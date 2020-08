Berliini

Maanantaiaamuna saksalainen naapurini lähetti Whatsapp-viestin: ”Lapsi on vähän vilustunut eikä tule tänään kouluun, koronan takia.”

Tavallisesti saatamme yhdessä lapsemme kouluun aamuisin, mutta maanantaina vein lapseni ilman kaveria. Tiistaiaamuna naapurintyttö oli taas mukana pyöräletkassa, sillä nuha oli mennyt ohi.

Hän palasi kouluun, koska vaikuttaa terveeltä. Berliinissä ei testata jokaista nuhanenäistä tai yskivää lasta kuten Suomessa. Flunssa sairastetaan kotona pois, ja sitten mennään taas kouluun tai päiväkotiin.

Suomesta kuulen ystävien kauhukertomuksia: lapsi ei saa mennä kouluun tai päiväkotiin, vaikka flunssa on ohi, koska koronatestitulos ei ole tullut. Niin testiin pääseminen kuin testituloksen saaminenkin kestävät päiväkausia. Jokaisen flunssaoireisen lapsen testaaminen kuormittaa niin järjestelmää kuin perheitä.

Monet lapset sairastavat useamman flunssan syksyssä – onko vanhempien siis varauduttava jopa viikkojen testirumbaan ennen joulua?

Suhtautuminen lasten tartutusriskiin näyttää Suomessa menneen nyt toiseen ääripäähän verrattuna viime kevääseen. Asetelman muutos on mielenkiintoinen.

Keväällä muualla Euroopassa suljettiin koulut ennen Suomea – pitkälti toki siksi, että epidemia nousi Suomessa myöhemmin kuin muualla.

Suomessa korostettiin, että lasten riski levittää virusta on pieni. Useimmissa maissa päiväkoditkin suljettiin keväällä kokonaan, toisin kuin Suomessa. Osassa Saksaa päiväkodit ovat palanneet normaalitoimintaan vasta loppukesästä.

Juuri Saksassa lapsia on pidetty merkittävämpänä tartuttajariskiryhmänä kuin Suomessa. Ja juuri Saksassa on vannottu myös mahdollisimman kattavaan ja laajamittaisen testaamisen nimiin. Miksi Suomi ajoi yhtäkkiä toiseen ääripäähän lasten testauspolitiikassa?

Suomessa on tällä hetkellä 2,9 uutta tartuntaa viikossa 100 000:ta ihmistä kohden, kun Saksassa luku on 11,4.

Ei Saksassakaan ole höllätty koronatoimissa, päinvastoin. Ekaluokkalaisetkin kulkevat koulun käytävillä maski kasvoillaan. Jokaisella on oltava myös varamaski mukana koulussa siltä varalta, että käytössä oleva maski katoaa. Lapset saavat ottaa maskin pois välitunnilla. Sen sijaan vanhemmilla täytyy olla maski koko ajan myös koulunpihalla, eikä sisään ole lainkaan asiaa.

Osavaltiokohtaisten sääntöjen perusteella jokainen saksalaiskoulu on laatinut omat tarkat toimintaohjeensa. Omassa koulussamme esimerkiksi laulaminen on erikseen kielletty – musiikintunneilla keskitytään muun muassa taputtamaan rytmejä.

Käsienpesusta ja tuuletuksesta on annettu kouluille yksityiskohtaiset ohjeet. Berliinissä koulujen henkilökunta pääsee ilmaiseen koronavirustestiin myös oireettomana. Osa pääkaupungin kouluista on mukana tieteellisissä tutkimuksissa, ja kotona tehtäviä pikakoronatestejä on suunnitteilla koululaisten perheisiin.

Eri puolilla Saksaa yksittäisiä kouluja jouduttiin sulkemaan koronaviruksen takia jo samalla viikolla, kun koulut alkoivat. Monet vanhemmat ovat hyvin huolissaan siitä, että kouluun on mentävä, vaikka koronavirustartuntojen määrä kasvaa kasvamistaan. Osa taas pelkää eniten uutta koulujen sulkemista.

Saksassakin on oma testikaaoksensa, ja se on koskenut viime aikoina lentokenttiä, joilla riskimaista palaavia matkustajia on määrätty koronavirustesteihin. Moni on joutunut odottamaan testitulostaan päiväkausia.

Saksassa tehdään noin 875 000 testiä viikossa, ja testausjärjestelmä on äärirajoillaan. Torstaina Saksan testausstrategiaan saattaa tulla muutos, kun liittokansleri Angela Merkel ja osavaltioiden pääministerit ovat koolla. Terveysministeri Jens Spahn on ehdottanut, että riskimaista palaavien massatestien sijaan palaajat joutuisivat vähintään viiden päivän karanteeniin, jonka aikana testi tehtäisiin.