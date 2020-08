Republikaanipuolue valitsee Donald Trumpin presidenttiehdokkaakseen mitä todennäköisimmin tänään maanantaina, puoluekokouksensa avauspäivänä. Trump pyrkii marraskuun vaaleissa toiselle kaudelleen Yhdysvaltain johdossa.

Ennakkotietojen mukaan äänestys pidetään kello 20 mennessä Suomen aikaa. Trumpin on näillä näkymin määrä saapua Charlotteen kahdeksan tienoilla. Hän pitänee virallisen vastaanottopuheensa torstaina Valkoisessa talossa.

Valinta on käytännössä muodollisuus, sillä Trump voitti aiemmin puolueen esivaalit kaikissa osavaltioissa ylivoimaisesti.

Puoluekokouksessa myös varapresidentti Mike Pence asetettaneen ehdokkaaksi jatkamaan tehtävässään.

Nelipäiväinen puoluekokous järjestetään pääosin virtuaalisesti Pohjois-Carolinan Charlotten kaupungissa. Puolue nostaa kokouksen aikana esiin Trumpin kuluvan presidenttikauden saavutuksia ja lupauksia mahdolliselle seuraavalle kaudelle.

Trump on saanut laajan tuen puolueeltaan. Gallupista riippuen vähintään 80 prosenttia republikaaneista on sitä mieltä, että Trump tekee hyvää työtä. Toisaalta Howardin yliopiston politiikan tutkimuksen apulaisprofessori Robinson Woodward-Burns on sanonut, että Trumpin aikana puolueen äänestäjäkunta on kaventunut.

Trumpin haastaa demokraattipuolueen viime viikolla virallisesti nimittämä ehdokas Joe Biden. Biden on tällä hetkellä datajournalismiin keskittyvän FiveThirty-Eight-uutissivuston mukaan selkeässä gallupjohdossa.

Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään marraskuun alussa. Varsinainen vaalipäivä on tiistaina 3. marraskuuta.