Yhdysvalloissa on sallittu veriplasman käyttö koronaviruspotilaiden hoidossa hätämääräyksellä, kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters.

Päätöksestä ilmoitti Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto (FDA) sunnuntaina. Jatkossa koronaviruksen hoidossa voidaan siis Yhdysvalloissa käyttää koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-taudista parantuneiden ihmisten veriplasmaa.

Veriplasma on veren osa, josta puuttuvat verisolut ja joka sisältää muun muassa vasta-aineita. AFP:n mukaan koronaviruksesta parantuneiden veriplasman vasta-aineiden uskotaan voivan nopeuttaa sairaudesta parantumista ja suojella sairauden vakavammalta muodolta.

Turun yliopiston infektiosairauksien professori ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) infektiotautien vastuualueen ylilääkäri Jarmo Oksi suhtautuu veriplasman käyttöön koronaviruksen hoidossa toistaiseksi varauksella, sillä hänen mielestään aiheesta ei ole vielä saatavilla tarpeeksi tutkimustietoa.

”Koronavirusinfektion toipilasplasman käyttö on pitkään tiedossa ollut mahdollisuus, mutta työläs sellainen. Jos näillä tiedoilla sitä aletaan laajamittaisesti antaa, on se melko kyseenalaista”, Oksi sanoo.

”Plasman käyttö perustuu käytännössä siihen, että vasta-aineita virusta kohtaan on, jos on.”

Helsingin yliopiston infektiosairauksien professori ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Anu Kantele kertoo, että tutkimustieto veriplasman hyödyistä koronavirukseen sairastuneiden hoidossa on vielä niukkaa, mutta hän pitää toistaiseksi raportoituja tuloksia erittäin lupaavina.

”Mielestäni se on jopa kaikkein lupaavin hoitokeino tällä hetkellä”, Kantele sanoo.

Helsingin yliopistolla, Husilla ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulla on käynnissä tutkimus, jossa kartoitetaan veriplasman käyttöä koronaviruksen hoidossa.

”Tällä hetkellä keräämme vasta plasmapankkia, mikä on valtava työ. Suomessa on rajallinen määrä tartunnan saaneita, ja heidän joukostaan pitää löytyä sopivat luovuttajat.”

Puolustuskyky infektiota vastaan jakautuu soluvälitteiseen muistiin ja vasta-ainevälitteiseen muistiin, Tyksin Jarmo Oksi kertoo. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kaikille koronatartunnan saaneille vasta-ainetuotantoa ei tule, esimerkiksi jos tauti on lievä.

”Ei myöskään tiedetä, missä vaiheessa plasmaa olisi järkevää antaa. Taudissa selkeästi on eri vaiheita, ja on ratkaisevaa, missä vaiheessa hoitoa annetaan”, hän lisää.

Koronaviruksesta parantuneet suomalaiset ovat kuitenkin lähteneet innokkaasti luovuttamaan vertaan, Husin Kantele kertoo. Kun sopivaa veriplasmaa on saatu kerättyä riittävästi, voidaan sitä alkaa antamaan koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutuville potilaille.

”Tutkimus toteutetaan kaksoissokkotutkimuksena: potilaat eivät tiedä, saavatko he oikeaa veriplasmaa vai keittosuolaa, eivätkä sitä tiedä myöskään hoitajat.”

Husin Anu Kantele painottaa, että toipilasplasman käyttö ei tule syrjäyttämään mahdollista koronavirusrokotetta, kun sellainen saadaan kehitettyä.

”Tärkeintä on tietenkin, että koko tauti saadaan ehkäistyä. Plasmaa tarvitaan vasta sitten, kun ihminen on sairaalahoidossa. Tarkoituksena on siis, että sairastuneet toipuvat nopeammin eivätkä joudu tehohoitoon, tai kuole tautiin”, hän sanoo.

”Jos plasma osoittautuu toimivaksi hoitokeinoksi koronavirukseen, haluamme, että sitä on saatavilla kaikille vakavasti sairastuneille Suomessa.”

Plasmaa on uutistoimisto AFP:n mukaan käytetty Yhdysvalloissa jo aiemmin koronaviruksen hoidossa, vaikka sen tehosta tai mahdollisista sivuoireista ei ole vielä varmuutta. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto (FDA) teki päätöksen plasman turvallisuudesta, kun hoitoa oli kokeiltu 20 000:lla koronaviruspotilaalla. FDA:n mukaan yhteensä 70 000 koronaviruspotilaalle on tähän mennessä annettu plasmaa.

”Toipuneiden plasma todennäköisesti toimii – – mutta se pitää vielä todistaa kliinisillä testeillä. Mutta se ei toimi hätähoitona ihmisille, jotka ovat jo vakavasti sairaita”, sanoi newyorkilaisen Lenox Hill -sairaalan keuhkosairauksien erikoislääkäri Len Horovitz AFP:n mukaan.

Horovitz arvioi veriplasman toimivan parhaiten välittömästi sen jälkeen, kun ihminen on altistunut virukselle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiitteli ruoka- ja lääkeviraston päätöstä sunnuntaina.

”Olen hyvilläni voidessani ilmoittaa historiallisesta päätöksestä taistelussamme Kiinan-virusta vastaan. Tämä tulee pelastamaan lukemattomia ihmishenkiä”, Trump sanoi Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa AFP:n mukaan.

Trump on usein viitannut koronavirukseen ”Kiinan-viruksella”, ja ilmausta on kritisoitu rasistiseksi.

Reutersin mukaan Yhdysvalloissa on tähän mennessä raportoitu runsaat 5,6 miljoonaa koronavirustartuntaa.

”Yhdysvalloissa on koronaviruksen kanssa aikamoinen hätätilanne, ja näyttää siltä, että monessa asiassa yritetään vetää mutkia suoriksi”, sanoo Tyksin Jarmo Oksi.