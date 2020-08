Washington

Kaikki meni hienosti, kunnes Kiina lähetti viruksen Amerikkaan. Mutta siitäkin selvittiin niin hyvin kuin mahdollista, kiitos presidentti Donald Trumpin, joka puolustaa tavallisia amerikkalaisia ja heidän oikeuttaan kantaa aseita ja käydä kirkossa.

Siinä tiivistys republikaanien puoluekokouksen ensimmäisen päivän viestistä. Koronavirusta, jota Trump sitkeästi kutsuu Kiina-virukseksi, ei varhain tiistaina Suomen aikaan nähdyssä ohjelmassa väistelty, vaikka monella mittarilla Yhdysvallat on Trumpin johdolla epäonnistunut virusepidemian hallinnassa.

Yhdysvalloissa virukseen on kuollut enemmän ihmisiä kuin missään muualla maailmassa. Luku on vauraiden maiden korkeimpia myös suhteessa väkilukuun.

Republikaanit eivät kuitenkaan puhuneet kuolemasta, vaikka heti ohjelman alussa kuultiin sanat ”jokaisella elämällä on väliä”. Se oli viittaus rasisminvastaiseen Black Lives Matter -liikkeeseen, ei koronavirukseen.

Sen sijaan puheissa väitettiin, että Trumpin asettamat matkustusrajoitukset olisivat pelastaneet miljoonia amerikkalaisia kuolemalta. Sairaanhoitaja Länsi-Virginiasta kehui, miten terveydenhoidon etäpalvelut ovat parantuneet, lääkäri kiitteli nopeudesta covid-19-taudin hoidon kehittämisessä.

Kaksinaismoralismi oli huipussaan videossa, johon oli koottu otteita demokraattipoliitikoilta, jotka vielä helmi-maaliskuussa vähättelivät koronaviruksen aiheuttamaa vaaraa. Trumpin omia puheita siitä, että virus tulee ihmeellisesti katoamaan, ei mainittu.

CNN-kanavan faktantarkistaja Daniel Dale totesi, että republikaanien kokouksen ensimmäisenä päivänä kuultiin moninkertaisesti enemmän epätotuuksia kuin demokraatit kertoivat omassa kokouksessaan neljässä päivässä.

Trumpin kampanja ja puolue vaikuttivat kuulleen poliittisten kommentaattorien puheet siitä, että presidentin kannattaisi vaikuttaa vähän empaattisemmalta, kun kansa kärsii.

Illan ohjelmassa Trump keskusteli Valkoiseen taloon kutsuttujen vapautuneiden amerikkalaisten panttivankien, koronaviruksesta toipuneiden ja epidemian keskellä työskentelevien kansalaisten kanssa. Osio oli yritys osoittaa, että presidentti kuuntelee tavallisia ihmisiä.

Myös muut todistivat presidentin inhimillisyydestä. Edustajainhuoneen jäsen Jim Jordan kertoi, miten Trump lohdutti puhelimitse hänen sukulaisiaan, joiden poika oli menehtynyt onnettomuudessa. Trumpin ystävä entinen amerikkalainen jalkapalloilija Herschel Walker muisteli, miten Trump ajoi kerran vuoristoradassa lastensa kanssa.

”Se oli näkemisen arvoista. Se osoitti, millainen rakastava isä hän on.”

Entinen NFL-jalkapalloilija Herschel Walker oli yksi monista rodullisia vähemmistöjä edustaneista puhujista maanantaina alkaneessa puoluekokouksessa.

Trumpin kaikilla aikuisilla lapsilla on puheenvuoro kokouksessa. Ensimmäisenä iltana vuorossa oli esikoispoika Donald Trump Jr. Hän ei puhunut kauniisti isänsä luonteesta vaan keskittyi hyökkäämään demokraatteja vastaan. Demokraattien presidenttiehdokasta Joe Bidenia hän kutsui Washingtonin ”suon” Loch Nessin hirviöksi.

Trump itse oli puhunut aiemmin päivällä sen jälkeen, kun hänet oli virallisesti nimitetty puolueen ehdokkaaksi. Puhe ei ollut vielä virallinen linjapuhe. Trump aloitti sen kyseenalaistamalla jälleen kerran vaalien rehellisyyden.

Kokouksen ensimmäisenä päivänä äänessä olivat kuitenkin enimmäkseen muut kuin Trump. Republikaanit yrittivät selvästi vastata rasismisyytöksiin ja muuttaa mielikuvaa puolueesta valkoisten amerikkalaisten puolueena.

Pääpuhujana oli puolueen ainoa musta senaattori: Tim Scott Etelä-Carolinasta. Entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley puhui maahanmuuttaja­vanhemmistaan, ja ääneen pääsi myös useita latinoja ja afroamerikkalaisia puhuja.

Yksi ensimmäisen päivän pääpuhujista oli entinen YK-lähettiläs Nikki Haley, jonka esitys taltioitiin Washingtonissa.

”On henkilökohtainen loukkaus, että ihmiset ajattelevat minun olleen 37 vuotta ystävä rasistin kanssa”, tummaihoinen jalkapalloilija Walker sanoi Trumpiin viitaten.

Scottin ja Haleyn puheet saattoivat vedota joihinkin maltillisiin, keskustalaisiin äänestäjiin, mutta suurin osa illan puheista oli suunnattu omille, uskollisille kannattajille. Puheenvuoron sai esimerkiksi pariskunta, joka nousi tänä kesänä internet-kuuluisuuteen uhattuaan talonsa ohi marssineita rauhanomaisia mielenosoittajia aseilla.

Trumpin Amerikassa pariskunnan toiminta oli sankarillista.

Puoluekokousväelle esiintynyt missourilainen pariskunta Patricia ja Mark McCloskey nousi julkisuuteen asettauduttuaan vastustamaan mielenosoittajia.

Republikaanit olivat luvanneet demokraatteja myönteisemmän kokouksen, mutta ainakin avauspäivänä heidän sanomansa oli synkkä.

Kuten demokraatit omassa kokouksessaan viime viikolla, he väittivät maan joutuvan perikatoon, jos vastapuoli voittaa marraskuun vaalit. Siinä tapauksessa luvassa on sosialismia, julkista terveydenhoitoa, korkeita veroja ja ”cancel-kulttuuria”, jossa mitään ei saa enää sanoa. Anarkistit ja mellakoitsijat valtaavat kadut, joita poliisit eivät enää valvo.

Puolueelle on ongelma, ettei demokraattiehdokas Joe Biden edusta tätä kaikkea. Hän on tuominnut mielenosoitusten yhteydessä tapahtuvan ryöstelyn ja kieltäytynyt kannattamasta poliisin rahoituksen leikkaamista. Hänen entinen pomonsa, demokraattipresidentti Barack Obama on republikaanien tapaan puhunut kriittiseen sävyyn kulttuurista, jossa kytätään ihmisten sanomisia liiallisuuksiin asti.

Republikaanit yrittävät silti maalata Joe Bidenista vasemman laidan radikaalia, koronavirusepidemian hoidosta menestystä ja Donald Trumpista myötätuntoista maan isää. Viesti uppoaa osaan kansasta, mutta käännyttääkö se epäileviä?

Ainakin tosiasiat puhuvat sitä vastaan. Ehkä joku vielä kuuntelee.