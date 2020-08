Venäläistä oppositiojohtajaa Aleksei Navalnyita hoitavan saksalaissairaala Charitén kliiniset löydökset viittaavat siihen, että Navalnyi on myrkytetty jonkinlaisella koliiniesteraasin estäjällä.

Samaan kemiallisten aineiden ryhmään kuuluu myös esimerkiksi Novitšok-hermomyrkky, jolla venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija Skripal myrkytettiin vuonna 2018. Toistaiseksi Navalnyin elimistöstä löydettyä ainetta ei ole tunnistettu, mutta lääkärit tutkivat asiaa parhaillaan.

HS selvitti, millaisia ovat aineet, joiden epäillään olevan Navalnyin myrkytyksen takana. Lähteinä on käytetty brittiläistä tiedeuutissivusto Science Media Centreä, Latviassa toimivan riippumattoman venäläisen uutissivuston Meduzan tekemää selvitystä sekä uutistoimisto Reutersia.

Koliiniesteraasi on entsyymi, jota ihmiset ja muut selkärankaiset tarvitsevat hermoston normaaliin toimintaan.

Koliiniesteraasin tehtävä on pilkkoa välittäjäaineena toimivaa asetyylikoliinia, joka on parasympaattisen hermoston tärkein välittäjäaine. Parasympaattinen hermosto säätelee muun muassa verenkiertoa ja ruuansulatusta ja toimii aktiivisimmin levossa. Tällöin sydämen syke hidastuu, ruoansulatus tehostuu ja hengitystiheys pienentyy.

Koliiniesteraasin estäjät eli antikoliiniesteraasit taas ovat joukko aineita, joita on käytetty muun muassa hyönteismyrkkyinä, kemiallisina aseina sekä joissakin dementian oireita lieventävissä lääkkeissä. Niiden avulla hoidetaan tyypillisesti esimerkiksi Alzheimerin tautia.

Estäjät vaikuttavat kehon asetyylikoliinitasoon pitämällä sen riittävän korkeana. Nimensä mukaisesti ne siis estävät asetyylikoliinin hajoamista hermosolujen välisissä synapseissa.

Salisburyssa tutkittiin maaliskuussa 2018 paikkaa, josta venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija Skripal löydettiin myrkytettyinä.

”Estäjät voivat säilyä ihmisen elimistössä pitkään, jopa useita vuorokausia”, kertoo Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (Verifin) johtaja, professori Paula Vanninen.

Jos elimistöön pääsee liikaa koliiniesteraasin estäjiä, kuten Navalnyin tapauksessa on alustavien tietojen mukaan käynyt, hermoston toiminta häiriintyy. Parasympaattinen hermosto ottaa vallan ja seurauksena tyypillisesti sydämen syke hidastuu, sylkeä ja muita eritteitä vapautuu liiallisesti ja ihminen alkaa ulostaa ja oksentaa tahtomattaan.

Vakavammissa tapauksissa myrkytetty ihminen saattaa halvaantua väliaikaisesti tai pysyvästi, ei pysty hengittämään, saa vaarallisia kohtauksia tai vajoaa koomaan. Hoitamattomana myrkytys saattaa johtaa jopa kuolemaan.

” ”Määrä tekee myrkyn.”

Koliiniesteraasin estäjiä voi päätyä elimistöön montaa eri reittiä, kuten hengitysilman, silmien tai ihon kautta. Ne voidaan myös nauttia suun kautta.

Ennen Tomskista Moskovaan lähtenyttä lentoa Navalnyi nautti lentokentän kahviossa teetä, johon hänen tiedottajansa Kira Jarmyš epäili jonkun sekoittaneen myrkkyä.

”Se on ainoa asia, mitä hän joi aamulla”, Jarmyš kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Suun kautta nautittu myrkky ei ole Vannisen mukaan kaikkein vaarallisin reitti, sillä ruoansulatuskanavassa on paljon muutakin kemiallista toimintaa ja yhdisteitä pyritään jatkuvasti hajottamaan. Esimerkiksi ihon tai hengitysteiden kautta saatuna myrkyn vaikutus olisi yleensä vaarallisempi.

”Myrkytyksen vakavuus riippuu kuitenkin aina annoksesta. Määrä tekee myrkyn”, Vanninen toteaa.

Aleksei Navalnyi siirrettiin lauantaina ambulanssiin Omskissa Venäjällä ennen lentoa Saksaan.

Navalnyita hoidetaan Charité-sairaalassa Berliinissä. Poliisi vartioi sairaalan ympäristöä lauantaina.

Myrkytysoireet voivat ilmaantua sekuntien, minuuttien tai jopa vasta tuntien kuluessa siitä, kun ainetta on päässyt elimistöön. Navalnyi sairastui pian lennon lähdettyä Tomskista, ja kone teki hätälaskun Omskiin.

Omskissa Navalnyita hoitaneet lääkärit kertoivat tehneensä poliitikolle testejä, joissa ei heidän mukaansa löytynyt jälkiä myrkystä. Lääkärit eivät kuitenkaan tarkentaneet, millaisia testejä Navalnyille oli tehty.

Jotta koliiniesteraasin estäjän aiheuttama myrkytys voidaan varmistaa, olisi potilaalle tehtävä verikoe, josta selviää koliiniesteraasin aktiivisuus punasoluissa. Kaikki laboratoriot eivät kuitenkaan pysty suorittamaan tällaista testiä, joten on mahdollista, että siperialaissairaalan lääkäreillä ei ollut kaikkia mahdollisia testituloksia käytettävissään.

Jotkut samaan ryhmään kuuluvat aineet saatetaan pystyä tunnistamaan myös virtsanäytteestä, mutta tällöin testi pitäisi ottaa, kun aine erittyy virtsaan. Mitä pidempi aikaväli myrkytyksen ja testien tekemisen välillä on, sitä haastavampaa aineen tarkka tunnistaminen on.

Mediassa raportoidut Navalnyin oireet viittaavat kuitenkin siihen, että kyseessä saattaisi olla koliiniesteraasin estäjillä aiheutettu myrkytystila. Tähän arvioon ovat päätyneet myös poliitikkoa hoitavat saksalaiset lääkärit.

Verifinin Vanninen uskoo, että suurella todennäköisyydellä tarkka aine pystytään vielä määrittämään, mutta hän ei lähde arvailemaan, mikä aine mahdollisesti on kyseessä.

”Jos annos on ollut todella pieni, selvitys voi olla hankalampaa. En osaa vielä sanoa, voisiko kyseessä olla hermomyrkky tai esimerkiksi lääkkeen yliannostuksesta johtuva myrkytystila.”

Aleksei Navalnyin vaimo Julia Navalnya saapui Charitén sairaalaan tiistaina.

Koliiniesteraasin estäjillä aiheutettu myrkytys on yleensä hoidettavissa, mutta se voi olla haastavaa. Usein pelkkä myrkytysoireiden hoitaminen esimerkiksi hengityskoneen avulla ei riitä, vaan potilaat tarvitsevat vastalääkettä.

Tyypillinen vastaavissa tapauksissa käytetty lääke on atropiini, jolla Navalnyita hoidetaan parhaillaan berliiniläissairaalassa. Myös pralidoksiimia tai näiden kahden aineen yhdistelmähoitoa käytetään usein. Ne sitoutuvat samoihin reseptoreihin kuin asetyylikoliini ja näin ollen estävät sen liiallisen vaikutuksen hermostoon.

Vakavissa myrkytystapauksissa atropiinia annetaan potilaalle suurissa annoksissa useiden päivien ajan. Myös diatsepaamia saatetaan käyttää esimerkiksi potilaan saamien kohtausten pysäyttämiseen tai kognitiivisten vaurioiden ennaltaehkäisyyn.

Yleisesti ottaen koliiniesteraasin estäjistä johtuvasta myrkytystilasta parantumisen ennuste on suhteellisen hyvä. Tiedossa on ainakin muutamia tapauksia, joissa potilas on parantunut täysin jo parissa viikossa. Myrkyn vaikutukset hermostoon saattavat kuitenkin johtaa pitkäaikaisiinkin vaurioihin, kuten muistihäiriöihin, puheen hidastumiseen ja käsien tärinään.

Navalnyi oli tiistaina edelleen keinotekoisessa koomassa. Hänen tilansa on berliiniläissairaalan mukaan vakava mutta hänellä ei ole akuuttia hengenvaaraa. Poliitikon toipuminen ennalleen on kuitenkin edelleen epävarmaa.

Koliiniesteraasin estäjien käyttö myrkkynä ei ole uusi keksintö, kertoo Verifinin Vanninen. Aineita on käytetty aseena ainakin ensimmäisestä maailmansodasta lähtien sekä monissa tunnetuissa myrkytystapauksissa.

Irakilaispojat tutustuivat Halabjan joukkomurhan tapahtumiin museossa vuonna 2005.

Esimerkiksi vuonna 1988 tehdyssä Halabjan joukkomurhassa käytettiin muun muassa hermokaasu sariinia, joka on äärimmäisen myrkyllinen kemiallinen ase. Se estää koliiniesteraasin toiminnan ja aiheuttaa vakavia myrkytysoireita, joiden päätteeksi uhri vaipuu koomaan ja tukehtuu.

Saddam Husseinin johtaman Irakin armeija teki kaasuhyökkäyksen Halabjan kurdikylään 16. maaliskuuta vuonna 1988, ja se on tiettävästi kaikkien aikojen pahin siviilejä vastaan tehty kaasuhyökkäys. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 3 500 siviiliä, ja sen seurauksena sairastui vähintään 7 000 ihmistä.

Pohjois-Korean edesmenneen diktaattorin Kim Jong-ilin maanpaossa elänyt poika Kim Jong-nam puolestaan joutui myrkyttämällä tehdyn salamurhan uhriksi Kuala Lumpurin lentokentällä helmikuussa vuonna 2017.

Hänen kasvoihinsa hierottiin koliiniesteraasin estäjiin kuuluvaa VX-hermomyrkkyä, jonka on kerrottu olevan maailman myrkyllisin aine. Vannisen mukaan jo kymmenen milligrammaa eli pisara kyseistä ainetta iholla riittää tappamaan ihmisen.

Myös venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija Skripal myrkytettiin hermomyrkyllä, joka kuuluu koliiniesteraasin estäjiin. Kyseessä on Novitšok-hermomyrkky, joka on kehitetty Neuvostoliitossa.

Englannin Salisburyssa maaliskuussa 2018 myrkytetyt Skripalit selvisivät murhayrityksestä elossa mutta olivat sairaalassa kriittisessä tilassa useita viikkoja. Myrkky oli tiettävästi asetettu Skripalien talon ulko-oven kahvaan.