Yhdysvalloissa kolme osavaltiota on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen maata puhuttavan postijupakan vuoksi. Hallinnon on väitetty pyrkineen sabotoimaan marraskuisia presidentinvaaleja häiritsemällä Yhdysvaltain postilaitoksen (USPS) toimintaa.

”Yhdysvaltain postilaitos on heitetty kaaoksen keskelle”, kanteessa kerrotaan.

Kanteen mukaan maan postilaitoksesta on tullut ”poliittinen jalkapallo”, jolla pyritään torpedoimaan liittovaltion tasoiset vaalit.

New Yorkin, New Jerseyn ja Havaijin osavaltioiden lisäksi myös New Yorkin ja San Franciscon kaupungit ovat liittyneet mukaan oikeuskanteeseen.

Marraskuun presidentinvaaleissa ennakoidaan poikkeuksellisen suurta postiäänten määrää maan synkän koronatilanteen vuoksi. Trump väittää, että postiäänestys johtaa laajaan vaalivilppiin.

Aiempien vaalien perusteella presidentin väitteelle ei ole löytynyt tukea. Uutistoimisto AFP:n mukaan myös Trump itse äänestää postitse.

USPS on ollut kanteen mukaan viidenkymmenen vuoden ajan itsenäinen toimija, jota johtaa kuvernöörien muodostama hallitus.

Kanteessa arvioidaan, että Trumpin hallinto on pyrkinyt puuttumaan laitoksen toimintaan ja osavaltioiden suunnitelmiin laajentaa postiäänestystä kansanterveyskriisin vuoksi. Samaan aikaan koronapandemia on sulkenut kaupunkeja, piirikuntia ja osavaltioita.

Trumpin kerrotaan pyrkineen toistuvasti ja avoimesti torpedoimaan paitsi postiäänestystä myös postilaitoksen kykyä varmistaa äänestyslippujen toimittaminen ajallaan.

Kanteen jättämisestä kertoi New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James Twitterissä.

Jamesin mukaan Trumpin autoritaariset toimet vaarantavat paitsi Yhdysvaltain demokratian myös välittömän yhdysvaltalaisten terveyden ja taloudellisen hyvinvoinnin. Osavaltion oikeusministerin mukaan toimilla pyritään vain tukahduttamaan äänestäjiä.

”Teemme kaikkemme pysäyttääksemme presidentin kontrollointiyritykset ja varmistaaksemme, että jokainen äänioikeutettu saa mahdollisuuden antaa äänensä marraskuun tullen”, James jatkaa twiitissään.

”Yksikään yksilö, organisaatio, toimija tai vaalein valittu viranomainen ei ole lain yläpuolella.”

Demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin ei tule myöntää tappiota ennen aikojaan, sanoo vuonna 2016 istuvalle presidentille Donald Trumpille vaaleissa hävinnyt Hillary Clinton. Clinton arvioi, että muun muassa odotettavissa oleva postiäänten vyöry voi aiheuttaa viiveitä ääntenlaskentaan, eikä Bidenin tulisi tämän vuoksi myöntää tappiota ennen aikojaan.

Hän kommentoi asiaa Showtimen The Circus -ohjelman haastattelussa.

Clinton myös ennakoi, että republikaanit toivovat saavansa toivomansa tuloksen äänestyspaikalla annettujen äänten avulla, eivätkä odota mahdollisesti myöhästyviä postiääniä.

Clinton itse sai neljä vuotta sitten presidentinvaaleissa enemmän ääniä, mutta hävisi Trumpille valitsijamiehissä.

Molempien puolueiden sisältä on tullut varoituksia siitä, etteivät vaalien tulokset olisi välttämättä tiedossa vaalipäivän iltana.

Hän peräänkuulutti demokraateilta mittavia oikeustoimia. Hänen mukaansa demokraattien omien ryhmien on vastattava republikaanien ja Trumpin pelotteluyrityksiin äänestyspaikoilla.

Tällä hetkellä Trump on mielipidemittauksissa Bidenin jäljessä niin äänten kokonaismäärän kuin valitsijamiestenkin osalta.

Demokraatit ovat epäilleet Trumpin panttaavan postilaitoksen rahoitusta tahallaan, jotta postiäänestys vaaleissa vaikeutuisi. Trump nimitti ennen kesää Yhdysvaltain postilaitoksen johtoon republikaaneja avokätisesti tukeneen Louis DeJoyn, jota on syytetty postin toimintaa entisestään hidastavien leikkausten tehtailusta.

DeJoy on laittanut paineen alla osan uudistuksista jäihin ja kiistänyt väitteet postinkulun tahallisesta hidastamisesta.

Edustajainhuone hyväksyi postille kaavaillun 25 miljardin dollarin tukipaketin lauantai-iltana paikallista aikaa. Samalla kumottiin resurssipulasta kärsivän postilaitoksen sisällä tehdyt muutokset, joiden myötä postipalvelut ovat hidastuneet eri puolilla maata.

Postilaitoksen tukipaketin odotetaan kuitenkin kaatuvan republikaanienemmistöisessä senaatissa. Vaikka näin ei kävisi, Trump on uhannut käyttää veto-oikeuttaan.