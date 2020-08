Viime viikonloppuna Yhdysvalloissa nähtiin julkisuudessa poikkeuksellinen perhedraama, kun 15-vuotiaan tytön Claudia Conwayn twiitit saivat hänen molemmat vanhempansa jättämään työpaikkansa. Kummankin työt olivat tiiviisti kytköksissä presidentti Donald Trumpiin, jonka kausi on riitauttanut monia amerikkalaisperheitä.

Conwayn äiti Kellyanne Conway on toiminut vuosia Trumpin neuvonantajana ja kampanjapäällikkönä. Hän ilmoitti eroavansa tehtävästään sunnuntaina pian sen jälkeen, kun hänen Claudia-tyttärensä syytti äitiään elämänsä tuhoamisesta ja ilmoitti haluavansa ”vapautua” vanhemmistaan.

”Järkyttävää, että hän jatkaa samalla tiellä vaikka on nähnyt lastensa kärsivän vuosien ajan. Itsekästä, kaikki vain rahan ja maineen vuoksi”, Conway twiittasi.

Samana päivänä tytön isä George Conway ilmoitti myös eroavansa paljon huomiota herättäneestä Lincoln Project -hankkeesta, jossa Trumpiin pettyneet republikaanit yrittävät kammeta presidenttiä vallasta. Eroamisensa yhteydessä hän twiittasi vielä, muun muassa, että hänen vaimonsa pomo Trump on ”narsistinen sosiopaatti”, ”presidenttiyden syöpä”, ”rikollinen”, ”rasisti” ja ”raiskaaja”.

Conwayt ovat olleet Trumpin kaudella huomiota herättävä pariskunta, koska he ovat asettuneet julkisesti täysin äärilaitoihin presidentin suhteen. Trump itse on ottanut kantaa asetelmaan kutsumalla George Conwayta ”vaimolleen kateelliseksi luuseriksi” ja ”aviomieheksi helvetistä”.

Tässä sanaharkassa Kellyanne Conway riensi puolustamaan Trumpia.

Sunnuntaina Kellyanne Conway kertoi, että hän haluaa nyt antaa lapsilleen ”vähemmän draamaa ja enemmän mammaa”. Pariskunnalla on kolme muutakin lasta.

Draamaa on synnyttänyt se, että teinitytär on viime aikoina ottanut äänekkäästi kantaa Trumpia ja myös suoraan äitiään vastaan. Kun Kellyanne Conway twiittasi heinäkuussa kauniita muistosanoja Trumpin tukijan Herman Cainin kuoltua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, hän sai vastaansa tyttärensä.

”Kyllä se on surullista, mutta eikös sinun hallintosi ollut osasyyllinen hänen kuolemaansa?? Yök”, Claudia Conway totesi äitinsä twiitin perään.

Yhdysvaltain poliittinen kahtiajako on heijastunut perhesuhteisiin aiemminkin, mutta Trumpin kaudella tilanteen uskotaan kärjistyneen. Sama ilmapiirin kiristyminen on havaittu myös kongressin poliitikkojen välillä.

Kalifornian ja Washingtonin yliopistojen kaksi tutkijaa onnistuivat pari vuotta sitten määrällistämään ilmiön tutkimalla kiitospäivän matkustamiseen liittyviä matkapuhelintietoja vaalivuodelta 2016. Trump valittiin presidentiksi pari viikkoa ennen kyseisen vuoden kiitospäivää.

Tutkijat Keith Chen ja Ryne Rohla päättelivät yli kymmenen miljoonan ihmisen kännyköiden paikkatiedoista, että kiitospäivän perheillalliselle matkanneiden ihmisten vierailut lyhenivät 30–50 minuutilla, jos kyseessä oli vierailu eri tavoin äänestävien ihmisten asuinalueille.

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kuvitteellisen demokraatteja äänestäneen herra Jonesin republikaanipojan perhe tuli syömään kalkkunaa, mutta viihtyi kylässä selvästi lyhyemmän ajan kuin edellisvuonna.

”Kaikkiaan arviolta 33,9 miljoonaa tuntia puoluerajat ylittäviä keskusteluja karsiutui pois”, laskivat Chen ja Rohla, joiden tutkimus julkaistiin Science-lehdessä.

Kellyanne ja George Conway Washingtonissa Donald Trumpin virkaanastujaisten alla tammikuussa 2017.

Yhdysvaltain kahtiajako on näkynyt jo paljon ennen Trumpin kautta siinä, millaisia perheitä maahan muodostuu ja mihin he muuttavat asumaan.

Tilasto- ja kyselytietoihin keskittyvän Fivethirtyeight.com-sivuston analyysi yli 18 miljoonasta avioparista kertoo, että puoluerajat ylittävät avioliitot ovat melko harvinaisia. Esimerkiksi naispuolisista republikaaneista vain kolme prosenttia oli valinnut rinnalleen avoimesti demokraattipuoluetta tukevan miehen.

Republikaaneja äänestäneistä miehistä kuusi prosenttia oli kelpuuttanut demokraattivaimon. Republikaanimiehistä 30 prosenttia taas oli naimisissa republikaaniksi rekisteröityneen naisen kanssa.

Joidenkin näkyvien perheiden erimielisyydet tulevat voimakkaastikin esiin julkisuudessa. Esimerkiksi demokraattipresidentti Bill Clintonin kampanjapäällikkö James Carville on naimisissa useita republikaanipresidenttejä palvelleen, nyt jo entisen republikaanin Mary Matalinin kanssa. He puhuvat politiikan keskusteluohjelmissa täysin vastakkaista totuutta.

Näyttelijä Angelina Jolie taas on arvostellut esimerkiksi Trumpin siirtolaisiin ja pakolaisiin kohdistuvaa politiikkaa, kun taas hänen näyttelijäisänsä Jon Voight on Trumpin hanakimpia tukijoita Hollywoodissa.

Kahtiajaon syvenemistä perhetasolla on yritetty kartoittaa myös kyselytutkimuksilla, joissa tiedustellaan ihmisten suosikkeja miniä- tai vävyehdokkaiksi. Vuonna 1958 Gallup-tutkimuslaitos kysyi amerikkalaisilta: Jos sinulla olisi tytär, kenen kanssa haluaisit hänen avioituvan – demokraatin vai republikaanin kanssa?

Vastaajista 18 prosenttia toivoi tyttärelleen demokraattipuolisoa, 10 prosenttia republikaania ja 72 prosentin mielestä puoluekannalla ei ollut väliä.

Vuonna 2016 sama kysymys uudistettiin muotoon ”jos sinulla olisi tytär tai poika...” Nyt vastaajista 28 toivoi demokraattia ja 27 prosenttia republikaania lapsensa puolisoksi. Puoluekantaan välinpitämättömästi suhtautuvien osuus oli kutistunut 45 prosenttiin, Kalifornian yliopiston professori Lynn Vavreck kertoi The New York Times -lehdessä.

Conwayn eris­kummallinen perhe voisi olla esimerkki siitä, kuinka poliittiset eri­mielisyydet eivät estä onnellista yhteiseloa. Mutta media­tietojen perusteella onnea ei ole: paris­kunnan sanotaan vihaavan toisiaan ja pysyvän yhdessä vain lasten vuoksi. Asian ei tietenkään pidä liittyä politiikkaan.

Claudia Conway totesi Tiktokissa maanantaina, että ennen kuin hän alkoi puhua ongelmistaan ja halustaan irtautua vanhem­mistaan sosiaalisessa mediassa, hänen vanhem­pansa olivat eron partaalla.

”Nyt näyttää siltä, etteivät he aiokaan erota… mutta voin kertoa heidän tyttärenään, että he eivät piittaa [minusta] paskaakaan… heille tämä on show’ta, he haluavat huomiota”, hän totesi.