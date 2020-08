Mitä mahtaa olla tapahtumassa vahvoille amerikkalaisuuden mediabrändeille kuten Voice of Americalle, Radio Free Europelle ja Radio Free Asialle? Yhdysvallat on tarjoillut niiden kautta oikeaa journalismia maailmankolkissa, joissa media on hallinnon kontrollissa.

Muuttuko noiden kanavien journalismi nyt trumpilaiseksi propagandaksi?

Kysymys on ilmassa, koska presidentti Donald Trumpin aatetoveri Michael Pack alkoi tänä kesänä kovakätisesti johtaa ja ”puhdistaa” valtionvirastoa US Agency for Global Mediaa (USAGM). Sen vastuulla ovat ulkomaille suunnatut viestimet eli viisi radio- ja nettiuutisorganisaatiota, jotka tavoittavat yli 350 miljoonaa ihmistä viikoittain ympäri maailman.

Yhdysvaltain vanha, maailmanlaajuinen propagandakone kertoo Yhdysvaltain näkökulman maailman tapahtumiin, mutta välttää valheita ja arvostaa perinteistä journalismia. Ajatuksena on, että jos asioista kerrotaan totuudenmukaisesti, demokratia ja amerikkalaismielisyys valtaavat maailmaa.

Yhdysvaltalaiset radiot aloittivat lähetykset afganistanin kielillä Afganistaniin pian vuoden 2001 Yhdysvaltain terrori-iskujen jälkeen. Kuvassa suora lähetys darin ja pastun kielillä Prahan studiosta vuonna 2002.

Kanavaverkostot lähettävät ohjelmaa myös paikallisista aiheista ja lukuisilla kielillä, kuten kiinaksi, tiibetiksi, arabiaksi ja venäjäksi. Diktatuurit ja autoritääriset valtiot inhoavat ja blokkaavat näitä kanavia, sillä ne pelkäävät kansalaistensa uskovan ennemmin amerikkalaista journalismia kuin asuinvaltion omaa valheellista propagandaa.

Pelko ole ollut turhaa. Esimerkiksi Radio Free Europella oli vuosien myötä syntynyt vahva vaikutus rautaesiripun murtamiseen. Erityisesti Radio Free Asia on nostanut viime vuosina koko maailman tietoisuuteen isoja uutisia. Sillä on ollut keskeinen rooli Kiinan toimien paljastamisessa Xinjiangin uiguurialueella.

Kanavien historia juontaa juurensa toiseen maailmansotaan. Helmikuussa 1942 Voice of American ensimmäinen saksankielinen lähetys alkoi näin:

”Tuomme teille amerikkalaisten äänen. Tänään ja joka päivä tästä lähtien kerromme teille Amerikasta ja sodasta. Uutiset voivat olla meille hyviä. Uutiset voivat olla huonoja. Mutta kerromme teille totuuden.”

Erityisesti sodan aikana on tietysti sinisilmäistä uskoa yhden valtion etua ajavaan propagandaan, mutta myöhemmin nämä amerikkalaiskanavat ovat saavuttaneet maailmassa hyvinkin luotetun journalistisen aseman.

Sitä eivät ole pahemmin horjuttaneet edes muutamat viime vuosien skandaalit. Yhdessä kuubalaisille suunnattu kanava kutsui maailman isoa talousvaikuttaja George Sorosta heiluvamoraaliseksi juutalaiseksi, toisessa Voice of American toimittajia jäi kiinni lahjusten ottamisesta Nigerian viranomaisilta.

USAGM:n toiminta on ollut presidentti Donald Trumpin ja erityisesti hänen aiemman neuvonantajansa Steve Bannonin hampaissa. Bannon tunnetaan räyhäkonservatiivisen vaihtoehtomedia Breitbartin luojana.

Bannon on kutsunut virastoa läpimädäksi kalaksi, joka on täysin ”deep staten” eli salaliittoteorioista tutun varjohallituksen kontrollissa. Salaliittoteorian mukaan Yhdysvaltoja ohjailevat taustalla muut henkilöt kuin virallinen hallitus.

Trump on puolestaan hyökännyt erityisesti Voice of Americaa vastaan, sillä hänestä se haukkuu Yhdysvaltoja eikä ole tarpeeksi ärhäkkä Kiinaa kohtaan.

Kaksi vuotta sitten Trumpin hallinto nimitti Bannonin aateveljen, kollegan ja ystävän, elokuva-alan monitoimijan Michael Packin USAGM:n johtoon. Nimitys jumitti senaatissa, kunnes Trump alkoi vauhdittaa prosessia tänä keväänä.

Kun Pack vihdoin aloitti USAGM:n vetäjänä, hän erotti eri kanavien johdon sekä paljon muita merkittäviä työntekijöitä. Osa heistä arvasi, mitä oli tulossa, ja irtisanoutui itse. Puhdistuksen laajuus tuli yllätyksenä sekä työntekijöille että poliitikoille.

Pack lopetti kanavien johtokunnat ja nimesi tilalle kuusi ihmistä virkamies- ja järjestömaailmasta. Heillä ei ollut kokemusta kansainvälisestä journalismista, mutta he olivat tunnettuja trumpilaisia.

Pack on muun muassa aloittanut tutkinnan siitä, onko Voice of America edesauttanut demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin vaalikampanjaa.

Washington Timesille antamassaan haastattelussa Pack selittää linjaansa näin: USAGM:lla on ollut viime vuodet johtajuus hukassa, ja tämän Pack aikoo korjata. Erityisesti Kiinaa kohtaan täytyy olla terävämpää uutisointia, ja amerikkalaisuutta pitää korostaa.

Radio Free Asian kahta khmerinkielisen palvelun entistä toimittajaa Uon Chhinia ja Yeang Sohtearia syytettiin Kambodzhassa oikeudessa vakoilusta vuonna 2017 ja uudestaan tänä vuonna. Ihmisoikeusjärjestöt ovat tuominneet syytteet perättöminä.

Pack on myös uhannut olla jatkamatta toimittajaviisumilla työskentelevien ulkomaalaisten työsuhteita. He ovat tuoneet erityisesti kielellistä osaamista toimituksiin.

Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa uutisoinnin sisällölle? Sitä ei vielä tarkalleen tiedetä, mutta Yhdysvaltain mediamaailma on kihisee odotuksesta.

”Kaikki Michael Packin toimet lyhyen virkakautensa aikana ovat viitanneet siihen, että US Agency for Global Media pyritään muuttamaan Trumpin hallinnon äänitorveksi erityisesti kamppailussa Kiinan kanssa”, arvioi tiedotusopin professori Heikki Luostarinen Tampereen yliopistosta.

Tämä voi hänen arvionsa mukaan haavoittaa Yhdysvaltojen ulkomaanmediaa, jonka valttina on ollut rintaa röyhistäen sanoa olevansa esimerkiksi Kiinan valtion tiukasti kaitsemaa mediaa uskottavampi.

”Jos tämä piirre katoaa kokonaan Yhdysvaltain ulkomaanmediasta, katoaa sen paras ja toimivin osa. Sillä se on toiminut monin paikoin maailmaa. Parasta propagandaa voi joskus olla se, että ei koko ajan tee propagandaa”, Luostarinen sanoo.

”Yhdysvaltain kannalta kyse on lyhyen ja pitkän aikavälin etujen ristiriidasta. Läpikotaisin politisoitu viestintä kertoo maailmalle sen, mitä Trump haluaa kerrottavan, mutta se voi samalla heikentää Yhdysvaltojen ja koko läntisen median uskottavuutta. Venäjä ja Kiina voivat sanoa: mitä me sanoimme, tosiasioita ei ole, on vain heidän totuutensa ja meidän totuutemme.”

Ulkomaille suuntaavaa propagandakoneistoa viritellään kovemmille kierroksille myös Kiinassa.

Kiina on perinteisesti noudattanut kahta linjaa rinta rinnan. Ensimmäinen on pehmeä pandanhalaus, jossa annetaan – tai oikeastaan vuokrataan – pandoja ystävällismielisille maille ja kerrotaan kiinalaiselle kotiyleisölle kauniita asioita noista maista. Suomi on ollut pandanhalauskohde.

Toinen linja on ärhäkämpi haukunta ja jopa uhkailu. Siitä on saanut osansa muun muassa Ruotsi.

Kiinan ulkomaille suunnatut viestimet kuuntelevat tarkalla korvalla ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunyingia, joka on esimerkiksi vihjaillut koronaviruksen alkuperän olevankin länsimaissa.

Ulkomaille suuntaavassa mediaviestinnässä pandanhalaus on ollut aiemmin valtavirtaa. Kiina on rahoittanut huikeilla summilla viestintää, jossa Kiinasta on kerrottu ystävällisiä ja kulttuuriin painottuvia asioita maailmalle.

Nyt kauppasodan ja erityisesti koronaviruspandemian aikana ärhäkkä linja on noussut vahvasti rinnalle ja ehkä ohikin. Suurena syynä on Kiinan valtava kasvojenmenetys korona-ajan alussa. Maa jäi housut kintussa kiinni ensimmäisten tautitapausten pimittämisestä.

”Hyökkäävämmästä linjasta näyttää tulleen Kiinan valtavirtaa ainakin joksikin aikaa. Yhtäältä kyse lienee laajemmasta ulkopolitiikan siirtymästä, jossa Kiinan kovan vallan eväät eli talous ja sotavoima ovat kehittyneet niin, että käytettävissä on paljon muitakin kuin pehmeän vallan keinoja”, Luostarinen sanoo.

”Toisaalta kyse on akuuteista koronaviruksen ja Yhdysvaltain kanssa käytävän kauppasodan tilanteista. Sodassa käytetään kaikkia keinoja, eikä Kiina ole tässä nyt yksin.”

Kiina on ottanut käyttöön Venäjän ohjailemasta viestinnästä tutun tavan kylvää epäluuloa ja salaliittoteorioita julkiseen keskusteluun.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying antoi twiitissään ymmärtää, että koronavirus saattoikin olla lähtöisin Yhdysvalloista. Kiinalainen ulkomaankielinen media alkoi sitten pyörittää erilaisia salaliittoteorioita aiheen ympärillä. Myöhemmin rinnalle tuli teoria, jonka mukaan virus voisikin olla Italiasta.

Kiina alkoi käyttää venäläistyyliin merkittävissä määrin botteja ja trolleja levittääkseen hämmentävää ja harhaanjohtavaa informaatiota pandemiasta sosiaalisessa mediassa, kertoo yhdysvaltalainen Atlantic-lehti.

Tavoitekin oli sama kuin venäläisillä: saada ihmiset ympäri maailman epäilemään kaikkea tietoa, myös oikeaa tietoa.

Heikki Luostarinen on huomannut, että kiinalaiset ovat jo pitkään seuranneet tarkasti, kuinka venäläinen mielipidevaikuttaminen toimii maailmalla. Nyt Kiina näyttää tehneen ison harjoituksen sen käytöstä tositoimissa.

Kiinan virallinen uutistoimisto jakoi Youtubessa myös nerokasta englanninkielistä piirrettyä filmiä, jossa kiinalaiset varoittavat Vapaudenpatsasta koronaviruksesta yhä uudestaan. Patsas kieltäytyy uskomasta – mutta lopuksi valittaa, että miksi ette varoittaneet meitä.

Kiinan sosiaalisessa mediassa kiertävässä propagandafilmissä kiinalaiset ovat vastuullisia ja Yhdysvallat tyhmä ja vastuuton.

Kiinalainen, ulkomaille suunnattu propagandatuotanto on siis harpponut melkoisesti muutaman vuoden takaisesta kököstä jäljestä.

Kiina voi myös kokea, että pandanhalaus ei enää oikein toimi. Yhdysvaltojen, Venäjän, Japanin ja Intian johtajat näyttävät eri tietä.

”Kaikissa Kiinan kannalta keskeisissä suunnissa on nyt vallalla Donald Trumpin, Vladimir Putinin, Shinzo Aben ja Narendra Modin karkea retoriikka. Liivijengiläisten porukassa ei pärjää sivistyneellä puheenparrella”, Luostarinen pohtii.

”Kannattaa myös muistaa, että Kiina ei tavoittele ensisijaisesti liberaalien länsi-ihmisten myötämieltä. Maailma on laaja ja siinä on paljon ihmisiä, jotka ihailevat Kiinan saavutuksia ja voimaa. Kova viesti voi toimia heille paremmin kuin bambuja mutustelevat pandakarhut.”