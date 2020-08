Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on sukkuloinut tämän viikon ympäri Lähi-itää tähtikuvioilla koristeltu suojanaamio kasvoillaan.

Tiistaina Pompeo piipahti Khartumissa lennolla, jota kutsuttiin ”ensimmäiseksi viralliseksi suoraksi lennoksi” Israelin pääkaupungista Tel Avivista Sudanin pääkaupunkiin. Sudanista Pompeo kiirehti jo samana päivänä kohti Bahrainia.

Päivää aiemmin evankelikaalinen Pompeo oli kyynärtervehtinyt Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua Jerusalemissa. Siellä hän oli todennut suhtautuvansa optimistisesti siihen, että pian monesta arabimaasta kuullaan hyviä uutisia.

Tällä Pompeo viittasi elokuun puolivälissä putkahtaneeseen yllättävään uutiseen. Tuolloin Arabiemiraatit ilmoitti normalisoivansa suhteet Israeliin. Israel puolestaan lupasi vastineena jäädyttää suunnitelmat Länsirannan miehitettyjen alueiden liittämisestä itseensä.

Pompeon viisipäiväisen Lähi-idän kiertueen tarkoitus on selvä. Yhdysvaltain presidentinvaalit lähestyvät, ja Lähi-idän rauhanprosessista pitäisi saada nopeasti uutta ja positiivista kerrottavaa.

Pompeo (vas.) tapasi Sudanin pääministerin Abdalla Hamdokin Khartoumissa tiistaina.

Arabiemiraattien täyskäännöstä Israelin suhteen voi hyvällä syyllä pitää ainakin symbolisesti merkittävänä.

Tähän saakka arabimaiden enemmistö on ollut sillä kannalla, että suhteet Israeliin normalisoidaan vasta sen jälkeen kun Israel on solminut rauhansopimuksen palestiinalaisten kanssa. Arabimaista ainoastaan Egyptillä ja Jordanilla on entuudestaan diplomaattisuhteet Israelin kanssa.

Täydellinen yllätys Arabiemiraattien kannanmuutos ei kuitenkaan ollut. Jo vuosien ajan on tiedetty, että Israelin suhteet useaan Persianlahden itsevaltaiseen sunnimaahan ovat kulissien takana läheisempiä, kuin mitä ulospäin on haluttu näyttää.

Tälle on järkeenkäypiä selityksiä: yhteiset viholliset yhdistävät.

Ensimmäinen selitys on Iran. Israel pitää shiiaislamistien hallitsemaa Irania pahimpana uhkanaan. Sama mörkö huolettaa Persianlahden sunnalaisia monarkioita, jotka käyvät alueellista valtakamppailua Iranin kanssa.

Toinen selitys ovat poliittista islamia edustavat ääriliikkeet kuten palestiinalaisten Hamas ja Libanonin shiiaislamistinen Hizbollah.

Iran on 82 miljoonan asukkaan pappisvalta, joka on aktiivisesti tukenut näitä Israelin lähivihollisia. Muslimiveljeskuntaan kytkeytyvä Hamas ja Iranin sätkynukkena pidetty Hizbollah ovat myös sunnimonarkioiden vihollisia, koska ne tähtäävät monarkioiden kaatamiseen.

Israelin ja Persianlahden sunnimaiden suhteiden normalisoiminen palvelisi siis näiden maiden yhteisiä turvallisuusintressejä. Jo nyt on käynyt ilmi, että Israelin ja Arabiemiraattien rauhansopimukseen saattaa kytkeytyä diili, jossa Yhdysvallat lupaa Arabiemiraateille kehittyneitä F-35-hävittäjiä.

Yhdysvallat on myös Saudi-Arabian, Persianlahden sunnimaiden johtotähden, keskeinen aseistaja. Saudi-Arabia on kuitenkin ilmoittanut, että se ei ole normalisoimassa suhteitaan Israeliin ennen kuin palestiinalaiskysymys on ratkaistu.

Entä sitten Sudan, jonka pääkaupunkiin Pompeo lensi suoraan Tel Avivista? Myös Sudanin on vihjailu pohtivan diplomaattisuhteiden avaamista Israelin kanssa. Miten tämä Sudania hyödyttäisi?

Sudanilla on pitkä historia Israelia vastaan taistelevien palestiinalaisten islamistiryhmien tukijana. 1990-luvulla jopa kansainvälisen terroristiverkosto al-Qaidan johtaja Osama bin Laden piti majapaikkaansa Sudanissa, jonne sudanilaisen islamistipoliitikko Hassan al-Turabin väitetään hänet kutsuneen.

Yhdysvallat luokitteli Sudanin terrorismia tukevaksi maaksi jo vuonna 1993. Listalle päätyminen on merkinnyt Sudanille mittavia talousvaikeuksia.

Viime vuonna sudanilaiset syöksivät viikkojen mielenosoitusten jälkeen vallasta 30 vuotta maata hallinneen Omar al-Bashirin, jota syytetään kansanmurhasta. Vallankumouksen jälkeen Sudan on pyrkinyt uudistamaan yhteiskuntansa ja taloutensa. Terrorismia tukevien maiden listalta pois pääseminen olisi Sudanille lottovoitto.

Kaikesta päätellen Pompeo yrittikin käyttää tätä vipuvartena Sudanin taivuttelemiseen. Siinä Pompeo näyttää vetäneen vesiperän.

Tiistai-iltana Sudanin pääministeri Abdallah Hamdok sanoi Pompeolle, ettei Sudan ole tällä hetkellä aikeissa normalisoida suhteita Israeliin, uutistoimisto AFP kertoo. Hamdokin tiedottaja kertoi samana iltana Sudanin toivovan, ettei Yhdysvallat ”kytke Sudanin poistamista terrorismia tukevien maiden listalta ja Israel-suhteiden normalisointia.”

Ilmiselvästi Yhdysvallat pyrkii siis houkuttelemaan arabimaita tunnustamaan Israelin erilaisilla porkkanoilla, ehkäpä kepeilläkin. Mutta auttaako tämä taktiikka Lähi-idän vakauttamisessa?

On sinänsä ilmiselvää ja Lähi-idän vakauden kannalta myös toivottavaa, että arabimailla olisi normaalit ja toimivat suhteet Israelin kanssa. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, millä tavalla arabimaiden ja Israelin välien lämpeneminen konkreettisesti auttaisi selvittämään varsinaisen ydinongelman, siis palestiinalaiskysymyksen ratkaisemisen.

Vaarana on sekin, että arabimaiden ryhmäytyminen Israelin kanssa kärjistää entisestään näiden maiden vastakkainasettelua Iranin ja Syyrian kanssa. Tätä kehitystä tuskin voi pitää tienä vakauteen.

Lisäksi on mahdollista, että autoritaaristen arabimaiden myönnytykset Israelin suuntaan johtavat sisäisiin levottomuuksiin näissä maissa. Palestiinalaiskysymys synnyttää monessa arabimaassa kansan keskuudessa suuria tunteita.

Israelin ja palestiinalaisten välistä konfliktia on yritetty tuloksetta ratkaista vuosikymmeniä. Usein ratkaisuyritykset ovat kompastuneet yhteen ja samaan virheeseen: siihen, että toisaalla Yhdysvallat ja toisaalla Lähi-idän alueelliset vallat keskittyvät ajamaan omia etujaan palestiinalaiskysymyksen kautta.

Samaan aikaan konfliktin varsinaiset osapuolet, erityisesti palestiinalaiset ja heidän näkökohtansa, on sivuutettu.

Kaikesta päätellen näyttää siltä, että samoja virheitä ollaan jälleen toistamassa.

Annetaan silti Pompeon jatkaa Lähi-idän kiertuettaan. Ehkä matkasta kehkeytyy vielä jotakin myönteistä, ehkä jymyuutisia on luvassa.

Toistaiseksi ei ole kuitenkaan nähty riittävästi todisteita siitä, että presidentti Donald Trumpin lupaamaa ”vuosisadan diiliä” oltaisiin lähiaikoina solmimassa.

Ei ainakaan sellaista, jossa palestiinalaisten toiveet ja vaatimukset olisi otettu huomioon.