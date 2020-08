Oslo

Bankplassen 2 on osoite, jonka useimmat norjalaiset tuntevat hyvin. Rakennuksen pääoven yllä olevista kullanvärisistä kirjaimista on tullut eräänlainen finanssimaailmaan sijoittuvan jännityssarjan tunnuskuva.

Graniitista, kuparista ja lasista rakennetun Norjan keskuspankin julkisivu Oslossa henkii vakautta ja luottamusta, mutta juuri noista ominaisuuksista on ollut kova pula Norjan öljyrahaston toimitusjohtajan pitkittyneen ja mutkittuneen nimityskohun yhteydessä.

Kriisi huipentui maanantaina, kun rahaston toimitusjohtajaksi nimitetty Nicolai Tangen kertoi, että hän luopuu yksityisistä liiketoimistaan ja tallettaa rahansa, noin 470 miljoonaa euroa, pankkitilille. Hänet nimitettiin tehtäväänsä maaliskuussa, ja hän aloittaa syyskuun ensimmäisenä päivänä.

”Luovun koko elämäntyöstäni, nämä ovat olleet elämäni rankimmat viisi kuukautta”, hän sanoi televisioidussa lehdistötilaisuudessa.

Norjan keskuspankki Oslossa.

Norjan keskuspankki paimentaa öljyrahastoa, joka on maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto. Rahaston toimitusjohtaja on siksi tärkeä jokaisen norjalaisen hyvinvointipalvelujen turvaamisen kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Öljyrahasto on noin kolme kertaa suurempi kuin Norjan vuotuinen bruttokansantuote. Rahastolla on osuuksia yli 9 000 yhtiöstä ympäri maailmaa.

Tangenin nimitysskandaalin ytimessä oli Tangenin ammatti suursijoittajana, sillä hänen yksityiset liiketoimensa eivät epäilijöiden mielestä ole yhteneväisiä hänen roolinsa kanssa öljyrahaston toimitusjohtajana.

Kritiikin jälkeen Tangen ilmoitti, että hän on valmis rajoittamaan omistustaan Lontoossa sijaitsevasta Ako Capitalista ja siirtämään yhtiön johdon ulkopuolisille, joihin hän ei pidä yhteyttä.

Tangen aikoi kuitenkin pitää 43 prosenttia elämäntyökseen kutsumastaan Ako Capitalista. Tangenin mielestä hänen liiketoimintansa ei olisi ollut ristiriidassa hänen asemaansa öljyrahaston johtajana.

Norjan suurkäräjien valtiovarainvaliokunta totesi dramaattisten kokousten jälkeen viime viikolla, että Tangenin hedgerahasto voi aiheuttaa intressiristiriitoja.

Norjalaispoliitikkojen mielestä oli vaikea ymmärtää, miksi Norjan keskuspankin tiukat eettiset säännöt koskisivat kaikkia muita paitsi öljyrahaston toimitusjohtajaa. Valtiovarainvaliokunta käskytti siksi valtiovarainministeri Jan Tore Sannerin määräämään Norjan keskuspankin pääjohtajan Øystein Olsenin ja pankin hallituksen uusiin neuvotteluihin Tangenin työsopimuksen ehdoista. Takaraja oli maanantaina.

Tangenin nimitys aiheutti jo maaliskuussa hämmennystä, sillä hänet valittiin virallisen hakijalistan ulkopuolelta. Tangen oli lisäksi edellisenä syksynä kutsunut joukon Norjan politiikan ja talouden kermaa Yhdysvaltoihin ylelliseen seminaariin. Tangen maksoi yksityislennot, hotellit ja viihteen. Monet osanottajat maksoivat kuitenkin oman osansa kuluista, kun tieto lahjamatkasta tuli julkisuuteen.

Tangen on omassa liiketoiminnassaan menestynyt hyvin, mutta joidenkin arvostelijoiden mukaan hänen persoonansa ei välttämättä istu Norjan keskuspankin ”harmaaseen” profiiliin. Öljyrahaston johtajat eivät perinteisesti ole esiintyneet seurapiiriuutisissa, aina kevyesti päivettynyt Tangen on juorupalstojen suosikki.

Nimityssähläyksen lisäksi öljyrahastoa on rasittanut myös koronapandemia. 970 miljardin euron öljyrahaston sijoitukset kutistuivat noin 18 miljardin euron verran kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.