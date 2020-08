Espanja on juuri nyt kiinnostava maa kasvomaskikeskustelun kannalta. Siellä on käytössä yksi Euroopan tiukimmista maskipakoista, mutta samaan aikaan koronavirustartunnat kiihtyvät nopeammin kuin missään muussa EU-maassa.

Espanjaa katsomalla voi sanoa luotettavasti ainakin sen, että maskipakolla ei estetä toista aaltoa.

Koronavirus pääsi leviämään Espanjassa keväällä pahasti, ja niinpä siellä otettiin käyttöön tiukkoja rajoitustoimia. Kenties kansainvälisesti näkyvin oli maskipakko, joka useimmilla Espanjan itsehallintoalueilla ulottui kaikille julkisille paikoille, siis myös ulos kaduille ja rannoille. Maskipakko on pysynyt voimassa näihin päiviin asti.

Siitä huolimatta Espanjan tartuntakäyrä on kiivennyt ohi kaikista muista EU-maista. Espanjalaislehti El País arvioi, että toinen aalto on maassa jo pitkällä.

Maskien varsinaisesta tehosta ei Espanjan tilanteen perusteella kuitenkaan voi päätellä ”juuri mitään, ainakaan ilman paljon tarkempia tietoja”, kuten esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen asian muotoilee.

Miksi ei?

Suurin syy on se, että valtaosa koronavirustartunnoista tapahtuu nykytiedon valossa paikoissa, joissa maskeja ei käytetä: kotona perhepiirissä, ystävien seurassa, töissä. Ei siis kauppareissulla tai rannalla. Näihin tartuntoihin maskeilla ei ole vaikutusta, vaikka ne olisivat sataprosenttisen tehokkaita.

Toiseksi pitäisi tietää paljon muista riskitekijöistä ja suojatoimista.

Tartuntamäärään vaikuttaa pandemiatilanteessa valtava määrä asioita yhdellä kertaa, ja esimerkiksi matkustelulla ja yhteiskunnan rakenteilla voi olla merkittävä vaikutus yksittäisen alueen tilanteeseen. Oli maskipakolla siis vaikutusta tai ei, se luultavasti hukkuu tilastoissa muiden tekijöiden alle.

Rantalomaa viettänyt mies kulki kasvomaskilla suojautuneena pohjoisespanjalaisella Zurriolan rannalla San Sebastianissa keskiviikkona.

Jokin osa tartunnoista epäilemättä saadaan julkisilla paikoilla, mutta tällaisista tartunnoista on tuskallisen vaikeaa saada tietoa. Kontaktinjäljityksessä ihmiset eivät osaa nimetä kadulla ohittamiaan ihmisiä tai kaupan kassaa, eikä siinä mitään mieltä olisikaan.

Maskien tehon selvittäminen tieteellisen tarkasti taas on käytännössä mahdotonta keskellä pandemia-arkea. Salmisen mukaan pitäisi tehdä satunnaistettu tutkimus, jossa toisilla on maski ja toisilla ei.

”Se ei taas ole eettisesti kestävää, jos ajatellaan maskista olevan hyötyä.”

Toisin sanoen ketään ei voi tieteen nimissä pakottaa tartuntatilanteeseen ilman maskia.

Maskeista voidaan siis sanoa lähinnä, että todennäköisyys, että ne estävät tartuntoja, on suurempi kuin todennäköisyys, että niistä on haittaa. Loppu on yhä arvailun varassa.