On alkuilta ja seison Minskin lentoaseman passintarkastuksessa.

”Mikä on saapumisenne tarkoitus?”

”Matkailu.”

Valehtelen päin naamaa. Tosiasiassa olen lehtimies, valokuvaaja, tulossa raportoimaan Valko-Venäjälle, joka horjuu poliittisen kaaoksen partaalla. Kansainvälisen lehdistön pääsyä on ryhdytty estämään, ja siksi yritän sisään turistina.

Rajavartija selailee passia ja ottaa vähän väliä suurentavan luupin nähdäkseen yksityiskohtia. Hän tarttuu puhelimeen ja pian paikalle saapuu toinen rajavartija.

”Seuratkaa minua.”

Sivuhuoneessa odottaa kolmen pikkutakkimiehen hymytön ryhmä. Valko-Venäjällä turvallisuuspalvelun nimilyhenne on vielä maineikas KGB.

”Miksi olette tulossa? Missä olette töissä? Onko joku teitä vastassa? Missä aiotte asua, huoneistossa vai hotellissa?” Kysymyksiä satelee tiukassa mutta asiallisessa sävyssä. Tyhjennetään reppu pöydälle. ”Hieno kamera, oletteko ammattilainen? Onko teillä verkkosivua? Oletteko Facebookissa? Paljonko teillä on rahaa?”

Vastailen pääosin totuudenmukaisesti ja hetken luulen jo selviäväni. Tarinani on uskottavuuden rajoilla. Erityisen huojentunut olen, että pöydälle lompakosta levitettyjen luottokorttien tarkastelussa jää huomaamatta, että yksi on firman kortti. Olin unohtanut jättää sen kotiin. Lisäksi miehet nyökyttelevät hyväksyvästi, että minulla ei ole tolkuttoman paljon käteistä.

Sitten peli on äkkiä pelattu. Mies tavaa passista nimeäni ja näpyttelee älypuhelimeen. Google, kiroan mielessäni. Internet on tatuointi, josta ei ikinä pääse eroon, yksityisyyden täydellinen loppu.

”Voitte pakata tavaranne. Olkaa hyvä ja käykää aulaan odottamaan.”

Istuskelen käytävän seinustalla kolme vartijaa puolikaaressa ympärilläni. Uusi virkapukuinen saapuu.

”Pääsynne Valko-Venäjän tasavaltaan on evätty. Teidät ohjataan nyt vierashuoneeseen odottamaan lentoyhtiön edustajaa paluumatkan järjestämiseksi.”

”Miten niin evätty? Minkä takia?” protestoin muodon vuoksi. Tiedän kyllä, ettei mitään ole tehtävissä.

”Pykälän 31 mukaisesti emme keskustele syistä. Seuratkaa näitä herroja.”

Kolmen vartijan ryhmä saattaa minut taxfree-myymälöiden ohi lentokentän syrjäiseen tyhjään osaan, jonka yläkerrassa on suljettu osasto. Suurehkossa huoneessa on tuoleja, muutamia pieniä sohvia ja kaksi pienen parisängyn kokoista nukkumiskoppia. Ja kymmenkunta kohtalotoveria.

Ryhdyn heti selvittämään, miten pääsen pois maasta. Vierashuoneen wifiin ei aluksi pääse kytkeytymään. Roaming-kustannukset piippailevat kännykässä 50 euron annoksina.

Kohtalotovereista yksi on Lontoosta saapunut valokuvaaja. Lisäksi käännytettyjä on Bangladeshista, Pakistanista ja erinäisistä entisen Neuvostoliiton tasavalloista.

”Minä olen ollut täällä jo kaksi viikkoa”, pakistanilaismies kertoo. ”Muutama päivä sitten täällä oli 20 lehtimiestä samalla kertaa.”

Valko-Venäjän rajalta on käännytetty viime päivinä monien isojen kansainvälisten medioiden toimittajia ja kuvaajia. Vielä edellisellä viikolla maahan livahti useita toimittajia ilman Valko-Venäjän ulkomaisilta toimittajilta vaatimaa akkreditointia. Toimittajat joutuvat pyrkimään maahan ilman akkreditointia, koska Valko-Venäjä lakkasi myöntämästä niitä kesällä. Perusteeksi esitettiin koronavirusta, mutta vahva epäilys on, että hallinto halusi keskeyttää lupien myöntämisen vaalien takia.

Lehtemme ammattitaitoinen matkaspesialisti Helsingissä hankkii minulle lipun seuraavan päivän lennolle Suomeen. Voin vähän rentoutua ja tarkastella huonetta paremmin. Oven takana on eteishuone, jossa on tupakkakoppi ja tylsistyneitä vartijoita. Kysyn, onko mitään syötävää. Huomenna tulee.

Vierashuoneessa on vesipulloja, ja huone on siisti. Katossa on valvontakamera. Edelliseltä lounaalta on jäänyt yli yksi lentokoneannos. Kylmät kelmeät nakit eivät houkuttele, mutta on pakko tankata. Vatsa menee nopeasti sekaisin, mutta se on rutiinia näissä hommissa.

Käyn tupakkakopissa. Ilmoitan vartijoille, että olen valmis poistumaan maasta huomenna iltapäivällä. ”Älkää hukatko passiani.”

Yö banaanin muotoisella sohvalla ei käy levosta. Ensimmäistä kertaa nukun hengityssuojain kasvoilla. Pitkäaikaisvieraat ovat itseoikeutettuja nukkumakoppien käyttäjiä.

Seuraavana päivänä huoneessa käy siivoojia ja lounasannoksia tuodaan. Iltapäivällä rajavartija huikkaa ovelta ja kehottaa ottamaan tavarat. Hän saattaa minut turvatarkastukseen, terminaalin läpi portille ja alas bussiin, jossa muut matkustajat jo odottavat. Vartija ajaa kanssani lentokoneelle asti, ja portaiden alapäässä hän antaa passini. Emme sano sanaakaan.

Helsingin Sanomat ja muu vapaan maailman lehdistö pyrkii aina pääsemään paikan päälle, kun jotain tärkeää tai uhkaavaa on tapahtumassa. Tarvittaessa venytämme sääntöjä, varsinkin jos ne on asettanut legitiimiytensä menettänyt hirmuhallinto. Valko-Venäjää johtaa itsevaltias, joka on mitä ilmeisemmin väärentänyt vaalit. Kansa on noussut ennennäkemättömässä laajuudessa vastarintaan, ja kymmenettuhannet ovat marssineet kaduilla. Vallanpitäjät ovat piesseet ihmisiä henkihieveriin ja keränneet oppositiopoliitikkoja vankiloihin. EU ei ole tunnustanut vaalitulosta ja laatii pakotteita.

Tällaisissa oloissa lehdistölle ei synny vain perusteet pyrkiä kaikin keinoin todistamaan tapahtumia, vaan suorastaan velvollisuus.

Maailman on oltava tietoinen, kun ihmisiä uhkaa sorto ja väkivalta. Vaikka epäonnistuin tällä kertaa, pyrimme vastakin niihin paikkoihin, joihin meitä ei haluta. Maailman lehdistön laajalla läsnäololla on myös hirmutekoja hillitsevä vaikutus. Kynnys piestä kansaa voi vähän nousta, jos paikalla on paljon ammattimaisia todistajia.

Siksi onkin juuri nyt pahaenteistä, että lehdistöä yritetään aktiivisesti pitää poissa Valko-Venäjältä.