haastattelussa.

Vaikka tulinen horna uhkaa, osa asukkaista on ollut vastahakoisia jättämään kotinsa ja menemään evakuointikeskuksiin, koska he pelkäävät koronavirustartuntaa. Kalifornia kuuluu niihin Yhdysvaltain osavaltioihin, joita korona on runnellut pahasti.

”Kun olen täällä kotonani, tiedän tarkalleen, mitä tapahtuu. Vaikka perhe on huolissaan, niin onhan se nyt aivan eri asia olla täällä, kun saa tietää asioista heti”, sanoi ajotiellään tilannetta puutarhatuolista tarkkaillut John Newman, 68, San Francisco Chronicle -lehden haastattelussa.

Osa asukkaista on paennut asuntovaunuihin Tyynenmeren rannikolle, mistä turistit on häädetty pois tulipalojen ja koronan takia.

”Millainen kasvomaski suojaisi sekä savulta että koronalta”, kyseltiin San Francisco Chroniclen otsikossa.